V druhý den "vypnutí" americké vlády Trump vidí „bezprecedentní příležitost“ potrestat demokraty,
3. 10. 2025
Republikáni a demokraté se pouštějí do slovní války, zatímco Bílý dům využívá patovou situaci ke snížení vládních výdajů
Když se "vypnutí" americké vlády protáhlo do druhého dne, Donald Trump ve čtvrtek označil výpadek financování za „bezprecedentní příležitost“ k pokračování své kampaně za propouštění federálních zaměstnanců a snižování počtu ministerstev.
Prezident oznámil na sociálních médiích, že se sejde s Russellem Voughtem, šéfem úřadu Bílého domu pro správu a rozpočet a architektem hromadného propouštění a výkupů federálních zaměstnanců.
„Dnes mám schůzku s Russem Voughtem, známým z PROJECTu 2025, abychom určili, které z mnoha demokratických agentur, z nichž většina je politickým podvodem, doporučuje zrušit a zda budou tyto škrty dočasné nebo trvalé,“ napsal Trump na Truth Social.
„Nemůžu uvěřit, že mi radikální levicoví demokraté dali tuto bezprecedentní příležitost.“
Vláda ve středu o půlnoci zastavila činnost poté, co demokraté odmítli podpořit republikánský plán pokračovat ve financování, pokud nebude zahrnovat řadu ústupků zaměřených na zdravotní péči. Vought pohrozil, že využije zastavení činnosti k dalšímu propouštění federálních zaměstnanců, a ve středu oznámil zrušení federálního financování projektů spojených s demokraty v hodnotě miliard dolarů.
Asi 18 miliard dolarů bylo zmrazeno pro infrastrukturní projekty v New Yorku a okolí kvůli „neústavním zásadám DEI“, řekl Vought s odkazem na politiky diverzity, rovnosti a inkluze, které se Trump snaží vymýtit z federální vlády. Mezi projekty, pro které byly peníze zadrženy, patří linka metra Second Avenue na Manhattanu a projekt tunelu pod řekou Hudson spojující město s New Jersey.
Zrušení vyvolalo bouřlivou reakci Chucka Schumera a Hakeema Jeffriese, nejvyšších demokratů v Senátu a Sněmovně reprezentantů, kteří jsou oba Newyorčané.
„Donald Trump opět zachází s pracujícími lidmi jako s vedlejšími oběťmi ve své nekonečné kampani chaosu a pomsty,“ uvedli ve společném prohlášení.
Vought také oznámil, že bylo pozastaveno financování ve výši přibližně 8 miliard dolarů pro 16 států, které jsou všechny řízeny demokraty. Vought konkrétní projekty nespecifikoval, ale označil je za „financování nového zeleného podvodu, které má podpořit klimatickou agendu levice“.
Demokratický senátor Adam Schiff, který zastupuje Kalifornii, jeden ze států, kterým byly prostředky kráceny, reagoval: „Naše demokracie je vážně narušena, když prezident může nelegálně pozastavit projekty pro demokratické státy, aby potrestal své politické nepřátele. Pokračují v porušování zákona a očekávají, že to budeme tolerovat. To rozhodně ne.“
Ron Wyden, demokratický senátor zastupující Oregon, další stát, který přišel o financování, řekl: „Odebrání financování pouze demokratickým státům zvýší účty za služby pro VŠECHNY. Není to žádná věda. Vought není způsobilý sloužit v této ani žádné jiné administrativě.“
Ve středu v Bílém domě tisková mluvčí Karoline Leavitt varovala, že „propouštění je na spadnutí“, ale neposkytla žádné další podrobnosti. To je změna oproti minulým uzavřením americké vlády, kdy byli federální zaměstnanci propuštěni nebo museli pracovat bez nároku na mzdu, přičemž zpětné vyplacení mzdy mělo přijít až po obnovení financování.
Patty Murray, nejvyšší demokratka v senátním výboru pro přidělování finančních prostředků, na X odpověděla: „Pokud prezident propustí spoustu lidí, není to kvůli jeho uzavření vlády – je to proto, že se ON rozhodl je propustit. Lidé nejsou vyjednávací nástroje a je nechutné, že prezident zachází s federálními zaměstnanci jako s pěšáky.“
Širší dopady tohoto uzavření se teprve uvidí. Mnoho národních parků zůstalo otevřeno, ale s omezenými službami, stejně jako Smithsonianova muzea ve Washingtonu DC.
Není žádný náznak průlomu ve sporu o financování v Kongresu, kde obě strany odmítají ustoupit ze svých požadavků od začátku uzavření.
„Nemám doslova o čem jednat,“ řekl ve čtvrtek republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson. Republikány ovládaná komora schválila návrh zákona o financování vlády do 21. listopadu, ale potřebuje alespoň částečnou podporu demokratů, aby překonala hranici 60 hlasů potřebných pro postup do Senátu.
Ve středu byla vidět skupina senátorů z obou stran, jak se schází v senátu, ale není jasné, zda to obě strany přiblížilo k dohodě.
