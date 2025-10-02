Odměny za teror: Vymazávání genocidy Trumpovým "Uměním vyjednávání"
2. 10. 2025 / Derek Sayer
Koneckonců, Palestina nebyla vlastnictvím Británie, aby ji mohla rozdávat.
Brzy to budou dva roky, co Hamás zahájil útok „Al-Aqsa Flood“ na jižní Izrael. Odvetná „válka“ Izraele od té doby proměnila Gazu v neobyvatelnou pustinu a způsobila – podle velmi konzervativních odhadů – více než 66 000 palestinských obětí, z nichž podle údajů izraelských obranných sil (IDF) bylo 83 % civilistů. Od té doby, co Izrael porušil lednovou dohodu o příměří a v březnu obnovil ofenzívu, bylo 15 000 z 16 000 Palestinců zabitých IDF civilisty.
Po událostech 7. října se Izrael těšil obrovské podpoře, zejména na Západě. Ale jak „válka“ pokračovala, bez viditelného konce a s neustále rostoucím počtem civilních obětí, názor západní veřejnosti se obrátil. Nedávný tlak vedl několik západních vlád k tomu, že neochotně kritizovaly Izrael za jeho „nesnesitelné a nepřijatelné“ a „naprosto bezohledné a otřesné“ činy – přičemž však udělaly velmi málo pro to, aby je zastavily.
Navzdory sboru odsuzujících hlasů jsme neviděli nic, co by se blížilo sérii sankcí, které sehrály tak významnou roli při svržení režimu partheidu v Jižní Africe, nemluvě o drsných ekonomických, politických a kulturních sankcích uvalených na Rusko Vladimira Putina bezprostředně po jeho invazi na Ukrajinu v únoru 2022.
Již v lednu 2024 Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) rozhodl, že v Gaze existuje „pravděpodobné riziko“ genocidy, a nařídil Izraeli přijmout několik opatření, aby tomuto výsledku zabránil. V té době činil oficiální počet obětí 27 500, což je méně než polovina současného počtu. Izrael tyto a další příkazy ICJ z března a května 2024 ignoroval.
Pravděpodobně potrvá roky, než ICJ vynese konečný verdikt o tom, zda se Izrael dopustil genocidy. Nejvyšší soud pro válečné zločiny na světě, Mezinárodní trestní soud (ICC), však již v listopadu 2024 vydal zatykače na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a bývalého ministra obrany Yoava Gallanta za použití „hladomoru jako metody války“ a další válečné zločiny a zločiny proti lidskosti.
Dne 16. září 2025 dospěla autoritativní nová zpráva Nezávislé vyšetřovací komise OSN na základě dvouletého vyšetřování k závěru, že
"izraelské úřady a izraelské bezpečnostní síly se dopustily čtyř z pěti genocidních činů definovaných Úmluvou o prevenci a trestání zločinu genocidy z roku 1948, a to zabíjení, způsobení vážného tělesného nebo duševního ublížení, úmyslné vytváření životních podmínek, které mají za cíl zničit palestinský lid jako celek nebo jeho část, a zavádění opatření zaměřených na zabránění porodnosti."
Amnesty International, Human Rights Watch, Mezinárodní federace pro lidská práva, Univerzitní síť pro lidská práva, Lékaři bez hranic, izraelské skupiny B'Tselem a Lékaři pro lidská práva, Mezinárodní asociace odborníků na genocidu a Lemkinův institut pro prevenci genocidy a lidskou bezpečnost, stejně jako někteří z předních světových historiků zabývajících se genocidou a holocaustem, jako jsou izraelští vědci Raz Segal a Omer Bartov, dospěli ke stejnému závěru.
Je třeba mít určitou drzost, aby se dalo tvrdit, že to vše je součástí nějakého globálního antisemitského spiknutí s cílem diskreditovat Izrael. Popírání genocidy – což je postoj USA – je stále méně věrohodné, zatímco odmítání zaujmout stanovisko do vynesení konečného verdiktu Mezinárodního soudního dvora, jak to činí vlády Velké Británie a Kanady, působí prostě vyhýbavě.
Problémem pro západní politiky je, že Úmluva o genocidě z roku 1948, k níž jsou smluvními stranami všichni členové G7 kromě Japonska, stejně jako Izrael, od nich vyžaduje nejen zdržet se páchání genocidy, ale také „předcházet genocidě a genocidu trestat“, „ať už jsou [její pachatelé] ústavně odpovědnými vládci, veřejnými činiteli nebo soukromými osobami“.
