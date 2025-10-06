Moskevský patriarcha a organizace ruské komunity přivítali otevřeně fašistické skupiny z celého světa na konferenci v Petrohradě
6. 10. 2025
čas čtení < 1 minuta
Další zástupci Ruska na setkání se zúčastnil i pravoslavný oligarcha Konstantin Malofjejev, pravicový filozof Alexandr Dugin a Konstantin Čebykin, poslanec Dumy za stranu Jednotné Rusko.
Shromáždění začalo uctěním památky zabitého amerického pravicového aktivisty Charlieho Kirka, který stát se hrdinou pro tyto skupiny, zejména v Ruské federaci.
Zdroj v angličtině: ZDE
209
Diskuse