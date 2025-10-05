Proč musejí být ekonomičtí experti v politice

5. 10. 2025 / Filip Pertold

Proč nestačí, aby experti radili politikům. 

Žije se tu představa, že stačí, když experti budou mimo politiku a budou do ní zasahovat ad hoc dobře míněnými radami .

Proč to nestačí?

Politici fakticky rozhodují na poslední chvíli v definovaný moment pod tlakem okolností. Jakékoliv dobré rady jsou k ničemu, protože výsledný kompromis se překroutí klidně do katastrofy a když u toho není nikdo gramotný, tak se to stane. 

Byrokrati a zájmové předkládají podkladové materiály, které nejsou objektivní a často jsou to nesmysly, byť dobře míněné. Politik je nemůže jen tak sdílet s externími lidmi, které nejsou v politickém procesu. Mohu dát x příkladů. 

Diskuse uvnitř úzkého kruhu vrcholných politiků bez expertízy diverguji do neuvěřitelných dimenzí založených na vlastní zkušenosti nikoliv na základě dat. 

Nejen proto potřebujeme v politice experty, aspoň trochu. Ne nic jako teď.


Přelítl jsem zvolené poslance a poslankyně. Rozumné ekonomické vzdělání a myšlení má Benjamin Činčila (spolu) a Lucie Sedmihradska (stan), kteří ale nebudou mít vliv na vládu.

Naopak s vlivem tu budou lidi s katastrofálním ekonomickým vzděláním Ševčík, Pikora, Sichtarova a další. Takže pokud přijde nějaká krize, zase se bude hledat expertíza mimo politiku. A to opravdu nefunguje, vím to z vlastní zkušenosti. Věřte mi. 

Voliči Pirátu si kroužkováním dali vlastní gól a neposlali do sněmovny Libora Duška ani jiné ekonomy. Tím zůstanou klubem bez vlivu v ekonomice a financím. Good luck za 4 roky.

Jinak jejich voliči podlehli falešnému pocitu, že musí kompenzovat ostatní strany volením žen. Nicméně rozdělení talentu u Pirátů rozhodně není 3:15, jak to vyšlo. Stejně tak samozřejmě není rozdělení talentu u Spolu v takové míře ve prospěch mužů, jak byli zvoleni.