Argument Joea Bidena, Justina Trudeaua a dalších proti ICC, že „mezi Izraelem a Hamásem neexistuje žádná rovnocennost“, nemá v mezinárodním právu žádnou oporu. Válečný zločin je válečný zločin a genocida je genocida, bez ohledu na to, kdo je páchá, zda guerilloví „teroristé“ nebo zvolení představitelé demokratického národního státu.
18. září všichni členové Rady bezpečnosti OSN s výjimkou USA hlasovali pro přijetí rezoluce vyzývající k okamžitému a trvalému příměří v Gaze, propuštění všech rukojmích a k tomu, aby Izrael okamžitě a bezpodmínečně zrušil všechna omezení vstupu humanitární pomoci. Spojené státy tuto rezoluci vetovaly. Je to již pošesté za poslední dva roky, co USA (zne)užily svého práva veta k zablokování příměří v Gaze.
Ačkoli Francie a Velká Británie pro rezoluci hlasovaly, žádná západní vláda dosud nebyla připravena postavit se Americe a spustit jadernou variantu, kterou by bylo předložení rezoluce United for Peace Valnému shromáždění. Pokud by byla přijata dvoutřetinovou většinou, přebila by jakékoli veto Rady bezpečnosti a mohla by připravit půdu pro ozbrojenou intervenci OSN v Gaze. Tento postup byl mezi lety 1951 a 2022 uplatněn třináctkrát.
Přesto se objevily náznaky, že některé západní vlády byly více než kdykoli během současné „války“ připraveny riskovat hněv Izraele a (co je ještě důležitější) hněv USA a podniknout malé kroky k nátlaku na Izrael, aby ukončil genocidu – byť jen proto, aby si zpětně kryly záda a vyhnuly se obvinění ze strany Mezinárodního trestního soudu.
Kanada, Velká Británie, Austrálie, Francie a několik dalších západních zemí s velkou slávou oznámily na 80. zasedání Valného shromáždění OSN v září v New Yorku – nebo den před ním, „z úcty k židovskému novému roku“ –, že uznávají stát Palestina. Bylo to velmi pozdě. Před jejich krokem uznávalo Palestinu 147 států, včetně Španělska, Irska, Norska a Slovinska v roce 2024.
Ačkoli by bylo nesprávné zcela odmítnout právní význam uznání, bez dalších opatření bude mít pravděpodobně omezený praktický dopad v terénu. To neznamená, že je bezvýznamné. Podtrhuje to napětí mezi USA a některými z jejich nejdůležitějších západních spojenců (stejně jako rozkoly v samotné Evropě).
Kanadský premiér Mark Carney byl osvěžujícím způsobem upřímný ohledně toho, proč jeho vláda mění kurz:
"Současná izraelská vláda metodicky pracuje na tom, aby zabránila vzniku palestinského státu. Prosazuje neúprosnou politiku rozšiřování osad na Západním břehu, což je podle mezinárodního práva nelegální. Její soustavné útoky v Gaze zabily desítky tisíc civilistů, vyhnali z domovů více než milion lidí a způsobily devastující a zbytečný hladomor, což je v rozporu s mezinárodním právem. Nyní je deklarovanou politikou současné izraelské vlády, že 'palestinský stát nevznikne'."
Netanjahu reagoval předvídatelným hněvem – a tím potvrdil, že Carneyho obvinění byla plně oprávněná:
"Mám jasnou zprávu pro ty vůdce, kteří uznávají palestinský stát po strašlivém masakru ze 7. října: Odměňujete teror obrovskou cenou.
A mám pro vás ještě jednu zprávu: To se nestane. Na západ od řeky Jordán nebude žádný palestinský stát.
Po léta jsem bránil vytvoření tohoto teroristického státu, a to navzdory obrovskému tlaku, jak domácímu, tak zahraničnímu.
Učinili jsme tak s odhodláním a prozíravou státnickou moudrostí. Navíc jsme zdvojnásobili počet židovských osad v Judeji a Samaří [tj. na Západním břehu] a budeme v tomto směru pokračovat."
