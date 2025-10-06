Sanae Takaiči se stane první japonskou premiérkou
6. 10. 2025
Takaiči patří mezi konzervativnější kandidáty, kteří se přiklánějí k pravici vládnoucí strany. Bývalá ministryně vlády, televizní moderátorka a vášnivá heavymetalová bubenice je jednou z nejznámějších postav japonské politiky - a to kontroverzní.
Čelí mnoha výzvám, včetně boje se stagnující ekonomikou a domácnostem, které se potýkají s neúprosnou inflací a stagnujícími mzdami.
Bude se také muset vypořádat s problematickými americko-japonskými vztahy a dohlédnout na celní dohodu s Trumpovou administrativou, kterou schválila předchozí vláda.
Pokud bude Takaiči potvrzena ve funkci premiéra, jednou z klíčových výzev bude sjednotit stranu po několika bouřlivých letech, kdy jí otřásaly skandály a vnitřní konflikty.
Minulý měsíc premiér Šigeru Išiba, jehož funkční období trvalo jen něco málo přes rok, oznámil, že odstoupí po sérii volebních porážek, v nichž vládní koalice Liberálně demokratické strany (LDP) ztratila většinu v obou komorách parlamentu.
Profesor Jeff Kingston, ředitel asijských studií na Temple University v Tokiu, řekl BBC, že je nepravděpodobné, že by Takaiči dosáhla "velkého úspěchu při zacelení vnitřní stranické rozkolu".
Takaiči patří k frakci "tvrdé linie" LDP, která věří, že "důvodem, proč se podpora LDP zhroutila, je to, že ztratila kontakt se svou pravicovou DNA," dodal.
"Myslím, že je v dobré pozici, aby znovu získala pravicové voliče, ale na úkor širší popularity, pokud půjdou do celostátních voleb."
Takaiči byla dlouholetou obdivovatelkou první britské premiérky Margaret Thatcher. Nyní je stále blíže ke splnění svých ambicí stát se železnou lady.
Mnoho voliček ji však nepovažuje za obhájkyni pokroku.
"Říká si japonská Margaret Thatcher. Pokud jde o fiskální disciplínu, je všechno, jen ne Thatcher," řekl profesor Kingston.
"Ale stejně jako Thatcher není moc léčitelka. Nemyslím si, že udělala mnoho pro posílení postavení žen."
Takaiči je zarytě konzervativní. Dlouho se stavěla proti legislativě, která by ženám umožňovala ponechat si po svatbě svá dívčí jména, a tvrdí, že je to proti tradici. Je také proti manželství osob stejného pohlaví.
Takaiči, chráněnkyně zesnulého bývalého lídra Šinza Abeho, slíbila, že se vrátí k jeho ekonomické vizi, známé jako abenomika – která zahrnuje vysoké fiskální výdaje a levné půjčky.
Veteránka LDP je v otázce bezpečnosti jestřábí a jejím cílem je revidovat japonskou pacifistickou ústavu.
Je také pravidelnou návštěvnicí kontroverzní svatyně Jasukuni, kde jsou připomínáni japonští váleční mrtví, včetně některých odsouzených válečných zločinců.
Pravděpodobně bude potvrzena parlamentem, i když ne automaticky jako její předchůdci, protože vládnoucí strana je nyní v mnohem slabší pozici, když ztratila většinu v obou komorách.
Zdroj v angličtině: ZDE
