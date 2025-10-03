Británie obnoví službu záložníků a veteránů, která existovala během studené války
3. 10. 2025
Celkem je v záloze britských ozbrojených sil 36,4 tisíce lidí, včetně záloh pozemních sil, námořnictva a letectva. Tyto síly budou podobné těm, které existovaly v Británii v letech 1982 až 1992 během studené války. Verbovaly bývalý vojenský personál, mimo jiné k ochraně klíčových vojenských základen před možnou sabotáží ze strany Sověty kontrolovaného bloku Varšavské smlouvy. To uvolnilo pravidelné jednotky k plnění jiných úkolů.
Vytvoření zálohy je uvedeno ve zprávě britské vlády Strategic Defence Review (SDR), která byla zveřejněna v letošním roce. "Strategická záloha se skládá ze dvou odlišných prvků: bývalého vojenského personálu, který musí být ze zákona vycvičen a v případě potřeby povolán (pravidelná záloha), a těch, kteří musí být povoláni v nouzových situacích (Rezerva odvodu)," uvádí SDR. Ministerstvo obrany spolu s Královským námořnictvem, armádou a Královským letectvem nyní vyvíjí plán pro přilákání záložníků na základě instrukcí Rady pro zvláštní obranu.
Úřady uvedly, že geopolitická nestabilita a zvýšené hrozby vyžadují, aby Spojené království v případě potřeby přilákalo větší, kvalifikovanější a flexibilnější vojenský kontingent.
Skotsko se stane "prvním cílem" Moskvy, pokud se rozhodne zaútočit na NATO, řekl již dříve Ed Arnold, vedoucí pracovník Royal United Services Institute. Podle něj bude základna Královského letectva umístěná v Lossiemouthu ve Skotsku, jejíž síly sledují ruské ponorky v Severním moři a severním Atlantiku, pravděpodobně napadena před Londýnem.
"Všechny naše hlídkové letouny Poseidon P-8 jsou umístěny na základně RAF Lossiemouth," varoval a poznamenal, že se jedná o "významnou součást schopností NATO" kontrolovat akce ruské flotily.
