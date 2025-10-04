Izrael zabil v sobotu dalších 20 lidí poté, co ho Trump vyzval k „ukončení bombardování“ Gazy
4. 10. 2025
Počet obětí v Gaze stoupá
Podle informací, které poskytli představitelé nemocnic, bylo od úsvitu v sobotu při izraelských útocích v Gaze zabito nejméně 20 lidí.
Útoky a zabíjení pokračují i poté, co prezident Trump vyzval Izrael, aby zastavil bombardování Gazy poté, co Hamás částečně přijal Trumpův 20bodový plán na ukončení izraelské války v Gaze.
Hamas předložil svou odpověď na mírový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa, ve které souhlasí s předáním správy enklávy palestinským technokratům a propuštěním všech izraelských zajatců.
Odpověď palestinské skupiny se nezabývala klíčovou otázkou odzbrojení, ale uvedla, že je ochotna „okamžitě vstoupit“ do mírových jednání prostřednictvím zprostředkovatelů.
Za posledních 24 hodin bylo zabito nejméně 66 lidí
Prohlášení palestinského ministerstva zdravotnictví v Gaze uvádí, že za poslední den bylo při izraelských útocích zraněno také 265 lidí.
Celkový počet obětí v enklávě od 7. října 2023 se podle ministerstva zvýšil na 67 074, přičemž 169 430 lidí bylo zraněno.
Skutečný počet obětí je pravděpodobně mnohem vyšší, protože se předpokládá, že tisíce těl jsou pohřbeny pod obrovskými troskami vyhozených budov po celé Gaze.
Dvě děti zemřely v Gaze kvůli hladomoru způsobenému Izraelem
Tato úmrtí zvyšují počet obětí v Gaze v důsledku hladomoru způsobeného Izraelem na 459, z toho 154 dětí.
Stovky aktivistů flotily zůstávají v izraelské vazbě
V pátek byli čtyři italští aktivisté zadržovaní na palubě flotily Global Sumud deportováni poté, co byli násilně převezeni do Izraele.
Izraelské ministerstvo zahraničí uvedlo, že probíhají procedury k odeslání všech zbývajících účastníků do jiných zemí.
V izraelské vazbě je asi 450 aktivistů, včetně švédské aktivistky Grety Thunbergové.
Flotila Global Sumud, jejímž cílem bylo prolomit izraelskou blokádu Gazy, v pátek uvedla, že izraelské námořní síly „nelegálně zadržely všech 42 našich plavidel”.
Lodě přepravovaly „humanitární pomoc, dobrovolníky a odhodlání prolomit nelegální izraelskou blokádu Gazy”, uvedla skupina.
Opatrný optimismus v Gaze – ale izraelská armáda se zatím nestáhla
Někteří lidé zde jsou velmi opatrní, pokud jde o vyjádření svého nadšení nebo skutečných pocitů ohledně toho, co se děje. Byli tolikrát zklamáni, že už tomu nevěří.
Lidé zpočátku reagovali s nadšením.
Zůstávají nadějní a modlí se, aby se dostali do bodu, kdy dojde k veřejnému oznámení, protože to by jim dalo oddech, který by jim poskytl vhodný okamžik k truchlení nad uplynulými 729 dny – a neustálým vysídlováním, neustálým traumatem, neustálým strachem.
Dříve bylo izraelské armádě nařízeno přejít z ofenzivního režimu do defenzivního, ale tři z dnešních útoků na Gazu se odehrály hned po tomto prohlášení – a proto je zdejší atmosféra stále trochu nejistá.
Prezident Abbás zdůrazňuje suverenitu nad Gazou jako klíč k trvalému míru
Kromě uvítání prohlášení Trumpa a Hamásu palestinský prezident Abbás také řekl: „Suverenita nad pásmem Gazy náleží Palestinskému státu a propojení mezi Západním břehem a pásmem Gazy musí být dosaženo prostřednictvím palestinských zákonů a vládních institucí, prostřednictvím palestinského správního výboru a sjednocených palestinských bezpečnostních sil, v rámci jednotného systému a práva a s arabskou a mezinárodní podporou.
„Prezidentství bude i nadále spolupracovat s příslušnými zprostředkovateli a partnery, aby zajistilo úspěch těchto snah, které povedou k dosažení trvalého míru, který ukončí izraelskou okupaci Palestiny, s východním Jeruzalémem jako jejím hlavním městem,“ dodal.
