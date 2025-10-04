Jedna z nejodpornějších a nejostudnějších věcí těchto voleb

4. 10. 2025

@DanPriban 

Vím, že teď máme fázi "nadáváme na ty hrozné lidi, co zvolili ty hrozné lidi od těch druhých", ale to, že voliči ODS a spol. nejvíce kroužkovali největšího podporovatele válečných zločinů a genocidy Lipavského, je i přes velkou konkurenci jedna z nejodpornějších a nejostudnějších věcí těchto voleb!



