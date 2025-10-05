Izrael útočí na „bezpečné zóny“ v Gaze. Vyvraždil dalších 70 lidí

5. 10. 2025

Trump říká, že příměří v Gaze začne okamžitě, jakmile Hamás potvrdí dohodu

Během pouhých 24 hodin od oznámení prezidenta Trumpa bylo zabito až 70 lidí



     
Vyjednavači se scházejí v Egyptě před jednáním, jehož cílem je ukončit téměř dvouletou válku v Gaze. 

Zatímco izraelský vůdce vyjadřuje naději, že zajatci budou propuštěni během několika dní, izraelská armáda pokračuje v bombardování Gazy, přičemž za posledních 24 hodin bylo při útocích zabito nejméně 70 Palestinců.

Greta Thunbergová byla během zadržení izraelskými silami špatně zacházeno a „mučena“

 
Několik mezinárodních aktivistů, kteří byli násilně odvezeni do Izraele, když izraelské síly přepadly flotilu s pomocí pro Gazu, obvinilo izraelské síly ze špatného zacházení s klimatickou aktivistkou Gretou Thunbergovou.

Mezi 137 aktivisty, kteří v sobotu přistáli v Istanbulu, bylo 36 tureckých občanů a aktivisté z USA, Itálie, Malajsie, Kuvajtu, Švýcarska, Tuniska, Libye, Jordánska a dalších zemí.

Turecký novinář a účastník flotily Gaza Sumud Ersin Celik řekl místním médiím, že byl svědkem toho, jak izraelské síly „mučily Gretu Thunbergovou“, a popsal, jak byla „tažena po zemi“ a „nucena políbit izraelskou vlajku“.
 
Izraelské drony útočí na vysídlené Palestince v jižní Gaze

Několik lidí bylo zraněno poté, co izraelské drony odpálily bomby na stany vysídlených lidí východně od Asdaa v jižní Gaze.

„Bezpečné zóny“ pod palbou izraelského bombardování v centrální Gaze
 
Vzhledem k intenzitě útoků na cílové oblasti – nejen na město Gaza, ale i na takzvané bezpečné zóny, odkud byli lidé evakuováni – noc na neděl,i zaplnil zvuk neúnavné těžké artilerie a stíhacích letadel.

Bylo po půlnoci, když začaly neustálé útoky, které trvaly nejméně tři hodiny. Bzučení a skřípání vyčerpávalo duševní a psychické zdraví všech a lidé byli hluboce nejistí ohledně toho, co se kolem nich děje.

Včera bylo oznámeno možné příměří a přípravy na realizaci první fáze dohody, ale v praxi se tak nestalo. Zde realita vypráví jiný příběh.

Útoky pokračují jak v oblastech, kde jsou lidé vysídleni, tak v městě Gaza, kde se v posledních týdnech odehrála většina izraelských vojenských útoků a pozemní ofenzívy – zejména v západní části nemocnice al-Shifa.

Během pouhých 24 hodin od oznámení prezidenta Trumpa bylo zabito až 70 lidí.

„Žádná důvěra v Netanjahua“: Demonstranti v Tel Avivu se obracejí na Trumpa, aby ukončil válku

Demonstranti vyšli včera večer do ulic Tel Avivu a vyzývali izraelskou vládu, aby dohodu uzavřela a ukončila válku v Gaze, aby se zajatci mohli vrátit.

Někteří izraelští demonstranti vyjádřili obavy ohledně Netanjahua a uvedli, že by mohl dohodu sabotovat, jako tomu bylo již v minulosti.

„Jsme netrpěliví, aby byli unesení propuštěni. Jsme netrpěliví, aby byla válka ukončena... Netanjahuovi vůbec nevěříme. Ale právě teď máme veškerou důvěru ve světě v Trumpa,“ řekl demonstrant z Tel Avivu Gil Shelly.

„Je to poprvé za několik měsíců, co mám skutečně naději. Doufejme, že [Trump] nyní chápe, že Netanjahu chce jen pokračovat v této válce, aby se vyhnul vězení a mohl zůstat ve funkci premiéra.“
Pohled z dronu na rodiny rukojmích a jejich příznivce protestující před druhým výročím smrtícího útoku Hamásu na Izrael ze 7. října 2023, kteří požadují okamžité propuštění všech rukojmích a ukončení války v  

Izrael tvrdí, že zachytil raketu vypálenou z Jemenu

Izraelská armáda uvedla, že zachytila raketu vypálenou z Jemenu, odkud Húsíové často provádějí útoky, které popisují jako reakci na izraelskou ofenzivu v Gaze.

„Po sirénách, které před chvílí zazněly v několika oblastech Izraele, byla [izraelským letectvem] zachycena raketa vypálená z Jemenu,“ uvedla izraelská armáda.

Minulý měsíc se dronový útok Húsiů vyhnul izraelské protivzdušné obraně a zranil 22 lidí v turistickém letovisku Eilat.

V reakci na to Izrael zahájil útoky na cíle, které označil za spojené s Húsii, v hlavním městě Sanaa, při nichž bylo zabito nejméně devět lidí a více než 170 dalších bylo zraněno.
  

Vyjednavači přijíždějí do Káhiry na jednání o Gaze

Vyjednavači se začínají scházet v egyptském hlavním městě na jednáních, jejichž cílem je ukončit dvouletou válku v Gaze.

Egyptská státní média informovala, že Hamás a izraelští představitelé budou v neděli a pondělí vést nepřímá jednání.
     

Izraelské útoky v Gaze zabily za posledních 24 hodin nejméně 70 Palestinců, i když prezident Trump prohlásil, že Izrael „dočasně zastavil bombardování“, aby dal jeho plánu „šanci“.

Hamás v prohlášení uvedl, že pokračující útoky na enklávu dokazují, že Izrael pokračuje ve svých „hrozivých zločinech a masakrech“ na Palestincích.
    
Ve svém prvním projevu od částečného souhlasu Hamásu s návrhem izraelský premiér Netanjahu uvedl, že vyjednavači budou pracovat na časovém harmonogramu propuštění zajatců.

V sobotu se v Evropě konaly masové pro-palestinské demonstrace, které požadovaly okamžité ukončení války v Gaze a propuštění aktivistů na palubě flotily vezoucí humanitární pomoc do tohoto území.

