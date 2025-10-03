Pozoruhodně zaslepený článek o útoku na synagogu v Manchesteru
3. 10. 2025
/
Jan Čulík
Foto: Útočníḱ z Manchesteru
Karel Dolejší připravil zajímavý článek
, který reaguje na násilný útok jakéhosi muže před synagogou v Manchesteru, k němuž došlo ve čtvrtek ráno. Muž se pokusil vjet do lidí automobilem, pak vystoupil a začal lidi bodat, dvě osoby zahynuly, čtyři byly vážně zraněny a jsou v nemocnici. Do synagogy se muž nedostal. Policie byla na místě nesmírně rychle proti útočníkovi zasáhla, nejprve ho srazila na zem a pak ho zastřelila. Pro mě osobně je to trochu kontroverzní. Nemohla ho případně střelit do nohou?
Je to samozřejmě otřesný útok a každý může jen odsoudit vraždu dvou nevinných lidí a zranění čtyř dalších. Ať máme jakékoliv názory, nemůžeme na jejich základě jednat násilně.
Zároveň bych chtěl poukázat na to, že útočník byl nutně hlupák. Pokud byl kritický vůči izraelským válečným zločinům masově páchaným v Gaze a na západním břehu Jordánu, co si myslel, že se asi stane, když zabije dva nevinné lidi? Celý den všichni britští politikové, všechna britská média, vyjadřují soustrast židům. Postavení židů v Británii bylo tím útokem nesmírně posíleno.
Je fakt, že židi si v souvislosti s tímto útokem v médiích opakovaně stěžovali, že v Británii od útoků ze 7. října 2023 trpí zvýšeným antisemitismem a že se necítí bezpečně. Někteří prý dokonce uvažují o emigraci do Izraele - jen aby se tam nepotázali se zlou, neboť se pod ultrapravicovou Netanjahuovou vládou ta země proměnila ve vysoce netolerantní etnonacionalistický stát, jehož policie brutálně pronásleduje kohokoliv
, kdo by se chtěl pokusit demonstrovat proti izraelskému vraždění civilistů v Gaze. Mnozí Izraelci se naopak vystěhovávají z Izraele, protože považují tamější dnešní režim za nesnesitelný.
Chci se ale vyjádřit k článku Jonathana Sacerdotiho
. Je nesmírně zaujatý. Tak zaprvé: "Válka" Izraele proti Gaze vyvolala v Británii a na Západě obecně nejen antisemitismus, ale i silnou islamofobii.
Jestliže si Sacerdoti jako žid stěžuje, že židovská komunita trpí antisemitismem, jaksi vůbec nepřiznal, že úplně stejně trpí brutální islamofobií v poslední době v Británii a na Západě i muslimové. Hlupáci, jichž je všude hodně, obviňují naprosto nevinné lidi, židy i muslimy, z brutálních činů, které v Gaze páchá stát Izrael a které před dvěma lety v Izraeli spáchal Hamás. Co proboha mají jednotliví židé či muslimové s těmi zločiny společného?
Absolutně však není pravda, že se antisemitismus či islamofobie šíří v britských médiích. Britská média naprosto jasně a důsedně odlišují zločiny, které páchá v Gaze a na západním břehu Jordánu kriminální Netanjahuova vláda od jednotlivých židů, žijících tuplem tisíce kilometrů daleko, v Británii. Dělala to i celý čtvrtek, po zmíněném útoku na lidi před synagogou.
Další věc, kterou Sacerdoti ve svém článku drsně zkreslil: manchesterská komunita, v níž k útoku došlo, je nesmírně multikuturní a neuvěřitelně navzájem přátelská. V oblasti, kde se nachází tato synagoga, žijí jak židé, tak muslimové stejně jako příslušníci celé řady dalších nejrůznějších menšin a všichni spolu vycházejí jako přátelé, lidi v ulici se oslovují křestními jmény a navzájem si pomáhají. V oblasti dokonce existuje muslimsko-židovský výbor pro vzájemnou spolupráci a pomoc spoluobčanům. Proč to autor nezmínil? V médiích celý čtvrtek vystupovali příslušníci místní komunity, jak židé, tak muslimové, kteří zdůrazňovali, jak je hloupé a nebezpečné přenášet konflikt z Blízkého východu do anglického města, vzdáleného odtamtud tisíce kilometrů. Útok na lidi před synagogou odsoudili doslova všichni, i představitelé muslimských organizací v Británii.
Sacerdoti ve svém článku tvrdí, že na demonstracích v Británii protestujících proti masovému vraždění Palestinců Izraelem se prý skandují antisemitská hesla. To nevím, na žádné takové demonstraci jsem, to, co jsem z nich kdy viděl v televizi, žádná antisemitská hesla jsem tam neviděl. Ovšem kritika válečných zločinů izraelské vlády je naprosto oprávněná, To není antisemitismus.
Sacerdoti kritizuje britské politiky, že proti antisemitismu v Británii prý nic nedělají. Není to pravda. Akce britské vlády jsou v tomto smyslu naprosto problematické. Kolem tisíce lidí bylo v Británii britskou policií zatčeno jen proto, většinou důchodci, lékaři, faráři, že drželi v rukou kartón s nápisem Podporuji organizaci Palestine Action. Starmerova vláda je naopak kritizována, že proti zločincům v Izraelské vládě nepodnikla žádné kroky. Starmer se kvůli útoku vrátil ze setkání šéfů 27 zemí Evropské unie a vůbec se ho neúčastnil. Kvůli tomuto útoku.
A teď závěrem chci říct něco, co může některým čtenářům připadat jako antisemitismus, avšak je nutno to říct. Znovu je nejprve nutno znovu zdůraznit, že vraždění nevinných lidí za zločiny izraelské vlády je za všech okolností nepřijatelné. Jenže Sacerdoti - a podobný postoj lze zaznamenat i u řady dalších židů - si stěžuje, jak je nárůst antisemitismu v poslední době prý neférový. Ano, je to špatné obviňovat z Netanjahuových zločinů i nevinné židy. Jenže není to do určité míry pochopitelné? Opravdu se židé mají právo tak strašně divit, že v první řadě Izrael a bohužel pak i potažmo židé - jsou kritizováni? Opravdu je ten nárůst "antisemitismu" iracionální? Opravdu k němu Izrael ničím nepřispěl, vzhledem k tomu, že většina obyvatel Izraele s vyvražďováním Palestinců souhlasí? A Sacerdoti, zcela zjevně, považuje kritiku válečných zločinů Netanjahua a jeho kumpánů za antisemitismus, čcož samozřejmě ta kritika není.
Dovolte mi, abych tady učinil srovnání - s Rusy! Vím, mnoho Čechů je rasisty a za Putíinovu agresi na Ukrajině obviňují Rusko a Rusy. Pořád opakuji, že Rusko, ruský jazyk a ruská kultura za Putinovy zločiny nemůže. Nicméně ty souvislosti mezi režimem a národem bohužel spousta lidí vytváří.
Nepřišlo by vám dost hloupé, kdyby Rusové dělali totéž co židé a protestovali by proti "rusofobii" a kritice Ruska kvůli jeho invazi na Ukrajině tak, jak židé pořád protestují proti antisemitismu?
Nevím tedy, ale kdybych já osobně byl žid nebo Rus, i když bych za zločiny svých vlád absolutně nenesl žádnou odpovědnost, přesto bych se styděl a nedovolil bych si vykřikovat, že rusofobie či antisemitismus druhých vůči mně je neférová.
To, že to židé uprostřed toho děsivého vyvražďování Palestinců dělají, mi přijde jako opravdu drzost. Promiňte, ale je to tak.
