No, co to je za chování?
3. 10. 2025
čas čtení 4 minuty
Aktualizace: Pokrytec a selektivní humanista Jan Lipavský vyjádřil soustrast "obětem násilného útoku v Manchesteru". Soustrast desetitisícům malých dětí, vyvražděných Izraelem v Gaze, Lipavský nevyjádřil. Mimochodem viz níže, oběť manchesterského útoku byla jen jedna (i když ani to není omluvitelné). Dva lidi zastřelili policisté.
Ještě k čtvrtečnímu útoku před synagogou v Manchesteru. (Viz též tento článek Jana Čulíka.) V pátek vyšlo najevo, že útočník neměl zbraň, přesto ho policie zastřelila. Zároveň však policie omylem zastřelila i jednoho ze dvou občanů, kteří při incidentu přišli o život. Dalšího občana policie omylem postřelila.
K tomu další informace:
Jedna oběť zemřela poté, co byla zastřelena ozbrojenou policií v reakci na útok na synagogu, uvedla policie
Jedna z obětí včerejšího útoku před synagogou v severním Manchesteru zemřela poté, co byla náhodně zastřelena ozbrojeným policistou, uvedla policie.
Náčelník policie Stephen Watson z Greater Manchester Police (GMP) uvedl, že útočník Jihad al-Shamie neměl u sebe střelnou zbraň. Uvedl, že smrt člena veřejnosti byla výsledkem „tragického a nepředvídatelného důsledku naléhavě nutného zásahu mých policistů, který měl za cíl ukončit tento brutální útok“.
Druhý člen veřejnosti utrpěl střelné zranění, které však neohrožuje jeho život, dodal.
Jedna z obětí včerejšího útoku před synagogou v severním Manchesteru zemřela poté, co byla náhodně zastřelena ozbrojeným policistou, uvedla policie.
Náčelník policie Stephen Watson z Greater Manchester Police (GMP) uvedl, že útočník Jihad al-Shamie neměl u sebe střelnou zbraň. Uvedl, že smrt člena veřejnosti byla výsledkem „tragického a nepředvídatelného důsledku naléhavě nutného zásahu mých policistů, který měl za cíl ukončit tento brutální útok“.
Druhý člen veřejnosti utrpěl střelné zranění, které však neohrožuje jeho život, dodal.
Ve svém prohlášení uvedl:
Patolog ministerstva vnitra sdělil, že předběžně určil, že jedna z obětí utrpěla zranění, které odpovídá střelnému zranění.
V současné době se předpokládá, že podezřelý Jihad al-Shamie nebyl v držení střelné zbraně a že jediné výstřely byly provedeny autorizovanými policisty GMP, kteří se snažili zabránit pachateli ve vstupu do synagogy a způsobení dalšího ublížení naší židovské komunitě.
Z toho vyplývá, že s výhradou dalšího forenzního vyšetření mohlo k tomuto zranění bohužel dojít jako tragický a nepředvídatelný důsledek naléhavě nutného zásahu mých policistů, kteří zasáhli, aby ukončili tento brutální útok.
Od lékařských odborníků jsme také dostali informaci, že jedna ze tří obětí, které jsou v současné době hospitalizovány, utrpěla také střelnou ránu, která naštěstí není život ohrožující.
Ozbrojení policisté zapojení do střelby u synagogy jsou považováni za svědky
Ozbrojení policisté, kteří byli zapojeni do střelby u synagogy, když reagovali na hlášení o útoku, jsou v rámci vyšetřování střelby považováni za svědky, nikoli za podezřelé.
Vyšetřování vede policejní dozorčí orgán, Nezávislý úřad pro policejní chování (IOPC), a bylo zahájeno ještě předtím, než se objevila zpráva, že jednoho z věřících pravděpodobně zabila policejní kulka.
Podle zákona musí být každá smrtelná střelba policie vyšetřena nezávisle a smrt útočníka vyvolala povinné vyšetřování IOPC.
Vyšetřovatelé z dozorčího orgánu se zúčastní kompletních pitev těch, kteří zemřeli v důsledku útoku, aby zajistili nezávislý dohled. Pitvy již probíhají a jejich dokončení se očekává v pátek, i když úplné zprávy od patologa mohou trvat déle.
Pokud se potvrdí, že jednoho z věřících zabila policejní kulka, bude IOPC muset rozhodnout, zda policista, který vystřelil a zabil jednoho věřícího a zranil druhého, bude čelit nějakému vyšetřování ze strany IOPC.
Bylo by na policii Greater Manchester, aby smrt věřícího postoupila IOPC.
Podle anglického trestního práva mohou policisté použít sílu na obranu sebe nebo jiných osob. Musí mít rozumný a upřímný důvod se domnívat, že použití síly bylo nezbytné. Jejich úsudek na místě nemusí být nutně správný, pokud jednají rychle a pod tlakem.
Pravděpodobně bude také vyžádána odborná pomoc specialistů na balistiku a vyšetřovatelé očekávají, že budou schopni určit, které policejní zbraně vystřelily které kulky.
Ozbrojení policisté, kteří byli zapojeni do střelby u synagogy, když reagovali na hlášení o útoku, jsou v rámci vyšetřování střelby považováni za svědky, nikoli za podezřelé.
Vyšetřování vede policejní dozorčí orgán, Nezávislý úřad pro policejní chování (IOPC), a bylo zahájeno ještě předtím, než se objevila zpráva, že jednoho z věřících pravděpodobně zabila policejní kulka.
Podle zákona musí být každá smrtelná střelba policie vyšetřena nezávisle a smrt útočníka vyvolala povinné vyšetřování IOPC.
Vyšetřovatelé z dozorčího orgánu se zúčastní kompletních pitev těch, kteří zemřeli v důsledku útoku, aby zajistili nezávislý dohled. Pitvy již probíhají a jejich dokončení se očekává v pátek, i když úplné zprávy od patologa mohou trvat déle.
Pokud se potvrdí, že jednoho z věřících zabila policejní kulka, bude IOPC muset rozhodnout, zda policista, který vystřelil a zabil jednoho věřícího a zranil druhého, bude čelit nějakému vyšetřování ze strany IOPC.
Bylo by na policii Greater Manchester, aby smrt věřícího postoupila IOPC.
Podle anglického trestního práva mohou policisté použít sílu na obranu sebe nebo jiných osob. Musí mít rozumný a upřímný důvod se domnívat, že použití síly bylo nezbytné. Jejich úsudek na místě nemusí být nutně správný, pokud jednají rychle a pod tlakem.
Pravděpodobně bude také vyžádána odborná pomoc specialistů na balistiku a vyšetřovatelé očekávají, že budou schopni určit, které policejní zbraně vystřelily které kulky.
Zdroj v angličtině ZDE
546
Diskuse