„Mezinárodní společenství má odpovědnost přimět Izrael, aby zastavil všechna svá jednostranná opatření, která porušují mezinárodní právo, mezi nimiž jsou především zastavení výstavby osad a terorismu osadníků, útoky na svatá místa a zadržování palestinských daňových příjmů.“
Palestinský Islámský džihád uvedl, že částečné přijetí Trumpova 20bodového plánu na ukončení války ze strany Hamásu vyjadřuje také postoj dalších palestinských skupin.
Někteří lidé v Gaze slaví, navzdory nejednoznačnosti uzavření příměří. Naši kolegové v terénu hlásí, že v posledních hodinách se snížil hluk z těžkých kulometů, dronů a bombardování.
Izraelská armáda varovala Palestince před návratem do města Gaza, které označila za „nebezpečnou bojovou zónu“, a to navzdory tomu, že Trump vyzval Izrael, aby zastavil bombardování Gazy po reakci Hamásu na jeho plán příměří.
Oficiální agentura Islamic Republic News Agency uvedla, že v sobotu ráno bylo v Íránu popraveno šest „separatistických teroristických prvků“ s vazbami na Izrael.
Prezident Abbás vyzývá k okamžitému příměří a spolupráci s plánem pro Gazu
Prezident Palestinské samosprávy Mahmúd Abbás uvítal Trumpovo oznámení o ukončení války v Gaze po částečné dohodě Hamásu v oáýtek
„Vítáme tato prohlášení, protože signalizují ochotu propustit všechny rukojmí a zaujmout konstruktivní přístup v této kritické fázi, která vyžaduje, aby všichni projevili nejvyšší míru národní odpovědnosti,“ uvedl Abbás v prohlášení, které zveřejnila agentura Wafa.
Zpráva dodává, že prezident Abbás „potvrdil připravenost Palestiny konstruktivně spolupracovat s americkým prezidentem Trumpem od tohoto okamžiku a se všemi zúčastněnými partnery, spolupředsedy mezinárodní mírové konference v New Yorku, vedoucími pracovních skupin, arabským členem Rady bezpečnosti, Alžírskem a všemi členy Rady bezpečnosti a členy Valného shromáždění, aby bylo dosaženo stability a trvalého a spravedlivého míru v souladu s mezinárodním právem“.
„Pro nás je nyní důležité okamžité zavázání se k úplnému příměří, propuštění všech rukojmích a vězňů, urgentní dodání humanitární pomoci prostřednictvím organizací OSN, zajištění prevence vysídlení nebo anexí a zahájení procesu rekonstrukce.“
Rodiny izraelských zajatců podporují Trumpovo volání po ukončení války
Hlavní izraelská skupina zastupující rodiny zajatců držených v Gaze uvedla, že je „nezbytné“ okamžitě ukončit válku.
„Požadavek prezidenta Trumpa na okamžité zastavení války je nezbytný, aby se zabránilo vážnému a nevratnému poškození rukojmích,“ uvedlo Fórum rodin rukojmích a pohřešovaných osob ve svém prohlášení.
„Vyzýváme premiéra Netanjahua, aby okamžitě zahájil účinná a rychlá jednání s cílem přivést všechny naše rukojmí domů.“
Vysídlení Palestinci vítají zprávy s nadějí na návrat domů
Zde je přehled citátů vysídlených Palestinců, kteří našli útočiště v centrální Gaze, reagujících na zprávy, že dohoda může být na dosah.
„Jsme rádi, že válka skončí, protože jsme unavení hladem, vysídlením a krveprolitím,“ řekl 45letý Awaher al-Farani. „Jsme unavení ze špatných zpráv, chceme slyšet dobré zprávy, znovu získat pocit bezpečí a, dá-li Bůh, vrátit se do svých domovů.“
Saoud Qarneyta, který byl na cestě pro vodu, řekl: „Díky Bohu, že Hamás souhlasil, a dá-li Bůh, budou i nadále souhlasit a americký prezident Trump zastaví válku a krveprolití.“
Třicetidvacetiletý muž dodal: „Přísahám Bohu, byli jsme poníženi.“
Fadl al-Debs, 52letý vysídlený Palestinec z města Gaza, řekl: „Prezident Trump požádal Izrael o okamžité příměří vůči našemu palestinskému lidu a doufáme, že toto příměří bude pokračovat, aby byli propuštěni všichni rukojmí a vězni z obou stran.
