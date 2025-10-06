V Tbilisi vypukly policejní střety s protivládními demonstranty
Akce na Rustaveliho třídě začala v 16:00 místního času. Demonstranti zablokovali silnici a shromáždili se před budovou parlamentu. Někteří z protestujících pochodovali z třídy Chavchavadze k budově parlamentu na Rustaveliho ulici. Cestou se zastavili poblíž sídla generálního tajemníka Gruzínského snu a starosty Tbilisi Kachy Kaladzeho na ulici Melikišvili. Kolem sedmé hodiny večer vtrhlo několik desítek demonstrantů do dvora prezidentské rezidence v centru města, rozbili plot a zaútočili na strážce. V důsledku toho speciální jednotky a policie zatlačily protestující zpět za použití slzného plynu. "Mezi účastníky útoku byli dobře vyzbrojení muži, někteří měli na sobě neprůstřelné vesty," tvrdí News Georgia.
Pátá gruzínská prezidentka Salome Zurabišvili takové akce demonstrantů odsoudila. "Tato parodie na obsazení prezidentského paláce může být zinscenována pouze (vládnoucím) režimem, aby zdiskreditoval 310 dní trvající pokojný protest gruzínského lidu," citovalo ji Echo Kavkaza. Vyzvala k pokračování pokojných shromáždění, která začala loni na podzim kvůli nesouhlasu opozice s výsledky parlamentních voleb, které vyhrály promoskevské síly, s cílem dosáhnout nových voleb.
Střety mezi demonstranty a bezpečnostními silami pokračovaly v blízkosti prezidentského paláce, které použily vodní děla k rozehnání protestujících. Úřady do paláce nasadily další speciální jednotky. Policie vyzvala demonstranty, aby se rozešli, v reakci na to po ní házeli kameny. Krátce před začátkem rozehnání shromáždění vydalo gruzínské ministerstvo vnitra prohlášení, v němž uvedlo, že akce překročila rámec zákona a že byla nucena "uplatnit vhodná opatření".
Předtím na náměstí Svobody jeden z organizátorů protestu, operní pěvec a opoziční politik Paata Burchuladze, přečetl prohlášení, že moc patří gruzínskému lidu a současný režim "ztratil legitimitu". Bylo také vyhlášeno, že "Národní shromáždění vyhlašuje pokojné přechodné období", aby vrátilo moc lidu. Poté promluvil Murtaz Zodelava, šéf politické rady Sjednoceného národního hnutí (UNM), bývalý generální prokurátor Gruzie, který řekl, že "mužská síla začíná působit" a vyzval demonstranty, aby vzali do svých rukou klíče od prezidentské rezidence.
V Gruzii se v sobotu konaly volby do místních samosprávných orgánů, které bojkotovaly opoziční síly, včetně strany UNM bývalého prezidenta Michaila Saakašviliho. Znovu byli voleni starostové Tbilisi, Kutaisi, Batumi, Rustavi a Poti, stejně jako hlavy 59 obcí a poslanci místních zastupitelstev.
