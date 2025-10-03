Dva teenageři zadržení v Nizozemsku kvůli případu špionáže pro Rusko
3. 10. 2025
Je to poprvé v zemi, kdy jsou nezletilí podezřelí z náboru cizím státem. Soud se rozhodl ponechat jednoho teenagera ve vazbě po dobu dvou týdnů, druhý byl odsouzen k domácímu vězení s elektronickým náramkem. Od května má Nizozemsko přísnější zákon o "státním zasahování": skrytá spolupráce s cizí mocností, která poškozuje národní zájmy, se trestá až osmi lety vězení.
Otec jednoho ze zadržených řekl, že jeho syn se podle vyšetřování dostal do kontaktu s proruským hackerem a spolu s přítelem se 16. srpna procházeli po trase v Haagu s Wi-Fi snifferem. Naznačil, že "touha po vzrušení" mohla teenagera přimět k účasti na této aktivitě. Otec zároveň popsal svého syna jako obyčejného školáka: hraje hokej, pracuje na částečný úvazek v supermarketu a stále spí s plyšovou hračkou. Policie chlapce zatkla v pondělí odpoledne, když si dělal domácí úkoly.
Bezpečnostní expert Bart Schurmann označil situaci za "jedinečný případ pro Nizozemsko". Dříve podle něj byli zadržováni pouze Ukrajinci, kteří posílali zásilky prostřednictvím DHL, ale pravděpodobně nevěděli o zapojení do provozu speciálních služeb. V tomto případě vypadá schéma příměji: "kurátoři" se skrývají za anonymní telegramové účty.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse