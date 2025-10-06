Důstojník belgické bezpečnostní služby obviněn ze špionáže
6. 10. 2025
Ve čtvrtek byl vzat do vazby a ještě týž den byl prohledán jeho dům. Vyšetřující soudce ho později za přísných podmínek propustil.
Obvinění se týkají špionáže pro Čínu, řekl jeden z lidí a dodal, že muž, jehož přesná role v belgickém národním bezpečnostním aparátu nebyla zveřejněna, byl naverbován pro svůj přístup do mezinárodních diplomatických kruhů v Bruselu.
Brusel je domovem mnoha institucí EU, ústředí NATO, asi 100 mezinárodních organizací a 300 zahraničních diplomatických misí.
Zatčení přichází uprostřed rostoucího tlaku na belgické bezpečnostní agentury. Belgická publikace Le Soir v únoru odhalila, že čínští hackeři v letech 2021 až 2023 pronikli do státních bezpečnostních systémů, což je považováno za největší únik dat v historii agentury.
Zdroj v angličtině: ZDE
