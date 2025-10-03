Čína a Rusko vyhrávají v "hybridní" válce. Západ si jí bohužel nevšiml
3. 10. 2025
čas čtení
6 minut
Lenin měl údajně mluvit o odstraňování nášlapných min, když řekl: "Ohledávejte bajonety. Pokud narazíte na kaši, pokračujte; pokud narazíte na ocel, stáhněte se."
Možná ta slova nikdy neřekl, ale na tom nezáleželo. Je to vynikající metafora pro strategii, kterou Vladimir Putin a Si Ťin-pching uplatňují proti demokratickému Západu, píše Peter Hartcher.
Jak Moskva, tak Peking zkoumají bajonetem "hybridní" nebo nekonvenční války – za použití flexibilních kombinací vojenských a nevojenských metod, otevřených i skrytých, aby otestovaly, destabilizovaly a oslabily soupeře.
Jsou agresivní, ale jednotlivé akce obvykle nespadají pod konvenční definici ozbrojeného boje. To umožňuje demokraciím předstírat, že to není válka, takže se nebojme. Říká se tomu "kašovitá" reakce, a proto funguje tak dobře.
"Je to něco, co se angažuje proti Západu – včetně Austrálie – už dvě desetiletí," poznamenává Mick Ryan, prominentní stratég a generálmajor australské armády ve výslužbě. Zahrnuje Severní Koreu a Írán jako praktikující tento způsob boje.
Současnou výkladní skříní je Evropa. O víkendu Dánsko oznámilo, že se ve vzduchu nad jeho hlavními vojenskými základnami objevily neidentifikované drony. Tento týden oznámilo zákaz veškerého používání dronů, protože se obává rizik pro dva velké summity, které má hostit.
Byl to třetí dronový poplach v Dánsku během jednoho týdne a byla to jedna z pěti evropských zemí za měsíc, která utrpěla vpády buď ruského letectva, nebo dronů silně podezřelých z ruského původu. Titulek v časopise The Economist o víkendu to shrnul: "Rusko beztrestně narušuje evropskou oblohu".
To není náhoda. Jak minulý měsíc informovala zpráva Institutu pro mezinárodní strategická studia, zcela odděleně od leteckých vpádů: "Ruské sabotážní operace v Evropě zvýšily rozsah svých cílů a závažnost útoků. Počet útoků se od roku 2023 do roku 2024 téměř zečtyřnásobil."
Putin začal před více než deseti lety. Vzpomínáte si na jeho anexi Krymu? Místo toho, aby svou armádu otevřeně rozmístil, poslal takzvané "zelené mužíčky" – ruské vojáky oblečené v neoznačených uniformách. Jedná se o hybridní taktiku. Reakce Západu byla tak žalostná, že byl povzbuzen k tomu, aby v roce 2022 zahájil totální ruskou invazi na Ukrajinu.
Od té doby zintenzivnil svou hybridní kampaň proti Evropě. Tyto taktiky zahrnují atentáty, masové dezinformační kampaně prostřednictvím sociálních médií, kybernetické útoky, ozbrojené imigrační pohyby, přeřezávání podmořských optických kabelů v Baltském moři a rušení nebo falšování evropských systémů GPS, což ohrožuje civilní letadla.
Cíle sabotáží zahrnovaly energetické systémy, vodovodní zařízení, bankovní sítě, zdravotnické systémy. Litva tento měsíc obvinila 15 lidí s vazbami na ruskou vojenskou rozvědku z umístění výbušných balíčků do nákladních letadel. Balíčky způsobily v loňském roce pozemní požáry v Německu, Polsku a Británii.
Lídr s největší důvěryhodností v boji proti Putinovi, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, o víkendu řekl, že Putin se připravuje na zahájení ozbrojené války proti dalšímu evropskému státuu: "Putin nebude čekat na dokončení své války na Ukrajině. Otevře vám nějaký jiný směr. Nikdo neví kde. On to chce."
Neřekl však, že Putin byl povzbuzen od té doby, co pro něj americký prezident Donald Trump minulý měsíc rozvinul červený koberec a přivítal obviněného válečného zločince v Americe. Zelenskyj je příliš diplomatický, než aby to řekl; Bloomberg News však uvedly, že právě toto říkají kremelští insideři.
Ukrajina tento měsíc zaznamenala 92 dronů letících směrem k Polsku "choreografickým" způsobem. Většinu zničila. Devatenáct z nich překročilo polské území, kde Poláci čtyři sestřelili. Polsko je jednou z nejvíce vystrašených a nejlépe vyzbrojených zemí Evropy.
Polský premiér Donald Tusk řekl, že "tato situace nás přivádí nejblíže k otevřenému konfliktu od 2. světové války". Evropané nebyli zcela pasivní. Ale ještě musí najít "ocel", aby Putina zastavili. Jeden vysoce postavený dánský úředník mi před několika měsíci řekl, že Evropané jsou příslovečnou žábou v hrnci. "Voda se vaří, ale kdy skočíme?"
Jak mohli být Evropané tak pomalí a váhaví v konfrontaci s Putinovou agresí? Nová zpráva z Nizozemska obsahuje odpověď ve svém názvu: "Zaslepeni předsudky".
Tvůrci politik nedokázali předvídat úplnou invazi Moskvy na Ukrajinu, protože "pro ně bylo extrémně těžké představit si událost, která by byla v rozporu s hluboce zakořeněnými předpoklady, které, jak se ukázalo, ovlivnily jejich vnímání a zatemnily jejich úsudek," uvádí zpráva Haagského centra pro strategická studia.
Cituje bývalého nizozemského úředníka, který řekl, že "to bylo prostě mimo představivost". Nyní jsou Evropané znovu konfrontováni se svou představivostí a předsudky Putinovou zesílenou hybridní agresí.
Čínský program hybridní války běží déle a je úspěšnější. Čína obklopila rozsáhlé oblasti nejcennějších obchodních vodních cest na světě, Jihočínského moře, a vybudovala nové vojenské základny na rekultivované půdě, zatímco zastrašovala USA před jakoukoli násilnou reakcí. Podmanila si půl tuctu národů a samotné Rusko považuje za jeden ze svých vazalských států. To vše bez jediného výstřelu.
Mick Ryan říká, že Čína také zkouší Austrálii bajonetem své hybridní války. Po rázném začátku konfrontace s tím v roce 2017 za Turnbullovy vlády se zákony o zahraničním vměšování a špionáži a zákazem čínského miliardáře, Austrálie upadla do "hlubokého sebeuspokojení", říká Ryan.
"Australský lid bude i nadále udržován v nevědomosti australskou vládou, protože to vládě umožňuje udržovat vysoké domácí výdaje a nízké výdaje na obranu. Mluvíme jen o "stabilizaci" vztahů a Číňané to rádi slyší."
"V Pacifiku máme stejné slepé skvrny a předsudky" jako v Evropě, říká. "Vést prostou konverzaci a mluvit o slově na "v" – válka – je velmi důležité".
Zásada starověkého čínského klanu, jehož kolektivní moudrost je publikována pod jménem Sun c`, říká: "Pokud je jedna strana ve válce s druhou a druhá strana si neuvědomuje, že je ve válce, strana, která ví, že je ve válce, má téměř vždy výhodu a obvykle vyhraje."
Zdroj v angličtině: ZDE
453
Diskuse