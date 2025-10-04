Izraelci Gretu Thunbergovou bili ve vězení
Aktivistka sdělila švédským úředníkům, že byla vystavena krutému zacházení, včetně nedostatečného množství jídla a vody
Environmentální aktivistka Greta Thunbergová sdělila švédským úředníkům, že je po svém zadržení a vyvedení z flotily vezoucí pomoc do Gazy vystavena krutému zacházení v izraelské vazbě.
Izraelské síly podle jiného zadrženého také pořídily fotografie, na nichž byla Thunbergová údajně nucena držet vlajky. Identita těchto vlajek není známa.
V e-mailu zaslaném švédským ministerstvem zahraničí lidem blízkým Thunbergové, úředník, který aktivistku navštívil ve vězení, uvedl, že byla zadržena v cele zamořené štěnicemi, s nedostatečným množstvím jídla a vody.
„Velvyslanectví se setkalo s Gretou,“ píše se v e-mailu. „Informovala nás o dehydrataci. Dostávánedostatečné množství vody i jídla. Uvedla také, že se u ní objevily vyrážky, které podle ní způsobily štěnice. Mluvila o krutém zacházení a řekla, že musela dlouhou dobu sedět na tvrdém povrchu.“
„Jiný zadržený údajně řekl jiné ambasádě, že viděl, jak byla [Thunbergová] nucena držet vlajky, zatímco ji fotografovali. Zajímalo ji, zda byly její fotografie distribuovány,“ dodal úředník švédského ministerstva.
Toto tvrzení potvrdili nejméně dva další členové flotily, kteří byli zadrženi izraelskými silami a v sobotu propuštěni.
„Před našima očima táhli malou Gretu [Thunbergovou] za vlasy, bili ji a nutili ji líbat izraelskou vlajku. Udělali jí všechno, co si lze představit, jako varování pro ostatní,“ řekl turecký aktivista Ersin Çelik, účastník flotily Sumud, agentuře Anadolu.
Lorenzo D'Agostino, novinář a další účastník flotily, po návratu do Istanbulu řekl, že Thunbergová byla „zabalená do izraelské vlajky a předváděna jako trofej“ – scénu, kterou ti, kdo ji viděli, popisovali s nedůvěrou a hněvem.
Thunbergová je jednou z 437 aktivistů, poslanců a právníků, kteří se účastnili flotily Global Sumud, koalice více než 40 plavidel přepravujících humanitární pomoc, jejímž cílem bylo prolomit 16letou námořní blokádu Gazy ze strany Izraele.
Mezi čtvrtkem a pátkem izraelské síly zadržely všechny lodě a zatkly všechny členy posádky na palubě. Většina z nich je držena v Ketziotu, známém také jako Ansar III, ve věznici s vysokým stupněm ostrahy v poušti Negev, která slouží především k zadržování palestinských bezpečnostních vězňů, z nichž mnohé Izrael obviňuje z účasti na militantních nebo teroristických aktivitách.
V minulosti nebyli aktivisté zadržovaní Izraelem trestně stíháni, ale jejich přítomnost byla považována za imigrační záležitost.
Podle právníků z nevládní organizace Adalah byla práva členů posádky „systematicky porušována“, aktivistům byla odepřena voda, hygienické zařízení, léky a okamžitý přístup k jejich právním zástupcům, „což je jasným porušením jejich základních práv na řádný proces, nestranný soud a právní zastoupení“.
Italský právní tým zastupující flotilu potvrdil, že zadržení byli „po celé hodiny bez jídla a vody – až do pozdní noci“, s výjimkou „balíčku chipsů, který byl předán Gretě a ukázán před kamerami“. Právníci také hlásili případy slovního a fyzického týrání.
Během návštěvy Ašdodu ve čtvrtek večer byl izraelský krajně pravicový ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir natočen, jak před aktivisty stojí a nazývá je „teroristy“.
„Toto jsou teroristé z té flotily,“ řekl v hebrejštině a ukázal na desítky lidí sedících na zemi. Jeho mluvčí potvrdil, že video bylo natočeno ve čtvrtek večer v přístavu Ašdod.
Někteří aktivisté křičeli: „SvoboduPalestině!“
Ben-Gvir vyzval k uvěznění aktivistů namísto jejich deportace.
Po jejich zatčení vyjádřil právní tým flotily obavy ohledně zacházení, kterému by mohli být členové posádky vystaveni, zejména ti, kteří již byli v minulosti zadrženi izraelskými úřady po pokusech prolomit námořní blokádu Gazy. Je to již podruhé, co byla Thunbergová zatčena spolu s dalšími členy flotily, poté co podobný pokus na začátku tohoto roku skončil zatčením a deportací aktivistů.
Baptiste André, francouzský lékař, který byl v červnu na jedné z lodí flotily, po svém návratu do Francie novinářům řekl, že byl svědkem toho, jak izraelští pohraničníci zesměšňovali a úmyslně zbavovali pasažéry spánku, zejména Thunbergovou.
Švédský úředník v e-mailu uvedl, že izraelské úřady požádaly Thunbergovou, aby podepsala nějaký dokument.
„Vyjádřila nejistotu ohledně významu dokumentu a nechtěla podepsat nic, čemu nerozuměla,“ píše se v e-mailu. Úředník švédského ministerstva napsal, že Thunbergová měla přístup k právní pomoci.
Švédské ministerstvo zahraničí uvedlo, že úředníci jeho velvyslanectví v pátek navštívili devět zadržených Švédů: „Švédské velvyslanectví v Tel Avivu zůstává v kontaktu s izraelskými úřady, aby zdůraznilo důležitost rychlého vyřízení a možnosti návratu domů do Švédska. Na základě diskusí se zadrženými osobami byla také zdůrazněna důležitost řešení individuálních zdravotních potřeb. Velvyslanectví navíc zdůraznilo, že musí být okamžitě poskytnuto jídlo a čistá voda a že všichni zadržení musí mít v případě zájmu přístup k izraelskému právníkovi.“
Izraelské velvyslanectví uvedlo, že tato obvinění jsou „naprosté lži“. „Všichni zadržení z provokace Hamásu-Sumud měli přístup k vodě, jídlu a toaletám; nebyl jim odepřen přístup k právníkovi a všechna jejich zákonná práva, včetně přístupu k lékařské péči, byla plně dodržena.