„Hamas se zprostil povinnosti vyjádřit se k budoucnosti Gazy“
Sami Al-Arian, profesor veřejných záležitostí na Istanbulské univerzitě Zaim, říká, že plán prezidenta Trumpa zahrnuje většinu hlavních témat jednání o Gaze – jako je výměna palestinských vězňů a izraelských zajatců za ukončení války, stažení izraelské armády, stejně jako návrat pomoci do Gazy a rekonstrukce enklávy.
Zdůraznil, že část týkající se stažení izraelské armády je „velmi vágní“ a byla hlavním bodem diskuse v jednáních, přičemž připomněl, že většina rozhovorů v minulosti ztroskotala právě na tomto bodu.
„Trump do svého plánu zahrnul i části týkající se budoucnosti Gazy,“ řekl Al-Arian a dodal, že Hamás se zprostil povinnosti vyjádřit se k budoucnosti Gazy tím, že prohlásil, že by to mělo být kolektivní rozhodnutí Palestinců.
„Překvapivé je, že Trump toto rozhodnutí přijal, a já bych řekl, že ví, co dělá.“
Pákistán vítá reakci Hamásu na Trumpovu dohodu
Pákistán uvítal reakci Hamásu na Trumpův plán jako „vítaný krok“.
„To musí nyní vést k okamžitému příměří, ukončení utrpení Palestinců, zajištění propuštění rukojmích a umožnění volného toku humanitární pomoci. Izrael MUSÍ okamžitě zastavit své útoky,“ uvedl ministr zahraničí Ishaq Dar v příspěvku na X.
Včera Dar řekl, že 20bodový plán na ukončení izraelské války v Gaze není stejný jako návrh předložený skupinou arabských a muslimských zemí na okraji Valného shromáždění OSN minulý měsíc.
Návrh oznámený americkými a izraelskými vůdci na začátku tohoto týdne obsahoval „významné změny“ požadované Netanjahuem k návrhu, na kterém se dohodli arabští vůdci a Trump, informoval americký mediální server Axios.
Revidovaná verze spojuje stažení Izraele s odzbrojením Hamásu a umožňuje Izraeli – po postupném stažení – zůstat v nárazníkové zóně uvnitř enklávy, dokud nehrozí žádné „teroristické nebezpečí“, dodává zpráva Axios.
„Přejeme si smrt“: Nemocnice v Gaze se hroutí pod náporem poptávky
V nemocnici Al-Aqsa v centru Gazy je tlak na ošetření zraněných v ochromeném zdravotním systému větší než kdy jindy.
„Trpíme neustálými bolestmi a lékaři a sestry pro nás nemohou moc udělat. Cítíme se velmi sklesle. Jsme vyčerpaní a unavení. Teď si přejeme smrt,“ řekl Ammar al-Ghandour, zraněný a vysídlený člověk ze severu Gazy.
Každý kout této nemocnice je přeplněný. Chodby a podlahy jsou zaplněné pacienty. Lékaři říkají, že ošetřují mnohem více lidí, než kolik tato nemocnice byla kdy schopna pojmout.
V nemocnici byly postaveny stany jako provizorní oddělení. Ale místo toho, aby krizi zmírnily, i tyto stany se hroutí pod náporem poptávky.
„Uvnitř těchto stanů lékaři pracují s tím málem, co mají. Viděli jsme pacienty s vážnými zraněními, zlomeninami, dokonce i provádění nouzových zákroků pod plachtami, protože uvnitř jsou všechna lůžka obsazená,“ řekl další vysídlený obyvatel,
Lékařské týmy říkají, že nedostatek, s nímž se potýkají, je paralyzující. Zásoby základních léků docházejí a není dostatek lékařů.
Izraelská armáda varovala Palestince, aby se nevraceli do města Gaza, které označila za „nebezpečnou bojovou zónu“.
Výhrůžka přišla poté, co prezident Trump vyzval Izrael, aby zastavil bombardování Gazy poté, co Hamas částečně přijal Trumpův 20bodový plán na ukončení izraelské války v Gaze.
„Naléhavé oznámení a varování pro všechny obyvatele pásma Gazy. Oblast severně od Wadi Gaza zůstává nebezpečnou bojovou zónou. Pobyt v této oblasti představuje značné riziko, a proto zůstává ulice Rashid otevřená, abyste se mohli přesunout na jih,“ uvedl mluvčí izraelské armády na X.
