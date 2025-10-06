Studie: Více než 40 % řidičů zemřelých při nehodách motorových vozidel mělo pozitivní test na THC
6. 10. 2025
Vědci analyzovali záznamy koronera z okresu Montgomery v Ohiu od ledna 2019 do září 2024 a zaměřili se na 246 zemřelých řidičů, kteří byli po smrtelné nehodě testováni na THC. Když se provádějí pitvy, je součástí procesu obvykle screening drog. Sledovaným obdobím byla i legalizace rekreačního konopí státem v roce 2023.
Klíčová zjištění studie
Vysoká prevalence: Celkově bylo pozitivně testováno na THC 103 řidičů (41,9 %), přičemž roční míra se pohybovala od 25,7 % do 48,9 %.
Žádný vliv legalizace: Míra řidičů s pozitivním testem na THC se před legalizací ani po ní významně nezměnila (42,1 % vs. 45,2 %), což naznačuje, že právní status neovlivnil chování těch, kteří se rozhodli řídit po užití.
Konzistentní v čase: Vysoká míra pozitivity THC nevykazovala během šestiletého období studie žádnou významnou změnu.
Studie poznamenává, že hladiny THC v krvi jsou obvykle zjišťovány koronerem během několika hodin po smrti, což poskytuje přesný přehled o stavu řidiče v době nehody. Většina států, které stanovily zákonné limity pro řízení, se pohybuje od 2 do 5 nanogramů na mililitr (ng/ml) – prahová hodnota, kterou průměrná úroveň v této studii (30,7 ng/ml) daleko překročila.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse