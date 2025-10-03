Channel 4 News: Flotila Sumud protiprávně zatčena, Izrael dál vyvražďuje prchající civilisty
3. 10. 2025
čas čtení
4 minuty
Muž: „Překročili jsme hranici před hodinou a půl. Byla tam skupina
vysídlených lidí, včetně starší ženy. Dron na ně shodil bombu, která
způsobila smrt některých z nich a zranění ženy, která byla převezena do
nemocnice.“
„Po útoku jsme začali sbírat zbytky těl, kousky, ruce, nohy, vlasy a maso. To jsme prožili. Katastrofa, katastrofa.“
Moderátor, Channel 4 News, čtvrtek 2. října 2025, 19 hodin: Dnes je 2. října. K dnešnímu útoku došlo téměř dva roky
po 7. říjnu, kdy došlo k nejhoršímu útoku na židy od holokaustu, který
vedl k izraelskému zničení pásma Gazy a smrti více než 66 000
Palestinců. To je napjatá situace, která nejeví žádné známky uklidnění.
Po
celém světě se dnes konaly demonstrace a diplomatické protesty poté, co
izraelské síly zadržely desítky lodí z flotily směřující do Gazy, které
vezly potraviny a léky. Mezi více než 400 zadrženými osobami byla i
švédská klimatická aktivistka Greta Thunbergová. Upozornění: reportáž
Alexe Thompsona obsahuje záběry, které mohou být pro některé diváky znepokojující.
Reportér: 75 mil od Gazy došlo k mezinárodnímu námořnímu incidentu. Izrael
zastavil a zadržel téměř 40 plavidel. Globální flotila se pokoušela
prolomit izraelskou blokádu Gazy symbolickou pomocí. Mezi 500
protestujícími na palubě plavidel byli právníci, alespoň jeden poslanec
Evropského parlamentu a zelená aktivistka Greta Thunbergová.
Byla jsem unesena a proti své vůli odvezena izraelskými silami. Naše
humanitární mise byla nenásilná a v souladu s mezinárodním právem.“
Izrael, který eskortoval flotilu na břeh, ji nazývá "flotilou" Hamásu, tvrdí, že nabídl bezpečný průchod pro doručení pomoci, a varoval, že míroví aktivisté se chystají porušit to, co Izrael považuje za legální námořní blokádu. Legálnost tohoto opatření je předmětem ostrých sporů.
Právník: „Zda je zadržení legální, závisí na legálnosti blokády. Blokáda musí být v zásadě obranná. A argument, který Izrael v tomto případě použije, je, že se jedná o obranné opatření, jehož cílem je zlikvidovat Hamás nebo bránit Izrael před Hamásem. Zda to přijmete, nebo ne, záleží na vašem posouzení základních faktů.“
Reportér: Izrael tvrdí, že všichni zadržení jsou v bezpečí a v dobrém zdravotním stavu a čekají na deportaci. Nemůžeme to nezávisle ověřit. Zatčení však vyvolala celosvětové protesty. Demonstranti se včera večer sešli v Římě, Neapoli, Istanbulu, Aténách a Buenos Aires. Turecká vláda označila zatčení za teroristický čin. Kolumbijský prezident je odsoudil jako nový mezinárodní zločin Netanjahua. Pákistán uvedl, že se jedná o součást pokračující agrese Izraele a porušení mezinárodního práva.
Mír může být blíž, ale také nemusí. Dnešek je možná jedním z nejposvátnějších dnů v izraelském kalendáři, ale v Gaze je to 727. den toho, co OSN považuje za genocidu ze strany Izraele. Poslední šance, říká Izrael, opustit město Gaza.
Muž: „Překročili jsme hranici před hodinou a půl. Byla tam skupina vysídlených lidí, včetně starší ženy. Dron na ně shodilbombu, která způsobila smrt některých z nich a zranění ženy, která byla převezena do nemocnice.“
Jedna fotografie vypovídá o celé situaci, o pozadí, o tom, co bylo město Gaza, které bylo zničeno. V popředí je to, co je nyní život v Gaze, stan, pokud máte štěstí. Mezi nimi se vinou fronty lidí, kteří hledají jídlo, vodu, bezpečí, cokoli, co by jim mohlo pomoci.
Izraelské síly pokračují ve své letecké, dělostřelecké a pěchotní ofenzivě, aby obklíčily, vstoupily a zaútočily na město Gaza. Ale toto samozřejmě není zdaleka jediné místo, které je bombardováno.
Nejméně 10 lidí bylo zabito v Deir al-Bala, ve střední Gaze, kde izraelské síly zaútočily na dům rodiny Abu Gharaba. Mezi mrtvými je i 26letý Omar al-Hayek, zaměstnanec charitativní organizace Lékaři bez hranic.
„Po útoku jsme začali sbírat zbytky těl, kousky, ruce, nohy, vlasy a maso. To jsme prožili. Katastrofa, katastrofa.“
Izraelská mantra zní, že útočí na Hamás.
„Tady nejsou žádní podezřelí ani hledaní lidé. Lidé tady jsou farmáři. Nemají nic společného s žádnou stranou ani skupinou. Žijí jen na své půdě, kde pěstují a obdělávají.“
Lidská těla jsou pryč a v zdevastované krajině zůstává jen mrtvý dobytek.
Diskuse