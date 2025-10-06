Miliardář Babiš chce vytvořit vládu jedné strany
6. 10. 2025
Miliardář a pravicový populista Andrej Babiš chce v budoucnu vládnout České republice sám. Po svém vítězství v parlamentních volbách Babiš hovořil o "historickém" výsledku. Nyní se chce pokusit vytvořit vládu jedné strany.
Jeho hnutí ANO získalo v sobotu podle oficiálních údajů statistického úřadu CSU 34,9 procenta hlasů. To činí z pravicově populistické opoziční strany nejsilnější sílu. To však nestačí na většinu v parlamentu. Babiš avizoval, že chce hledat podporu u pravicové strany Svoboda a přímá demokracie (SPD) a tzv. motoristů.
SPD volá nejen po možnosti referenda o vystoupení z EU a NATO, ale také po návratu více než 383 000 ukrajinských uprchlíků do jejich vlasti. Podle dílčího výsledku získala téměř 8 % hlasů. Motoristická strana "motoristů" stejně jako Babiš volá po ukončení Zelené dohody pro Evropu a po ústupu od postupného vyřazování spalovacích motorů od roku 2035.
Spojenectví Česka s Ukrajinou by mohlo skončit
Úřadující premiér Petr Fiala v sobotu pogratuloval Babišovi k vítězství. Jeho středopravicová aliance Spolu se po dílčím výsledku propadla z necelých 28 na 23 % hlasů. Strana starostů, která dříve spoluvládla, získala 11,1 %. Piráti se dostali na necelých 8,8 %, následovaní Babišovými možnými příznivci. "Výsledek je jasný a vy ho musíte jako demokrat přijmout," řekl Fiala.
Česká republika byla v rámci pluralitní vlády vedené Fialou dosud odhodlaným spojencem Ukrajiny v obranném boji proti Rusku. Praha dodala výzbroj, přijala řadu ukrajinských uprchlíků a zahájila "muniční iniciativu" na podporu Kyjeva v jeho obranném boji.
Pod vládou jednasedmdesátiletého Babiše by se však země mohla v této otázce přiblížit Slovensku a Maďarsku, které jsou v současné době politicky nejblíže Rusku. Babiš, který již v letech 2017 až 2021 stál v čele české vlády, dobře vychází se slovenským premiérem Robertem Ficem a maďarským premiérem Viktorem Orbánem a vedl kampaň za snížení vojenské pomoci Ukrajině.
"Bez nadsázky lze říci, že tyto volby určí geopolitickou pozici České republiky," říká politolog Petr Just z Metropolitní univerzity v Praze.
Nebezpečí odsouzení však nad Babišem visí jako Damoklův meč. V létě soud zrušil osvobozující rozsudek v takzvané kauze "Čapí hnízdo". Jedná se o údajné zneužití evropských dotací na wellness resort. Před dalším stíháním by však parlament musel imunitu znovu zrušit.
Babiš vlastní rozsáhlé impérium více než 250 firem. To mu vyneslo kritiku, že je jako politik a podnikatel v trvalém střetu zájmů. Obavy v této souvislosti vyjádřil i prezident Petr Pavel. Nechal otevřené, zda Babiš vloží své firmy do svěřenského fondu, jako to učinil ve svém prvním funkčním období v letech 2017 až 2021.
Zdroj v němčině: ZDE
