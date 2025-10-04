Donald Trump nařídil Izraeli, aby „okamžitě“ zastavil bombardování Gazy, Hamás souhlasil s propuštěním rukojmí
4. 10. 2025
Palestinská militantní skupina přijala část plánu amerického prezidenta, ale požaduje další jednání o mnoha podmínkách
Donald Trump nařídil Izraeli, aby „okamžitě“ zastavil bombardování Gazy, když uvítal částečné přijetí svého ultimáta Hamásem, které má ukončit téměř dvouletou válku.
Hamas souhlasil s propuštěním všech rukojmích výměnou za palestinské vězně držených v izraelských věznicích a také s předáním vládní moci v pásmu Gazy, v souladu s Trumpovým plánem.
V pátek večer palestinská skupina v prohlášení požádala o další jednání o dalších částech plánu a neřekla, zda složí zbraně – což je klíčová část Trumpova návrhu zveřejněného v pondělí.
Navzdory podmíněné odpovědi Hamásu Trump v příspěvku na Truth Social uvedl: „Na základě prohlášení, které právě vydal Hamás, věřím, že jsou připraveni na trvalý MÍR.
Izrael musí okamžitě zastavit bombardování Gazy, abychom mohli rukojmí bezpečně a rychle dostat ven! V tuto chvíli je to příliš nebezpečné.
Již diskutujeme o detailech, které je třeba vyřešit. Nejde pouze o Gazu, jde o dlouho očekávaný MÍR na Blízkém východě.“
Bezprecedentní příkaz Trumpa podtrhl, že Izrael a Hamás jsou nejblíže za poslední dva roky k dosažení konce války v Gaze.
Trump je obecně považován za jediného mezinárodního lídra, který má moc přimět izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby souhlasil s dohodou o příměří.
V prohlášení vydaném v pátek večer Hamás uvedl, že „schvaluje propuštění všech vězňů okupace – živých i mrtvých – podle výměnného vzorce obsaženého v návrhu prezidenta Trumpa, s nezbytnými podmínkami pro provedení výměny“.
Hamás také uvedl, že je připraven předat „správu pásma Gazy palestinskému orgánu nezávislých technokratů na základě palestinského národního konsensu a s podporou arabských a islámských zemí“.
Skupina však uvedla, že „další otázky“ v Trumpově návrhu bude třeba dále projednat „v rámci jednotného palestinského národního rámce“. Mezi tyto nespecifikované otázky pravděpodobně patří zbraně, stažení izraelských vojsk z Gazy a mezinárodní záruky trvalého příměří.
Trumpův plán požadoval okamžité ukončení bojů v Gaze, výměnu rukojmích a palestinských vězňů do 72 hodin od podpisu dohody, postupný odchod izraelských sil z Gazy, odzbrojení Hamásu a přechodnou správu vedenou Trumpem.
Dohoda také stanovila nárůst pomoci Gaze, jejíž části trpí hladomorem, a rekonstrukci převážně zničeného pásma.
Dohoda byla obecně vnímána jako nevýhodná pro Hamás a pokud by byla přijata v plném znění, pravděpodobně by znamenala konec této skupiny jako ozbrojené palestinské frakce, přičemž by od Izraele vyžadovala jen málo ústupků. Mezinárodní tlak na skupinu, aby plán přijala, byl intenzivní, přičemž většina regionálních a mezinárodních mocností Trumpovu iniciativu uvítala.
Katastrofická humanitární situace v Gaze, pokračující blokáda pomoci ze strany Izraele a každodenní bombardování také vyvíjejí tlak na skupinu, aby dosáhla dohody o ukončení války.
Ačkoli Hamás okamžitě nesouhlasil s odzbrojením, jeho souhlas s předáním rukojmích bude vnímán jako významný. 48 rukojmích bylo během téměř dvouleté války využíváno jako páka. Jejich propuštění by skupině ponechalo jen málo vyjednávacích prostředků do budoucna.
Podle zdravotnických orgánů v Gaze si izraelská válka v Gaze vyžádala více než 60 000 palestinských obětí a asi 170 000 zraněných. Izrael válku zahájil v reakci na to, že militanti pod vedením Hamásu 7. října 2023 zabili asi 1 200 lidí a zajali 251 rukojmích v Izraeli.
Katarské ministerstvo zahraničních věcí rovněž uvítalo reakci Hamásu a uvedlo, že začalo spolupracovat s Egyptem, který je rovněž zprostředkovatelem, na koordinaci s USA ohledně jednání o ukončení války v Gaze.
Zdroj v angličtině ZDE
