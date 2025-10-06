„Prezident je vyšinutý“: Trumpovo chování na internetu je čím dál podivnější
Nedávné chování amerického prezidenta je pro mnohé podivné, od sdílení falešného AI videa sebe sama až po zmatené komentáře během tiskových konferencí
Pro mnoho pozorovatelů v USA i v zahraničí se Donald Trump v poslední době chová podivně. Zejména na internetu.
Když se minulý týden v USA blížilo uzavření vlády, prezident zveřejnil video vytvořené pomocí umělé inteligence, na kterém byl Hakeem Jeffries, první černošský vůdce menšiny v Bílém domě, s sombrerem a přehnaným knírem, zatímco v pozadí hrála mariachi hudba.
Hispánské skupiny kritizovaly Trumpovy příspěvky jako „rasistické“, „nebezpečné“ a „odsouzeníhodné“, ale Trump se nevzdal a zveřejnil nové video, na kterém sám má sombrero a hraje na kytaru za AI verzí Jeffriese.
Nebylo to jediné, kdy se Trumpovo chování jevilo jako neobvyklé. Minulý víkend Trump znovu zveřejnil na Truth Social falešné video generované umělou inteligencí, které propagovalo neexistující „nemocnice medbed“. Trump již dříve zveřejňoval obsah generovaný umělou inteligencí, ale rozdíl byl v tom, že v tomto videu mluvila hlasem Trumpa umělá inteligence.
„Každý Američan brzy obdrží svou vlastní kartu medbed,“ řekla AI verze Trumpa, který zřejmě seděl v Oválné pracovně. „S ní budete mít zaručený přístup do našich nových nemocnic vedených nejlepšími lékaři v zemi, vybavených nejmodernější technologií na světě.“ Je to nesmysl.
Pomineme-li skutečnost, že idea „medbeds“ je pravicovou konspirační teorií – jedna verze této teorie předpokládá, že vláda a/nebo skupina bohatých Američanů má přístup k lékařským zařízením podobným lůžkům, která mohou vyléčit téměř každou nemoc, ale tuto technologii zadržuje – Trumpův příspěvek vyvolal řadu otázek.
Věřil 79letý Trump, že video skutečně ukazuje, jak oznamuje zřízení nemocnic s léčebnými lůžky? Myslí si prezident, že v Bílém domě pronesl projev o léčebných lůžkách? Věří, že jeho vláda se chystá poslat „karty léčebných lůžek“ každému občanu USA?
Příspěvek byl nakonec smazán, ale zůstává záhadou a reakce Bílého domu zmatek nijak nezmírnila.
„Myslím, že prezident video viděl, zveřejnil ho a pak ho smazal,“ řekla ve středu na dotaz ohledně videa tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová.
„A má na to právo. Jsou to jeho sociální média. Jak všichni víte, je neuvěřitelně transparentní. Na sociálních médiích komunikuje přímo s vámi. Rád sdílí memy, rád sdílí videa, rád repostuje věci, které vidí na sociálních médiích u jiných lidí, a myslím, že je docela osvěžující, že máme prezidenta, který je tak otevřený a upřímný.“
Slova Leavittové příliš nevysvětlila Trumpovo uvažování, proč zveřejnil falešné video. Ve skutečnosti to však byl jen nejnovější příklad stále podivnějšího chování Trumpa, který – stejně jako jeho předchůdce Joe Biden – je v posledních měsících předmětem otázek ohledně své duševní bdělosti.
V nedávném projevu v Bílém domě, kde Trump tvrzením, že Tylenol může přispívat k autismu, pokud ho ženy užívají během těhotenství, popřel většinu existujících důkazů, Trump zmateně hovořil o „určitých prvcích geniality, které lze předat dítěti“.
Trump oznámil, že bude uděleno 13 grantů na výzkum autismu, a dodal: „Musí jednat rychle. Oni, oni – když alternativou je, že se nemůže stát nic špatného, pojďme do toho hned. Právě jsem říkal Bobbymu [ministru zdravotnictví Robertu F. Kennedymu Jr.] a skupině, pojďme do toho hned. Nic špatného se nemůže stát, může se stát jen něco dobrého.“
O týden dříve, během tiskové konference s britským premiérem Keirem Starmerem, Trump zaměnil Albánii s Arménií, když hovořil o mírové dohodě uzavřené mezi Arménií a Ázerbájdžánem – stejnou chybu Trump udělal i během vystoupení ve Fox News.
