Fórum 50%: Volby přinesly historicky nejvyšší zastoupení žen, ve dvou klubech budou převládat ženy
5. 10. 2025
Do Poslanecké sněmovny bylo zvoleno 67 poslankyň (33,5 %), což je historicky nejvíce. Poprvé podíl zvolených že překonal zastoupení žen na kandidátních listinách. Přispěly k tomu především preferenční hlasy pro kandidátky České pirátské strany. To jsou hlavní závěry analýzy organizace Fórum 50 %, která usiluje o vyvážené zastoupení žen a mužů v politice.
„Voliči a voličky dali jasně najevo, že chtějí v politice větší rozmanitost. Díky preferenčním hlasům zastoupení žen v Poslanecké sněmovně poprvé v historii překoná 30% hranici,“ komentuje výsledek voleb analytička Fóra 50 % Veronika Šprincová. „Vnímám to jako jasný signál pro politické strany, aby konečně začaly vytvářet vhodné podmínky pro spravedlivé zapojení žen a mladých lidí do politiky,“ doplňuje.
Poprvé v historii budou ve dvou poslaneckých klubech převažovat ženy. Za Piráty v nově zvolené Sněmovně zasedne 15 žen (83,3 %), za hnutí STAN pak 13 žen (59,1 %). Naopak nejmenší zastoupení budou mít ženy v poslaneckém klubu Motoristé sobě, které budou zastupovat jen dvě ženy, což činí 15,4 %.
Mezi jednotlivými kraji panují velké rozdíly. Nejmenší podíl žen byl zvolen v Jihočeském kraji – 12,5 %. Přesně polovina žen a polovina mužů bude ve Sněmovně zastupovat Liberecký kraj. Vyrovnané zastoupení žen a mužů najdeme i v Pardubickém kraji (45,5 %), v Praze (43,5 %) a v Moravskoslezském kraji (40,9 %).
Do výsledků letošních voleb velmi výrazně zasáhlo preferenční hlasování, které do sněmovních křesel vyneslo kandidátky z původně nevolitelných míst. Pořadím na kandidátní listině zamíchali hlavně voliči a voličky Pirátů. Díky preferenčním hlasům se do Sněmovny dostalo 23 žen, zároveň však jiné kandidátky byly přeskočeny svými kolegy. Celkově tak bylo díky preferenčním hlasům zvoleno o 18 poslankyň více, než pokud by záleželo pouze na pořadí na kandidátních listinách. Bez preferenčních hlasů by bylo zvoleno jen 48 žen, což by činilo 24,5 % – tedy o 1 procentní bod méně oproti stavu před volbami. Nejúspěšnější ženou z hlediska zisku preferenčních hlasů je Alena Schillerová (ANO). Získala jich 39 468.
Diskuse