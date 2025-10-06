Babiš označil chování Izraele za genocidu
6. 10. 2025
Mezi nesmyslnými a šílenými, sebevražednými názory, jako že největším nebezpečím pro ČR jsou akce proti globálnímu oteplování a že bude podporovat auta se spalovacími motory, ne elektrická auta (což zřejmě velkému množství Čechů vyhovuje, proto ho zvolili!) se jako první český politik vyjádřil Babiš odmítavě k izraelské genocidě v Gaze. Pozoruhodné. (Doufám, že to není AI.) Podaří se Babišovi v Česku svými jinými šílenými názory zdiskreditovat i kritiku izraelské genocidy? (JČ)
wow.... Andrej Babiš, velmi brzy premiér, označil konání Izraele za geocidu....— Tomáš Guth Jarkovský (@TGuthJarkovsky) October 6, 2025
já... vůbec nevím co si myslet... https://t.co/C5IYSYAa9Q