V neděli Trump na sociálních sítích napsal na Truth Social, že byl „informován“ o střelbě v mormonském kostele v Michiganu, při které zahynuli čtyři lidé. „Trumpova administrativa bude veřejnost informovat, jako vždy,“ napsal Trump.
Skujtečně zveřejnil další příspěvek. Nejednalo se však o aktualizaci ohledně tragédie v Michiganu, která se stále vyvíjí. Místo toho o tři hodiny později sdílel video, které ukazovalo řadu zlatých doplňků a vybavení.
„Některé z nejkvalitnějšího 24karátového zlata použitého v Oválné pracovně a zasedací místnosti Bílého domu. Zahraniční lídři a všichni ostatní ‚vyšilují‘, když vidí jeho kvalitu a krásu. Nejlepší Oválná pracovna všech dob, co se týče úspěchu a vzhledu!!! Prezident DJT,“ napsal Trump.
Ten den se již k střelbě v Michiganu nevyjádřil, ale stěžoval si na nové pravidlo NFL pro zahájení zápasu.
Pomineme-li Trumpovo matoucí chování na internetu, i prezidentova osobní vystoupení se stala podivnými.
V úterý Trump svolal nejvyšší vojenské velitele země na schůzku ve Virginii. Trump, který působil vyčerpaně, před nejvyššími vojenskými špičkami vychvaloval své údajné úspěchy a chválil americké bombardování íránského jaderného zařízení – což mohlo porušovat mezinárodní právo – a poté řekl:
„Amerika je opět respektována jako země. S Bidenem jsme respektováni nebyli. Každý den se dívali, jak padá ze schodů. Každý den ten chlap padá ze schodů.“
Trump pokračoval: „Řekl jsem: ‚To není náš prezident. To nemůžeme dopustit.‘ Víte, když scházím po schodech – jako třeba po těchto schodech, jsem velmi opatrný – chodím velmi pomalu. Nikdo nemusí překonávat rekordy, jen se snažte nespadnout, protože to nedopadne dobře. Několik našich prezidentů spadlo a stalo se to součástí jejich odkazu. To nechceme. Musíte chodit pěkně pomalu. Nemusíte – nemusíte překonávat žádné rekordy. Buďte v klidu, buďte v klidu, když scházíte dolů, ale neskákejte po schodech. To je jedna věc, co se týče Obamy, neměl jsem k němu jako k prezidentovi žádnou úctu, ale on po těch schodech skákal, nikdy jsem neviděl – da da da da da da, bop, bop, bop, scházel po schodech, nedržel se. Řekl jsem si, že je to skvělé, ale já to dělat nechci. Asi bych to dokázal, ale nakonec by se něco stalo, a stačí jen jednou, ale jako prezident odvedl mizernou práci.“
Ve stejném projevu Trump prohlásil, že města jako San Francisco, Chicago, New York a Los Angeles jsou „velmi nebezpečná místa a my je jedno po druhém dáme do pořádku“. Prezident pak mimochodem zmínil, že řekl Peteovi Hegsethovi, nově jmenovanému ministru války, že „některá z těchto nebezpečných měst bychom měli použít jako výcvikové tábory pro naši armádu“.
Projev vyvolal okamžité obavy, a to i ze strany bývalých vojenských příslušníků. Barry McCaffrey, generál ve výslužbě, řekl MSNBC, že Trumpovo vystoupení bylo „jednou z nejbizarnějších a nejznepokojivějších událostí, jaké jsem kdy zažil“.
„Prezident působil nesouvisle, vyčerpaně, fanaticky stranicky, místy hloupě, zmateně, nedokázal udržet myšlenku pohromadě,“ řekl McCaffrey.
Trumpův projev stačil Madeleine Deanové, demokratické kongresmance z Pensylvánie, aby ve středu ve Washingtonu s tím konfrontovala republikánského předsedu Sněmovny reprezentantů Mika Johnsona, který však vypadal, že mu to nevadí.
„Prezident je vyšinutý. Není v pořádku,“ řekla Deanová Johnsonovi při setkání, které natočili novináři.
