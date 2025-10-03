Izrael bombarduje domy v Gaze; izraelská armáda zadržela poslední loď flotily
3. 10. 2025
Obyvatelé města Gaza čelí rozhodnutí o životě a smrti, izraelská pozemní invaze sílí
OSN označila myšlenku bezpečné zóny v jižní Gaze za „absurdní“
Organizace spojených národů znovu zdůraznila, že pro Palestince, kterým bylo nařízeno opustit město Gaza, neexistují žádné bezpečné oblasti a že Izraelem vymezené „humanitární zóny“ na jihu jsou „místa smrti“.
„Myšlenka bezpečné zóny na jihu je absurdní,“ řekl novinářům v Ženevě mluvčí UNICEF James Elder.
V souvislosti s katastrofou v pásmu Gazy poznamenal, že „bomby padají z nebe s děsivou předvídatelností; školy, které byly určeny jako dočasná útočiště, jsou pravidelně proměňovány v trosky, stany ... jsou pravidelně pohlcovány ohněm z leteckých útoků“.
Nizozemský nejvyšší soud nařídil vládě přehodnotit vývoz zbraní do Izraele
Nizozemský nejvyšší soud rozhodl, že vláda musí přehodnotit svou politiku vývozu zbraní do Izraele, protože jeho válka v Gaze nadále vyvolává celosvětové odsouzení.
Soud sice nepotvrdil zákaz vývozu dílů pro stíhací letouny F35, který loni nařídil nižší soud, ale uvedl, že vláda musí sama posoudit riziko, že tyto díly budou použity v rozporu s mezinárodním právem.
Vládě dal šest týdnů na dokončení přezkumu, během nichž bude vývoz dílů pro stíhací letouny nadále zakázán.
Řada západních zemí již během války v Gaze zastavila nebo výrazně omezila vývoz zbraní do Izraele, včetně Německa, Kanady, Španělska, Itálie a Belgie.
Trumpův 20bodový plán pro Gazu je „americko-izraelský dokument“
Chris Doyle, komentátor pro blízkovýchodní záležitosti, říká, že americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu se zdají být proti jakémukoli typu jednání s Hamásem.
Uvedl, že Trumpův nedávno oznámený 20bodový plán pro Gazu je „americko-izraelský dokument“.
„Je to přístup typu ‚berte to, nebo budete rozdrceni na padrť‘,“ řekl Doyle, ředitel Rady pro britsko-arabské porozumění.
Podle analytika nemají Izrael a USA v úmyslu zapojit Hamás nebo jakoukoli jinou palestinskou frakci do diskusí o dohodě, která by Gazu vyvedla z „pekla“, kterým prochází.
„Hamás a různé zprostředkovatelské síly se snaží zaplnit mezery v tomto návrhu, který nepředstavuje ucelený plán,“ řekl a dodal, že mnoho věcí je stále nejasných.
Návrh předpokládá budoucnost Gazy bez jakéhokoli přispění Palestinců, řekl Doyle.
Od úsvitu bylo v Gaze zabito 15 lidí, 11 z nich v městě Gaza
Jeden z posledních útoků se odehrál v čtvrti Sabra v Gaze City, kde byli zabiti dva mladí muži.
Izraelská válka v Gaze zabila od října 2023 nejméně 66 225 lidí a zranila 168 938. Dalších tisíce jsou pravděpodobně pohřbeny pod troskami.
Britská policie po útoku vyzývá k zrušení propalestinské demonstrace
Britská policie požádala organizátory plánované propalestinské demonstrace, která se měla konat tento víkend v Londýně, aby akci zrušili nebo odložili v návaznosti na smrtelný útok na synagogu v Manchesteru.
„Hrůzný teroristický útok, který se včera odehrál v Manchesteru, vyvolal značný strach a obavy v komunitách po celém Spojeném království, včetně Londýna,“ uvedla Metropolitní policie na X.
Policie uvedla, že chce nasadit všechny dostupné policisty na ochranu komunit, ale místo toho se musí připravit na sobotní shromáždění více než 1 000 lidí na londýnském Trafalgar Square na podporu organizace Palestine Action, která byla v červenci v Británii zakázána na základě protiteroristických zákonů.
„Rozhodnutím podpořit porušování zákona v takovémto rozsahu odčerpává Defend Our Juries [organizátoři protestu] zdroje z londýnských komunit v době, kdy jsou nejvíce potřebné,“ uvedla policie.
„Lidskost a odhodlání“: V Itálii začala stávka kvůli genocidě v Gaze
Generální stávka v Itálii na podporu flotily s pomocí pro Gazu narušila provoz vlaků a hrozila dalším chaosem v dopravě během druhého dne demonstrací v Římě.
Stávka, kterou vyhlásily odbory USB a CFIL, navazuje na čtvrteční demonstrace v několika městech po celém světě, včetně Milána a Říma, kde se asi 10 000 lidí vydalo na pochod od Kolosea.
V pátek ráno se protestující začali opět shromažďovat v Římě, aby se vydali na pochod k rozlehlému náměstí před hlavním nádražím Termini, kde byly zrušeny nebo zpožděny až o 80 minut spoje.
„Náměstí budou zaplněná,“ řekl šéf odborového svazu CGIL Maurizio Landini v rozhovoru pro Radio Anch’io.
„To ukazuje lidskost a odhodlání slušných lidí, kteří chtějí zastavit genocidu a dělají to, co vlády a státy předstírají, že nevidí, nebo se na tom dokonce podílejí,“ dodal Landini.
Zprávy z Deir el-Balah, centrální Gaza
Útoky se zjevně zintenzivňují v celém městě Gaza, zejména ve čtvrti Sabra, kde se soustředila drtivá většina obyvatel. Shromáždili se tam, protože je tam trochu pitné vody a přístup k zásobám potravin.
Izraelská armáda však zintenzivnila útoky na tuto čtvrť, čímž donutila více lidí odejít buď na pobřežní silnici, nebo do centrálních částí Gazy, které se staly docela smrtícími.
Izraelská armáda se také zaměřila na uprchlický tábor al-Shati ve snaze vylidnit tuto oblast. Tempo útoků tam připomíná předchozí útoky na uprchlický tábor Jabalia.
Armáda používá kombinaci dronů a stíhacích letadel a systematicky ničí zbývající obytné věže, zejména pomocí dálkově ovládaných výbušných vozidel.
Trumpův 20bodový plán pro Gazu „není náš“, říká pákistánský ministr
20 bodů, které americký prezident Donald Trump oznámil tento týden jako součást svého plánu pro Gazu, není v souladu s návrhem předloženým skupinou zemí s muslimskou většinou, podle pákistánského ministra zahraničí Ishaqa Dara.
Návrh byl změněn, řekl Dara pákistánskému parlamentu.
„Dal jsem jasně najevo, že těchto 20 bodů, které Trump zveřejnil, nejsou naše. Říkám, že v návrhu, který jsme měli, byly provedeny některé změny,“ uvedl.
Trump v pondělí zveřejnil plán, který by ukončil ničivou válku Izraele proti Gaze a vyžadoval by návrat všech zajatců, živých i mrtvých, do 72 hodin od příměří.
Světová zdravotnická organizace (WHO) odsoudila nedostatek politické vůle v mnoha evropských zemích přijmout nemocné a zraněné děti z válkou zpustošené palestinské enklávy.
Diskuse