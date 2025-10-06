Čína rozšiřuje "napodobeninu Tchaj-peje" ve Vnitřním Mongolsku

6. 10. 2025

Zlepšená přesnost ukazuje, že Peking ji hodlá použít k výcviku sil ČLOA k provádění úderů proti tchajwanskému vedení.

Armáda nasadila několik raketových a dělostřeleckých systémů protivzdušné obrany středního a blízkého doletu, protidronová protiopatření a bojové jednotky k obraně zvláštního okrsku Boai (博愛特區), řekl představitel obrany. Okres Boai je domovem budovy prezidentské kanceláře, ministerstva národní obrany a mnoha dalších vládních budov.

Představitel učinil tyto poznámky poté, co japonské noviny Sankei Shimbun ve středeční zprávě uvedly, že Čína od roku 2020 rozšířila svou vojenskou výcvikovou maketu vládních budov v Tchaj-peji, která zahrnuje budovu prezidentské kanceláře, o téměř 300 %.

Satelitní snímky získané think-tankem Japan Institute for National Fundamentals z výcvikové základny Ču-ž'-che ve Vnitřním Mongolsku, největšího čínského vojenského cvičiště, o rozloze 1 066 km2, ukázaly nově vybudovaný 280 m dlouhý tunel spojující maketu prezidentské kancelářské budovy s maketou justičního jüanu, uvádí zpráva.

Výzkumný pracovník institutu Maki Nakagawa uvedl, že cílem Pekingu je vyvinout tlak na Tchaj-wan a vyslat zprávu, že i když Tchaj-pej vybuduje tunely, národní lídři nemohou utéct.

Zpráva uvádí, že makety měly být přípravou na potenciální invazi na Tchaj-wan a jsou publikovány jako součást psychologické války proti národu.

Čínská lidová osvobozenecká armáda vyrábí makety budov prezidentského úřadu, justičního jüanu a ministerstva zahraničních věcí již nejméně deset let, dodala.

Čínská ústřední televize v roce 2015 odvysílala záběry z makety budovy prezidentské kanceláře během živých vojenských cvičení a satelitní snímky ukázaly, že stavba makety budovy justičního jüanu začala v roce 2020 a byla dokončena v roce 2021.

Vedle jüanu se nachází replika budovy Velitelství záloh ministerstva obrany, jejíž stavba byla zahájena v listopadu 2023 a dokončena v dubnu.

Satelitní snímky z července 2022 ukázaly, že ČLOA staví zátarasy na křižovatce vedoucí k falešné budově prezidentského úřadu a budově ministerstva zahraničních věcí, poté je odklízí, než postupuje s obrněnými vozidly.

Následující měsíc pak ČLOA nasadila několik obrněných vozidel a vojáků o velikosti brigády do boje proti silám bránícím budovu prezidentské kanceláře.

Od srpna byla na silnicích kolem makety budovy prezidentské kanceláře k vidění obrněná vozidla a zátarasy, což naznačuje, že výcvik pokračuje, uvádí zpráva.

Anonymní tchajwanský představitel přiznal, že satelitní snímky výcvikové základny ukázaly, že ČLOA výrazně zlepšila přesnost konstrukcí a terénu makety.

Zvýšená přesnost reprodukce naznačuje záměr využít místo k výcviku sil PLA k provádění úderů proti tchajwanskému politickému a vojenskému vedení v oblasti, uvedl.

Tchajwanské ozbrojené síly reagovaly posílením obranné sítě chránící metropolitní oblast Greater Taipei a její zvláštní zónu, dodal.

Zaměření na obranné operace v hlavním městě a jeho okolí během nedávných iterací každoročního vojenského cvičení Han Kuang výrazně zlepšilo obranu Tchaj-peje, řekl tento činitel.

Armáda také rozmístila systémy protivzdušné obrany Patriot a národní pokročilé raketové systémy země-vzduch (NASAMS) kolem Tchaj-peje, aby vytvořily překrývající se zóny zachycení raket ve vzduchu, uvedli.

Střely Stinger od zbraňových systémů Avenger, systémy Double Mount Stinger a přenosná odpalovací zařízení, stejně jako automatizovaná obranná postavení doplňují rakety Patriot a NASAM pro zachycení nízko letících cílů, dodali.

Budova prezidentské kanceláře je chráněna antidronovými systémy rozmístěnými podél obranného perimetru stavby, řekl úředník.

