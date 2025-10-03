Útok na synagogu v Manchesteru nepřišel z čistého nebe
3. 10. 2025
čas čtení
6 minut
Vyšetřování je stále na začátku a klíčové detaily zůstávají nepotvrzené. Ale to, co je již známo o dnešním ranním útoku v Manchesteru, je děsivé, píše židovský autor Jonathan Sacerdoti
.
Nejméně dva lidé jsou mrtví, stejně jako útočník. Tři další jsou ve "vážném stavu". K útoku došlo před synagogou hebrejského sboru Heaton Park krátce po 9:30, když se členové židovské komunity shromáždili k modlitbám na Jom Kipur, nejposvátnější den židovského kalendáře.
Podle policie Velkého Manchesteru útočník použil vozidlo k tomu, aby vrazil do chodců, než pobodal nejméně jednu osobu. Ozbrojení policisté zareagovali během několika minut. Podezřelý byl postřelen, ale podle svědků se zdálo, že znovu vstal, což vyvolalo druhou dávku střelby. Kolem těla byly později spatřeny jednotky na likvidaci bomb. Ačkoli úřady nepotvrdily, zda měl na sobě výbušné zařízení, protokol a naléhavost reakce tuto možnost silně naznačují, stejně jako některé zprávy z místa.
Během několika minut byl hlášen závažný incident. Operace Plato, nouzová reakce Spojeného království na podezření z "záškodnického teroristického útoku", byla aktivována. Protiteroristická policie a MI5 jsou nyní zapojeny do vyšetřování.
V době psaní tohoto článku policie nezveřejnila jméno útočníka ani oficiálně neuvedla motiv. Není však třeba velkého skoku představivosti, abychom rozeznali pravděpodobnou povahu toho, co se stalo. Tento útok nese punc islámského terorismu. Metoda – narážení, bodání a potenciálně bombové útoky – je pochmurně známá. A volba cíle – synagogy na Jom kipur – naznačuje záměrné načasování, navržené tak, aby vyvolalo maximální strach, rozvrat a symbolickou újmu britským židům.
Abych řekl to, co by mělo být zřejmé: synagogy nejsou náhodná místa. Nejsou to divadla, nákupní centra ani dopravní uzly, které se staly obětí nevybíravého násilí. Jsou specifické, komunitní, identifikovatelně židovské. Byl to útok na židy, protože to byli židé, kteří se shromáždili k modlitbě v náš nejsvětější den.
Že to musí být řečeno i v roce 2025, je už obžaloba. Britští židé, pouhých 0,48 % populace, žijí ve zvýšeném ohrožení po celá léta. Naše synagogy, školy a komunitní centra vyžadují stráže, kamery, ploty a vstupní protokoly. Community Security Trust (CST), komunitní charitativní organizace, provozuje národní kontrolní středisko a rozmisťuje vyškolené bezpečnostní dobrovolníky po celé zemi. Tyto životní potřeby se zrodily z bolestné zkušenosti.
Dnešek je brutálním důsledkem toho, před čím tolik židů varovalo a žilo s tím po celá léta.
Od útoků Hamásu v říjnu 2023 a následné války v Gaze je Spojené království svědkem bezprecedentní vlny protižidovské nenávisti. CST zaznamenala v roce 2023 více než 4 000 antisemitských incidentů, což je dvojnásobek oproti předchozímu roku a nejvyšší zdokumentovaný výsledek. Loňský rok přinesl více téhož: slovní útoky, online výhrůžky, vandalismus, útoky, zastrašování dětí ve školách, obtěžování židovských studentů na akademické půdě, lékaře šířící protižidovskou rétoriku bez postihu. V Londýně, Manchesteru, Birminghamu a jinde se židé cítili odhaleni a opuštěni a znovu a znovu varovali, aby byli ignorováni.
Atmosféra je toxická. Mnoho židů přestalo nosit viditelné známky identity. Někteří už na veřejnosti nemluví hebrejsky. Rozhovory o emigraci, kdysi okrajové, se rozšířily. Nálada není jen úzkostná; je odcizená. A to to jen zhorší. Mnozí z nás mají pocit, že nás naše země opustila, a co je horší, povzbuzuje ty, kteří nás nenávidí, a dává jim svolení vyjadřovat svou nenávist každý den otevřeněji a bezostyšněji.
To vše se děje na pozadí pravidelných "protiizraelských" pochodů, kde se skandování přelévá do otevřené nenávisti vůči židům, kázání z mešit, která byla odhalena v národní televizi, chrlí invektivy a mediální narativy rámují židovskou bezpečnost jako politickou nepříjemnost. Klima, jako je toto, nezůstává rétorické. Inkubuje násilí.
Toto je skutečná klimatická krize naší éry, a přesto "čistá nula" pro nenávist k židům není nikde na pořadu jednání naší vlády. Místo toho náš premiér přispěchal s uznáním palestinského státu několik dní předtím, než Amerika a Izrael odhalily seriózní plán na ukončení války v Gaze a zahájení procesu, který by povzbudil Palestince, aby odmítli extremismus a násilí. Spojené království povzbudilo Hamás a ty, kteří pochodovali proti Izraeli a židům týden co týden v našich ulicích. Globální oteplování, kterého bychom se měli obávat nejvíce, je rostoucí teplota debat a zpravodajství, pokud jde o ždy a Izrael, protože to vede k dnešním útokům, jako je ten dnešní.
Keir Starmer řekl, že "další policejní prostředky" budou nasazeny v synagogách po celé zemi a slíbil, že vláda "udělá vše, aby udržela naši židovskou komunitu v bezpečí". Vyjádřil zděšení nad tím, že k takovému útoku došlo na Jom Kipur. To je stěží uklidňující. Mnozí ho obviňují z absurdního povzbuzování Hamásu jeho vládou a z neustálých pomstychtivých protiizraelských akcí a prohlášení. Ryba hnije od hlavy.
Slova soustrasti jsou nezbytná, ale nemohou nahradit roky ignorovaných varování. Opakované neúspěchy při zatýkání kazatelů nenávisti, při disciplinárním postihu antisemitských profesionálů, při stíhání násilných demonstrantů nebo při konfrontaci institucionální zaujatosti médií zanechaly židovskou komunitu odhalenou. Není to chyba židů, že se musíme zabezpečit prostřednictvím dobrovolných komunálních organizací – je to chyba společnosti, která dovoluje, aby nenávist hnisala.
A nyní, v Den smíření, ve městě, kde ždé žili po staletí, v kdysi velkém národě, kde židé neúměrně přispívali ve všech oblastech, čelíme až příliš známé podívané na náš posvátný prostor proměněný v místo činu. Židovská krev je levná, zdá se.
Ať nikdo nepředstírá, že to přišlo odnikud. Ať nikdo nepředstírá překvapení. Znamení byla viditelná. Nenávist byla hlasitá. A následky nyní krvácejí do ulic.
Zdroj v angličtině: ZDE
251
Diskuse