USA naopak jasně vyjádřily svůj nesouhlas s uznáním Palestiny v této chvíli. V nedávném rozhovoru s Tony Dokoupilem z CBS Mornings americký ministr zahraničí Marco Rubio urážlivě odmítl uznání jako „téměř marnivý projekt několika světových vůdců, kteří chtějí být důležití, ale ve skutečnosti to nic nezmění“.
Mezi zbytečným urážením západních spojenců Ameriky („Podívám se na Londýn, kde máte strašného starostu, strašného, strašného starostu, a všechno se tak změnilo, tak změnilo. Teď chtějí zavést právo šaría“) a vychvalováním svých vlastních imaginárních úspěchů („Ukončil jsem sedm nekonečných válek … Všichni říkají, že bych měl za každý z těchto úspěchů dostat Nobelovu cenu míru“), Trump si našel čas, aby ve svém projevu před Valným shromážděním OSN 23. září krátce zmínil Gazu. Jeho zájem se netýkal probíhající genocidy:
"Nyní, jako by chtěli podpořit pokračování konfliktu, se někteří členové tohoto orgánu [OSN] snaží jednostranně uznat palestinský stát. Odměna by byla pro teroristy z Hamásu za jejich zvěrstva příliš velká. Byla by to odměna za tyto hrůzné zvěrstva, včetně těch ze 7. října …"
O tři dny později ve svém projevu před Valným shromážděním OSN Netanjahu obvinil Carneyho a spol. z kapitulace „pod tlakem zaujatých médií, radikálních islamistických voličů a antisemitských davů“.
Izraelský premiér neřekl nic, co by neopakoval v letech 2023 a 2024 před stejným orgánem. Rozdíl tentokrát spočíval v tom, že Netanjahuovo letadlo bylo nuceno letět do New Yorku oklikou, aby se vyhnulo vzdušnému prostoru zemí, které byly ze zákona povinny vykonat zatykač Mezinárodního trestního soudu. A promluvil do téměř prázdného sálu.
To je pozadí, na kterém 29. září Trump a Netanjahu společně představili nejnovější „mírový plán“ USA na tiskové konferenci v Bílém domě. Netanjahu údajně provedl několik změn na poslední chvíli v návrhu vypracovaném Trumpovým týmem, a to vše ve prospěch Izraele.
Dvacetibodový plán požaduje okamžité zastavení všech vojenských operací, následované propuštěním všech izraelských zajatců do 72 hodin. Izrael poté propustí „250 vězňů odsouzených na doživotí a 1 700 obyvatel Gazy, kteří byli zadrženi po 7. říjnu 2023, včetně všech žen a dětí zadržených v této souvislosti“.
To je jen zlomek z více než 10 000 Palestinců, kteří trpí v izraelských věznicích, z nichž 3 600 je zadržováno bez obvinění nebo soudu v „správní vazbě“ – což je mnohem více rukojmí, než je 251 Izraelců zajatých Hamásem při útoku 7. října. Je to ponuré svědectví o nepřiměřenosti této „války“, že „za každého izraelského rukojmího, jehož ostatky budou vydány, Izrael vydá ostatky 15 zemřelých obyvatel Gazy“.
Po propuštění rukojmích bude amnestie rozšířena na členy Hamásu, kteří „se zaváží k mírovému soužití a odzbrojení“, zatímco všem, kteří chtějí opustit Gazu, „bude poskytnut bezpečný průchod do přijímajících zemí. “ Hamás se odzbrojí a „veškerá vojenská, teroristická a útočná infrastruktura, včetně tunelů a zařízení na výrobu zbraní, bude zničena a nebude znovu vybudována“. Hamás a další frakce „souhlasí, že nebudou mít žádnou roli ve správě Gazy, ať už přímo, nepřímo nebo v jakékoli jiné formě“.
Jakmile bude dohoda přijata, bude plná pomoc „pokračovat bez zásahů obou stran prostřednictvím Organizace spojených národů a jejích agentur, Červeného půlměsíce“ a také blíže nespecifikovaných třetích stran (pravděpodobně se jedná o odkaz na soukromou organizaci se sídlem v USA, tzv. Gaza Humanitarian Foundation, která je zodpovědná za smrt stovek Palestinců čekajících ve frontách na jídlo). Ačkoli je pravděpodobné, že toto ustanovení bude mít negativní dopad v Izraeli, který zakázal palestinské agentuře OSN pro uprchlíky UNRWA působit na svém území, je to jediná role, která je pro OSN v celém dokumentu předpokládána.
