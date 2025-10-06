Pás asteroidů ve sluneční soustavě postupně mizí. Vědci zjistili příčinu
6. 10. 2025
Obrovská kupa kamenných těles se kdysi mohla stát planetou, ale silná gravitace Jupiteru tomu zabránila, protože v důsledku neustálých kolizí se trosky nespojily, ale zhroutily. Dnes je hmotnost pásu přibližně 3 % hmotnosti Měsíce a táhne se na miliony kilometrů.
Pochopení procesu ztráty hmoty v pásu asteroidů je důležité a přímo ovlivňuje vývoj Země. Velká tělesa opouštějící pás nejen zmizí ve vesmíru, ale některá z nich nakonec skončí ve vnitřní sluneční soustavě, kde se stanou potenciálními objekty srážky se Zemí.
Vědci odhadují, že pás ztrácí v každém okamžiku přibližně 0,0088 % své látky. Jupiter má i nadále významný vliv na ztráty - jeho gravitace narušuje oběžné dráhy asteroidů. Některé jsou vyvrženy do vnitřní sluneční soustavy a někdy se srazí se Zemí (přibližně 20 %), jiné se dostanou na oběžnou dráhu Jupiteru. Ty, které zůstanou (přibližně 80 %), se postupně zhroutí a promění se v meteorický prach, který na obloze vytvoří zodiakální záři.
Velké asteroidy jako Ceres a Vesta se ve studii neobjevily, protože jsou poměrně stabilní.
Výpočty ukazují, že před 3,5 miliardami let byl pás téměř dvakrát hmotnější a bombardování Země a Měsíce asteroidy se vyskytovalo mnohem častěji. To se shoduje s geologickými údaji na Zemi. Dnes se tok trosek výrazně snížil, ale bylo to právě to, co do značné míry formovalo minulost Země a zůstává důležitým faktorem při hodnocení budoucích vesmírných rizik.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse