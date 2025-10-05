Izrael útočí na „bezpečné zóny“ v Gaze. Vyvraždil dalších 70 lidí
5. 10. 2025
Během pouhých 24 hodin od oznámení prezidenta Trumpa bylo zabito až 70 lidí
Vyjednavači se scházejí v Egyptě před jednáním, jehož cílem je ukončit téměř dvouletou válku v Gaze.
Greta Thunbergová byla během zadržení izraelskými silami špatně zacházeno a „mučena“
Několik mezinárodních aktivistů, kteří byli násilně odvezeni do Izraele, když izraelské síly přepadly flotilu s pomocí pro Gazu, obvinilo izraelské síly ze špatného zacházení s klimatickou aktivistkou Gretou Thunbergovou.
Mezi 137 aktivisty, kteří v sobotu přistáli v Istanbulu, bylo 36 tureckých občanů a aktivisté z USA, Itálie, Malajsie, Kuvajtu, Švýcarska, Tuniska, Libye, Jordánska a dalších zemí.
Turecký novinář a účastník flotily Gaza Sumud Ersin Celik řekl místním médiím, že byl svědkem toho, jak izraelské síly „mučily Gretu Thunbergovou“, a popsal, jak byla „tažena po zemi“ a „nucena políbit izraelskou vlajku“.
Izraelské drony útočí na vysídlené Palestince v jižní Gaze
Několik lidí bylo zraněno poté, co izraelské drony odpálily bomby na stany vysídlených lidí východně od Asdaa v jižní Gaze.
„Bezpečné zóny“ pod palbou izraelského bombardování v centrální Gaze
Vzhledem k intenzitě útoků na cílové oblasti – nejen na město Gaza, ale i na takzvané bezpečné zóny, odkud byli lidé evakuováni – noc na neděl,i zaplnil zvuk neúnavné těžké artilerie a stíhacích letadel.
Bylo po půlnoci, když začaly neustálé útoky, které trvaly nejméně tři hodiny. Bzučení a skřípání vyčerpávalo duševní a psychické zdraví všech a lidé byli hluboce nejistí ohledně toho, co se kolem nich děje.
Včera bylo oznámeno možné příměří a přípravy na realizaci první fáze dohody, ale v praxi se tak nestalo. Zde realita vypráví jiný příběh.
Útoky pokračují jak v oblastech, kde jsou lidé vysídleni, tak v městě Gaza, kde se v posledních týdnech odehrála většina izraelských vojenských útoků a pozemní ofenzívy – zejména v západní části nemocnice al-Shifa.
„Žádná důvěra v Netanjahua“: Demonstranti v Tel Avivu se obracejí na Trumpa, aby ukončil válku
Demonstranti vyšli včera večer do ulic Tel Avivu a vyzývali izraelskou vládu, aby dohodu uzavřela a ukončila válku v Gaze, aby se zajatci mohli vrátit.
Někteří izraelští demonstranti vyjádřili obavy ohledně Netanjahua a uvedli, že by mohl dohodu sabotovat, jako tomu bylo již v minulosti.
„Jsme netrpěliví, aby byli unesení propuštěni. Jsme netrpěliví, aby byla válka ukončena... Netanjahuovi vůbec nevěříme. Ale právě teď máme veškerou důvěru ve světě v Trumpa,“ řekl demonstrant z Tel Avivu Gil Shelly.
„Je to poprvé za několik měsíců, co mám skutečně naději. Doufejme, že [Trump] nyní chápe, že Netanjahu chce jen pokračovat v této válce, aby se vyhnul vězení a mohl zůstat ve funkci premiéra.“
Pohled z dronu na rodiny rukojmích a jejich příznivce protestující před druhým výročím smrtícího útoku Hamásu na Izrael ze 7. října 2023, kteří požadují okamžité propuštění všech rukojmích a ukončení války v
Izrael tvrdí, že zachytil raketu vypálenou z Jemenu
Izraelská armáda uvedla, že zachytila raketu vypálenou z Jemenu, odkud Húsíové často provádějí útoky, které popisují jako reakci na izraelskou ofenzivu v Gaze.
„Po sirénách, které před chvílí zazněly v několika oblastech Izraele, byla [izraelským letectvem] zachycena raketa vypálená z Jemenu,“ uvedla izraelská armáda.
Minulý měsíc se dronový útok Húsiů vyhnul izraelské protivzdušné obraně a zranil 22 lidí v turistickém letovisku Eilat.
V reakci na to Izrael zahájil útoky na cíle, které označil za spojené s Húsii, v hlavním městě Sanaa, při nichž bylo zabito nejméně devět lidí a více než 170 dalších bylo zraněno.
Vyjednavači přijíždějí do Káhiry na jednání o Gaze
Vyjednavači se začínají scházet v egyptském hlavním městě na jednáních, jejichž cílem je ukončit dvouletou válku v Gaze.
Egyptská státní média informovala, že Hamás a izraelští představitelé budou v neděli a pondělí vést nepřímá jednání.