Plán stanoví, že „Izrael nebude okupovat ani anektovat Gazu“ a slibuje, že „nikdo nebude nucen opustit Gazu“, zatímco „ti, kteří chtějí odejít, tak budou moci učinit a budou se moci vrátit“. Zatímco „dočasné mezinárodní stabilizační síly“ sestavené „Spojenými státy ... s arabskými a mezinárodními partnery“ budou cvičit „prověřené palestinské policejní síly v Gaze“, IDF se stáhne z pásma do „bezpečnostní zóny“.
Gaza bude mezitím spravována „technokratickým, apolitickým palestinským výborem … složeným z kvalifikovaných Palestinců a mezinárodních odborníků, pod dohledem a kontrolou nového mezinárodního přechodného orgánu … v čele s prezidentem Donaldem J. Trumpem a dalšími členy a hlavami států … včetně bývalého premiéra Tonyho Blaira“.
Tato „Rada míru“ „stanoví rámec a bude spravovat financování obnovy Gazy, dokud palestinská samospráva nedokončí svůj reformní program … a nebude moci bezpečně a účinně převzít zpět kontrolu nad Gazou“. Ačkoli to v dokumentu není výslovně uvedeno, tento reformní program vyžaduje, aby palestinská samospráva ukončila svou účast v soudních řízeních proti Izraeli u Mezinárodního soudního dvora a Mezinárodního trestního soudu.
Je významné, že Hamás – jehož vyjednavače se Izrael pokusil zavraždit při leteckém útoku na Katar 9. září – nebyl zapojen do vypracování plánu ani nedostal jeho předběžnou verzi. Palestincům je předloženo ultimátum připomínající to, které Němci dali Rotterdamu v roce 1940: kapitulujte, nebo vaše město bude zničeno.
A skutečně, zatímco Hamás plán zvažuje – Trump požaduje odpověď „do tří nebo čtyř dnů“ –, izraelský ministr obrany Israel Katz vydal 1. října „poslední varování“, že „toto je poslední příležitost pro obyvatele Gazy, kteří si to přejí, aby se přestěhovali na jih a nechali členy Hamásu izolované v Gaze“, a dal jasně najevo, že „ti, kteří zůstanou... budou považováni za teroristy a podporovatele terorismu“.
Pokud Palestinci plán odmítnou, pak podle slov Donalda Trumpa na tiskové konferenci v Bílém domě
"bude mít Izrael mou plnou podporu, aby dokončil zničení hrozby Hamásu.
Doufám však, že se dohodneme na míru, a pokud Hamás dohodu odmítne... Bibi, budeš mít naši plnou podporu, abyste udělal, co budete muset."
Netanjahu dodal: „Pokud Hamás odmítne váš plán, pane prezidente, nebo pokud ho údajně přijme a pak udělá vše pro to, aby mu zabránil, pak Izrael dokončí práci sám. Lze to udělat snadným způsobem nebo těžkým způsobem, ale bude to provedeno.“
Jediným pozitivem Trumpova plánu pro Palestince je to, že nabízí možnou cestu k ukončení genocidy – která je tak zoufale potřebná – bez toho, aby Izrael anektoval Gazu nebo vyhnat její obyvatele, jak požadují extrémně pravicoví ministři v Netanjahuově vládě. Ve svých počátečních úvahách o „Riviéře Blízkého východu“ Trump předpokládal „vyčištění“ všech Palestinců. Ale ani tato skromná útěcha za ztrátu palestinských životů, domovů a nadějí za poslední dva roky není zdaleka zaručena.
Plán vyžaduje, aby Hamás předal všechna izraelská rukojmí před propuštěním palestinských vězňů a odzbrojil na základě slibů amnestie, zatímco IDF zůstane v Gaze. Naopak harmonogram stažení IDF je vágní a závisí na převodu moci na nové bezpečnostní síly, jejichž složení zůstává neurčené.
Jakmile Hamás vydá rukojmí a zbraně, nic Izraeli nezabrání, aby porušil dohodu – jako tomu bylo v případě příměří z ledna 2025 – a „dokončil práci“ genocidy a etnických čistek proti bezbrannému obyvatelstvu Gazy. Není příliš uklidňující, že po svém návratu z Washingtonu Netanjahu zveřejnil video, ve kterém ujišťuje Izraelce, že „IDF zůstane ve většině pásma“.
