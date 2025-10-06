Další uměřený zahraniční komentář o možné budoucnosti Babišovy vlády
6. 10. 2025
Miliardář čelí obtížnému úkolu zajistit si dostatečnou podporu, aby se stal premiérem poté, co strana ANO vyhrála volby bez většiny
Andrej Babiš se setkal s českým prezidentem Petrem Pavlem a bude jednat s dalšími lídry stran, protože populistický miliardář začíná složitý úkol sestavit stabilní vládu poté, co jeho strana ANO (Ano) vyhrála parlamentní volby, ale nezískala většinu, píše Jon Henley.
Konečné výsledky ukázaly, že ANO získalo v pátek a v sobotu 34,5 % hlasů, což znamená prozatímních 80 křesel ve 200členném parlamentu. Středopravicová koalice Spolu odstupujícího premiéra Petra Fialy skončila druhá s 23,4 %.
„Slíbil jsem, že ... prezidentovi předložím řešení, které bude v souladu s českými a evropskými zákony,“ řekl Babiš, polarizující osobnost, jejíž předchozí premiérství v letech 2017 až 2021 vyvolalo masové protesty, při zahájení jednání v neděli.
Pavel poté uvedl, že se o jmenování nové vlády nepokusí dříve než v listopadu, a dodal, že bude trvat na „prozápadním směřování“ země a „zachování všech institucí demokratického státu“.
Ačkoli Babiš označil „historický výsledek“ za „absolutní vrchol“ své politické kariéry, musí překonat značné překážky, aby se stal premiérem a získal a udržel podporu pro jednopartajní menšinovou vládu, o kterou podle svých slov usiluje.
Analytici také uvedli, že i kdyby uspěl, je nepravděpodobné, že by se Babiš připojil k populistickým, autoritářským premiérům Maďarska a Slovenska, Viktorovi Orbánovi a Robertu Ficovi, jako plnohodnotný člen nepohodlné skupiny EU.
Mainstreamové strany vyloučily vstup do jakékoli koalice s ANO, což Babiše nutí hledat podporu u dvou okrajových – a potenciálně rozhádaných – pravicových skupin, Svobody a přímé demokracie (SPD) a Motoristů, aby získal důvěru parlamentu.
„Budeme vést jednání se SPD a Motoristy a usilovat o jednoznačnou vládu vedenou ANO,“ řekl v neděli Babiš, sedmý nejbohatší muž v zemi s čistým jměním odhadovaným na 3,9 miliardy dolarů.
ANO vedlo kampaň se sliby rychlejšího růstu, vyšších mezd a důchodů a nižších daní. Slíbilo také bojovat proti migračnímu paktu EU a zelené dohodě a ukončit „českou iniciativu“ na podporu Ukrajiny, místo toho podporovat Kyjev výhradně prostřednictvím EU.
Strana má některé společné body s krajně pravicovou SPD, která je rovněž proti klimatické a imigrační politice EU, stejně jako menší pravicová strana Motoristé.
Promoskevská SPD, která je také proti NATO, však také vedla kampaň se slibem „Czexitu“, tedy vystoupení České republiky z 27členného bloku, což Babiš rázně odmítl. Opakovaně zdůrazňoval, že jeho strana je „proevropská a pro NATO“.
Jak Motoristé, tak SPD prohlásili, že jsou otevřeni jednání s ANO, ale není jasné, do jaké míry jsou obě strany ochotny podporovat menšinovou vládu ANO, místo aby usilovaly o závaznou koaliční dohodu – ani jak dlouho by jejich podpora mohla trvat.
Analytici poznamenali, že 7,8% podíl hlasů SPD byl výrazně nižší než 13 %, které jí byly před volbami předpovídány, což znamená, že její vyjednávací pozice v jednáních o jakékoli dohodě o důvěře a podpoře nemusí být tak silná, jak se původně předpokládalo.
I za předpokladu, že Babiš bude schopen Pavlovi, který porazil miliardáře v prezidentských volbách v roce 2023, předložit vícestrannou dohodu představující 101 křesel v parlamentu, jeho problémy nemusí být u konce.
Pavel před volbami prohlásil, že nejmenuje žádné ministry, kteří usilují o vystoupení České republiky z EU nebo NATO. Rovněž uvedl, že si vyžádal právní radu ohledně možného střetu zájmů v souvislosti s Babišovými rozsáhlými obchodními zájmy.
Babiš slíbil, že tento problém vyřeší, ale Pavel má ústavní právo odmítnout ho jako předsedu vlády, pokud bude řešení považovat za nedostatečné. To se sice pravděpodobně nestane, ale miliardář by se měl nad svým návrhem na složení vlády zamyslet.
Evropští vůdci krajní pravice, včetně Orbána, který na sociálních sítích napsal, že „pravda zvítězila“, a francouzské Marine Le Penové, která řekla, že „vlastenecké strany“ jsou „volány k moci ... po celé Evropě“, spěchali Babišovi poblahopřát.
Ačkoli ANO zasedá v Evropském parlamentu v krajně pravicové skupině Patrioti pro Evropu a Babiš se označuje za obdivovatele Orbána, hlavního rozvraceče bloku, není jasné, do jaké míry se přidá k protievropskému táboru.
Analytici tvrdí, že Babišova politika je spíše pragmatická než ideologická a že je nepravděpodobné, že by se pustil do vážného sporu s Bruselem, dokud Česká republika potřebuje fondy EU a podniky miliardáře budou i nadále těžit z členství v bloku.
