Moskevský patriarcha a organizace ruské komunity přivítali otevřeně fašistické skupiny z celého světa na konferenci v Petrohradě

6. 10. 2025

Dvacet fašistických skupin z celého světa se v polovině září sešlo v Petrohradě, kde je přivítal moskevský patriarcha Kirill a příslušníci radikální ruské federace komunitní organizace, která se zaměřila na přistěhovalce a migranty. Konference byla věnována budování úzkých vazeb Moskvy na tyto extremistické skupiny.

Další zástupci Ruska na setkání se zúčastnil i pravoslavný oligarcha Konstantin Malofjejev, pravicový filozof Alexandr Dugin a Konstantin Čebykin, poslanec Dumy za stranu Jednotné Rusko.

Shromáždění začalo uctěním památky zabitého amerického pravicového aktivisty Charlieho Kirka, který stát se hrdinou pro tyto skupiny, zejména v Ruské federaci.

Zdroj v angličtině: ZDE