Na otázku ve stejném videu, zda souhlasil s palestinským státem, izraelský premiér odpověděl: „Vůbec ne, a není to ani napsáno v dohodě. Jedna věc byla jasně řečena: Budeme se silně bránit palestinskému státu.“
To vyvrací tvrzení Emmanuela Macrona – které zopakoval mimo jiné australský premiér Antony Albanese a Mark Carney –, že Trumpův plán poskytuje základ „pro vybudování trvalého míru v regionu na základě řešení dvou států“. Pokud s tím bude mít Bibi něco společného, nic takového se nestane. Nikdy.
Plán sice zmiňuje palestinskou státnost, ale pouze proto, aby ji pevně zařadil do říše nikdy-nikdy:
"Jakmile pokročí obnova Gazy a bude věrně proveden reformní program P.A. [Palestinské samosprávy], mohou být konečně splněny podmínky pro věrohodnou cestu k palestinskému sebeurčení a státnosti, které uznáváme jako aspiraci palestinského lidu. "
Týden je v politice dlouhá doba
Před něco málo více než týdnem se Kanada, Austrálie, Británie, Francie a další západní spojenci rozešli s Izraelem a USA a uznali palestinský stát. Mark Carney a další dali jasně najevo, že tento krok podnikají částečně proto, aby zabránili pokusům Izraele – o nichž Benjamin Netanjahu mluvil zcela otevřeně – sabotovat jakoukoli možnost dvoustátního řešení izraelsko-palestinského konfliktu.
Dnes se tytéž státy předhánějí v nátlaku na Hamás, aby přijal dohodu, která odzbrojí palestinský odpor, vyžaduje, aby se vzdal jakýchkoli právních prostředků proti izraelským válečným zločinům a/nebo genocidě prostřednictvím Mezinárodního soudního dvora a Mezinárodního trestního soudu, předá Gazu nevolené zahraniční juntě v čele s Donaldem Trumpem a Tonym Blairem – někdejším zastáncem irácké války, která si vyžádala přes milion iráckých obětí – k „přestavbě“ a na neurčito odloží jakoukoli perspektivu palestinské státnosti. Slovo pro to je zrada.
Francouzský prezident Emmanuel Macron, německý kancléř Friedrich Merz, britský premiér Keir Starmer, australský premiér Anthony Albanese, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a ministryně zahraničních věcí EU Kaja Kallasová se všichni rychle vyjádřili, že vítají „vedoucí úlohu prezidenta Trumpa“ (Starmer) a chválí plán jako „nejlepší okamžitou šanci na ukončení války“ (Kallas). „Elbows up“ Mark Carney byl z nich všech nejvíce servilní a přivítal dohodu jako „historickou“.
Všichni se shodují, že „Hamás nemá jinou možnost, než okamžitě propustit všechny rukojmí a řídit se tímto plánem“, pouze Macron dodal: „Očekávám, že Izrael se na tomto základě rozhodne jednat.“ Pokud Hamás „tuto příležitost nevyužije“ (von der Leyen), může za následky vinit pouze sám sebe.
Téměř lze slyšet obrovský kolektivní povzdech úlevy, který se ozval v západních hlavních městech, když byl oznámen Trumpův plán. Naši zbabělí vůdci se zbavili odpovědnosti za genocidu.
Vysoký představitel Hamásu Mahmúd Mardawi má naprostou pravdu, když charakterizuje Trumpův plán jako nabídku „ukončení této zločinné války výměnou za ukončení práva palestinského lidu na vlastní stát a jeho práva na svou zemi, vlast a svatá místa“. Je přesvědčen, že „žádný Palestinec to nepřijme“, ale genocida je mocným přesvědčovacím prostředkem.
Zda Palestinci ze zoufalství přijmou tuto „dohodu“, se teprve uvidí. Pokud ano, Izrael dostane zpět své rukojmí a pro palestinský odpor to bude znamenat konec.
Pokud ne, Izrael „dokončí práci“ s plnou podporou USA a obviní Hamás, že ho donutil zabít ještě více palestinských dětí, aby zajistil svou bezpečnost.
Jisté je, že pro Izrael je to v každém případě situace, ve které může jen vyhrát.
Zdroj v angličtině ZDE