„Pro vaši bezpečnost se vyhněte návratu na sever nebo přibližování se k oblastem operací obranných sil kdekoli v pásmu – dokonce i na jeho jihu.“
Kanada vítá souhlas Hamásu s Trumpovým plánem
Kanada se připojila k řadě zemí, které vítají reakci Hamásu na Trumpův plán.
„Kanada vítá závazky Hamásu vzdát se moci a propustit všechny zbývající rukojmí, živé i mrtvé,“ uvedl premiér Mark Carney na X a poděkoval Trumpovi za jeho „zásadní vedení“.
„Jsme připraveni podpořit trvalé, nerušené a rozsáhlé dodávky humanitární pomoci do Gazy a po celé Gaze.“
Kanada byla jednou z několika západních zemí, které nedávno uznaly palestinský stát.
Veřejné pobouření nad izraelskou válkou v Gaze vyvolalo generální stávku v celé Itálii. Více než dva miliony lidí se shromáždily v italském hlavním městě a dalších městech na znamení solidarity s Palestinci.
Někteří obyvatelé Gazy slaví navzdory nejednoznačnosti příměří
V celé Gaze panuje větší klid: méně těžkých kulometů, dronů a bombardování, kromě dvou nebo tří explozí, ke kterým došlo v severní části města Gaza.
Jednalo se o bomby, které byly nastraženy včera v noci a explodovaly až v posledních několika hodinách.
V centrální a jižní části Gazy však lidé nyní propadají oslavné náladě. Nemohou uvěřit, že Hamás přijal dohodu a že Trump reagoval pozitivně.
První otázkou lidí je, zda se mohou vrátit do města Gaza. Na to samozřejmě neexistuje jednoznačná odpověď a je nám řečeno, abychom počkali na další informace.
Tato zpráva vrhá otazník na další důležité otázky, zejména na humanitární pomoc. Lidé zde stále trpí hladomorem.
Stále není jasné, co se děje.
Osadníci napadli Palestince na Západním břehu, izraelská armáda zahájila zatýkací akci v Nablusu
Izraelští osadníci zapálili vozidlo patřící Palestincům a rozbili okna domu v okupované vesnici Susya na Západním břehu, poblíž Masafer Yatta jižně od Hebronu.
Jinde na okupovaném Západním břehu izraelská armáda také vtrhla do města Nablus a zatkla několik Palestinců.
Katar vítá souhlas Hamásu s Trumpovým plánem
Katar, který hraje ústřední roli v jednáních o Gaze, uvítal oznámení Hamásu „o jeho souhlasu s plánem prezidenta Trumpa a jeho připravenosti propustit všechny rukojmí v rámci výměny nastíněné v plánu“.
„Potvrzujeme také naši podporu prohlášením prezidenta, který vyzývá k okamžitému příměří, aby bylo možné bezpečně a rychle propustit rukojmí a dosáhnout rychlých výsledků, které by ukončily krveprolití Palestinců v pásmu Gazy,“ uvedl mluvčí ministerstva zahraničí Majed al-Ansari.
Praktické aspekty realizace Trumpova plánu jsou stále nejasné.
Od zprostředkovatelů jsme se dozvěděli, že je ještě třeba projednat logistiku a realizaci plánu. Všichni chápou, že Trumpův plán byl spíše cestovní mapou než podrobným textem o realizaci.
Otázkou zůstává, jak bude Hamásu a dalším frakcím umožněno volné pohyby, aby se dostaly k zajatcům a tělům zajatců. Další otázkou je, jak a kde budou zajatci propuštěni.
Není také jasné, kdo bude propuštěn z izraelských věznic výměnou za zajatce.
V Izraeli rodiny zajatců uvítaly oznámení Hamásu, zatímco vláda reagovala s odstupem.
Vládní kruhy byly oznámením šokovány a Netanjahuovi trvalo nějakou dobu, než vývoj uvítal a hovořil pouze o první fázi plánu.
Dvě děti zabity při izraelském útoku na stan v jižní Gaze
Izraelská armáda provedla útok dronem na stan v al-Mawasi v jižní Gaze, při kterém zahynuly dvě děti a několik lidí bylo zraněno, informují naši kolegové na místě s odvoláním na zdroj z Nasser Medical Complex.
Jedná se o první potvrzené oběti v Gaze od doby, kdy prezident Trump nařídil Izraeli „okamžitě“ zastavit bombardování enklávy poté, co Hamas pozitivně reagoval na mírový plán.
Al-Mawasi bylo Izraelem označeno za takzvanou „humanitární zónu“.
