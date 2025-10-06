Členové flotily směřující do Gazy svědčí, že byli během izraelského zadržení biti a uráženi
Mezi týrání patřilo odepření spánku a léků, bití, míření automatickými puškami na jejich hlavy, nasazení psů, nucení spát na podlaze, urážky a nucení sledovat záběry útoků Hamásu na Izrael ze 7. října 2023.
„Byl jsem bit od okamžiku, kdy jsme vpluli do přístavu, až do samého konce,“ řekl italský novinář Saverio Tommasi. „Údery do zad, údery do hlavy – a oni [izraelští vojáci] se smáli, smáli se tomu všemu. Kdokoli, kdo nesklopil oči, byl potrestán úderem do hlavy.“
Izraelské síly minulý týden zadržely všechny lodě flotily Global Sumud (GSF), které přepravovaly více než 400 lidí, včetně poslanců a ekologické aktivistky Grety Thunbergové. Většina lidí byla zadržena v Ketziotu, věznici s vysokým stupněm ostrahy v poušti Negev, která slouží především k zadržování Palestinců, které Izrael obviňuje z účasti na teroristických aktivitách.
Izraelské ministerstvo zahraničí odmítlo všechna tvrzení o špatném zacházení s členy flotily jako „nestydaté lži“ a v neděli večer zveřejnilo na X: „Všechna zákonná práva zadržených jsou plně dodržována.“
Ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir uvedl, že je „hrdý“ na chování zaměstnanců věznice Ketziot. V prohlášení o aktivistech řekl: „Měli by si dobře uvědomit podmínky ve věznici Ketziot a dvakrát si rozmyslet, než se znovu přiblíží k Izraeli.“
Rafael Borrego, španělský aktivista a právník, řekl agentuře Reuters: „Kdykoli někdo z nás zavolal policistu, riskovali jsme, že do naší cely vtrhne sedm nebo více plně ozbrojených lidí, jako se to stalo v mé cele, namíří na nás zbraně, se psy připravenými k útoku, a strhnou nás na podlahu. To se dělo každý den.“
Australská a novozélandská pobočka Globálního hnutí pro Gazu, která je součástí flotily, uvedla, že australské ministerstvo zahraničních věcí a obchodu (DFAT) informovalo rodinu jednoho z účastníků, že ten nahlásil, že byl během zadržení jeho plavidla napaden a utrpěl zranění ramene a žeber.
Uvedla, že DFAT bylo sděleno, že tento muž byl později napaden ve vězení, fackován, vysmíván a slovně napadán, byl mu odepřen přístup k čisté vodě a byl držen vzhůru, zatímco na něj stráže celou noc křičely.
Ada Colau, bývalá levicová starostka Barcelony, po svém návratu do Španělska v neděli večer uvedla, že vězeňský dvůr u její cely byl vyzdoben obrovskou fotografií vybombardované Gazy s arabským nápisem: „Vítejte v nové Gaze.“
Uvedla, že to dokazuje, že vězení je „vězením fašistického státu“. Řekla, že když „jsme požádali o lékaře, bylo nám řečeno, že ten je pro lidi“.
Lorenzo D’Agostino, italský novinář, svědčil, že někteří členové posádky naléhavě potřebovali léky. „Izraelci je ignorovali,“ řekl. „Když jsme všichni protestovali, přišli v protidemonstračním vybavení, nasadili na nás psy a namířili laserová zaměřovače svých automatických pušek na naše hlavy.“
Dodal: „Když nám svlékli košile a palestinské symboly, jako je keffiyeh, silně na ně dupali.“
D’Agostino a několik dalších členů flotily uvedlo, že izraelské síly se zdály vybírat Thunbergovou pro tvrdší zacházení než ostatní. „Na vlastní oči jsem viděl, jak ji přikryli izraelskou vlajkou, zatímco vojáci s ní pořizovali selfie. Greta je silná a odvážná žena, ale během zadržení vypadala hluboce otřesená,“ řekl D’Agostino.
E-mail zaslaný švédským ministerstvem zahraničí, potvrdil, že aktivistka byla nucena „držet vlajky“ a byla „zadržena v cele zamořené štěnicemi, s nedostatečným množstvím jídla a vody“.
Izraelské ministerstvo zahraničí ve svém prohlášení uvedlo, že Thunbergová „si izraelským úřadům nestěžovala na žádné z těchto absurdních a nepodložených obvinění – protože se nikdy nestaly“.
Aktivistka byla mezi více než 70 lidmi různých národností, kteří v pondělí opustili Izrael letem do Atén.
Izrael dosud deportoval nejméně 170 z více než 450 zadržených aktivistů. Posledních 49 Španělů, kteří pluli s flotilou, mělo v pondělí odletět zpět do Španělska.
Dvacet sedm řeckých občanů, včetně levicového poslance Peti Perky, se mělo vrátit domů později v pondělí poté, co athénské ministerstvo zahraničí oznámilo, že vyšle speciálně pronajaté letadlo na mezinárodní letiště Eilat-Ramon v jižním Izraeli.
Středopravicová řecká vláda čelí rostoucí kritice za to, že se zdráhá kritizovat Izrael, přičemž opoziční strany a příbuzní aktivistů obviňují premiéra Kyriakose Mitsotakise, že upřednostňuje „strategické spojenectví“ obou zemí.
Řecké ministerstvo zahraničí podalo v pátek „důrazný písemný protest“, v němž vyzvalo Izrael, „aby neprodleně dokončil nezbytné procedury [repatriace] a respektoval práva dotčených občanů“, ale oponenti poznamenali, že protest byl vydán až po stížnostech příbuzných aktivistů na lhostejnost úředníků.
Ministerstvo se zdrželo jmenování Ben-Gvira, který byl natočen, jak se aktivistům při jejich přistání posmívál, a kritizovalo jen anonymně „nepřijatelné a nevhodné chování izraelského ministra vůči řeckým občanům“.
