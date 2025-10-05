Celková bilance sněmovních voleb 2025 v širším kontextu
5. 10. 2025 / Boris Cvek
Když pominu krátkou epizodu první Babišovy jednobarevné vlády (prosinec 2017 – červen 2018), na kterou si už nikdo nepamatuje, máme Babišovo vládnutí spojené se sociální demokracií. Ve vládě premiéra Sobotky tvořili koalici ještě lidovci, v druhé Babišově, menšinové, vládě se Babiš opíral o nevládní komunisty – a s ODS a SPD vypustil ze státního rozpočtu přes 100 miliard ročně.
Dnes nic jako sociální demokracie nebo komunisté s politickou relevancí neexistuje. Demokraté mají 92 mandátů, Babiš s motoristy 93. A kdo je tedy tím, kdo rozhodne? Podivný slepenec koalice kolem Tomia Okamury s patnácti mandáty. Budou tam lidé jako Šichtařová, Rajchl, Ševčík. Snad se nemusíme bát slovenského scénáře „vyšetřování“ postupu vlády za covidu, protože tím by šel Babiš proti sobě, v tom má jakousi minulost.
Ale Babiš, který se proti Haškovi zastal Sobotky na podzim 2013, je dávno pryč. Babiš prozápadní liberál je dávno pryč. Babiš, kterého bylo možno spojovat se jmény Jourová a Stropnický starší, je dávno pryč. Babiš je dnes orbánovec. Orbánovec s motoristy a SPD. Chápete, že se vážně bavíme o sněmovní většině, jejíž součástí je SPD? A útěcha, že Babiš nechce vystoupit z EU a NATO… Orbán to taky nechce. Jde na Putinovi ruku mnohem chytřeji. Vymyslel dokonce i-liberální demokracii a snad dostane s Trumpem za to jednou Nobelovu cenu za mír.
Ale zpět do Česka. Co jsou motoristé? Filip Turek zveřejnil fotku, na které si připíjí na výsledek voleb s Václavem Klausem st. Motoristé se na vládnutí s Babišem těší nepokrytě už dlouho. Že Babiš vstoupil do politiky jako ten, kdo šel proti Klausovým devadesátkám, ač tehdy přece zbohatl? Dnes jsou na stejné lodi a svorník jednoty je Orbán. Pod svorník se vleze kdeco… Vesecká, Rajchl, Ševčík… třeba zavolají Krejčíře z jihoafrického vězení, aby se podílel na nějaké vysoké funkci. Samozřejmě to celé má kontext vývoje politické situace v EU a schopnosti západní demokracie odolávat Putinovi. Je to nesmírně vážná věc, o které nám Fialova vláda denně kázala, ačkoli ve skutečnosti foukala vší silou Babišovi do plachet.
To byla ta de-agrofertizace. A jak by vlastně mohl Milion chvilek udělat masovou demonstraci proti daru miliardy korun v bitcoinech od drogového dealera státu, když to zvládl ve zcela marginální věci Benešová? A jak by mohl pan Svěrák natočit video s apelem na vládu, aby už konečně neždímala chudé ve prospěch bohatých – jak to udělala ze zoufalství ředitelka Finanční zprávy, která řekla veřejně, že všechny daně jsou u nás nastaveny ve prospěch bohatých – když přece důležité není, jak se lidem žije, ale to, aby mohli hlasovat za plentou? No jo, tak hlasovali. Zdalipak pan Svěrák ví, jaká byla volební účast v roce 1946? To nebyly ještě sociální sítě (v dobách, kdy nebyly sociální sítě, byl učiněný ráj na zemi, to jistě víte, protože experti to říkají) a voliči byli vychování první republikou. Ryzí demokraté z druhé republiky. Devadesát čtyři (94) procent! To byla paráda, ne? To se plenta ani nezastavila.
Problém vidím i v tom, že Babišovi – podobně jako Ficovi nebo Orbánovi a demokratům – nemusí vadit pokračování v politice Fialovy vlády, tedy ve ždímání chudých. On je dokonce potřebuje naštvané, frustrované, ožebračené ve prospěch boháčů, jakým je on sám, aby ti utlačení a vykořisťovaní slyšeli na populismus a ruskou propagandu, kterou sem pustí otevřenou náručí. Co nejdále od skandinávského nebo obecně západního blahobytu! Tam by ho zavřeli do vězení. A kdo mu bude vzdorovat, s jakou pověstí a integritou?
Podívejme se na změnu v mandátech oproti roku 2021: ANO 80 vs. 72, Spolu 52 vs. 71, STAN plus piráti 40 vs. 37, SPD 15 vs. 20. Kdo je tedy hlavní poražený těchto voleb, za kým jde ztráta demokratické většiny? Za Spolu. Tam je ztráta téměř dvacet mandátů. To je přece masakr. Je neuvěřitelné, že ani po zkušenosti z roku 2021 ODS nedokázala zajistit u svých voličů, aby ji kroužkováním dovedli k dominanci v koalici Spolu. Lidovci a TOP09 by při samostatné kandidatuře práh do Sněmovny ani nepřekročili, přesto díky ODS mají 16 a 9 mandátů. Naprosté fiasko pro ODS.
Ale co si demokraté nyní počnou s dědictvím Fialovy vlády. Ono se to drželo hezky za jeden provaz, když demokraty s velkými slovy o důležitosti demokracie a svobody spojovala koryta. Babišova vláda jistě využije každou příležitost k tomu, aby svalila vinu za nezdary na Fialovu vládu. Mají demokraté nějaký jednotný postoj? Společnou verzi příběhu? Co si počnou bez koryt?
Co se stane, namátkou, s digitalizací stavebního řízení, která má být dokončena podle Fialovy vlády v lednu 2028 (měla být v létě 2024, ale bylo to prý tak hrozné, že ODS rozhodla o vykopnutí předsedy pirátů z vlády), ale zjevně to bude řešit vláda Babišova? Budou mít ODS a piráti jednotnou verzi proti Babišovi? A co se stane v souvislosti kolapsem eDokladů během voleb a se superdávkou?
