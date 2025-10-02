Izraelské námořní síly zadržely pro-palestinskou flotilu 120 km od Gazy
Greta Thunbergová byla zatčena a vzata do vazby poté, co bylo zadrženo šest lodí flotily
Izraelské síly zadržely nejméně dvě lodě pro-palestinské flotily přibližně 120 km od pobřeží Gazy, když se pokoušely prolomit námořní blokádu válkou zmítaného území a doručit humanitární pomoc.
Několik médií informovalo, že jsou zadržovány i další lodě.
Raid začal u vlajkové lodi flotily Alma, jejíž posádka byla zadržena izraelskými vojáky. Mezi lidmi na palubě lodi Alma byla i environmentální aktivistka Greta Thunbergová. V videozprávě zveřejněné na Instagramu krátce před zadržením Thunbergová řekla: „Jmenuji se Greta Thunbergová. Jsem na palubě lodi Alma. Chystáme se být zadrženi Izraelem.“
Thunbergová byla spolu s dalšími aktivisty na své lodi zatčena a vzata do vazby v přístavu Ašdod.
Globální flotila Sumud, která se skládá z více než 40 civilních lodí přepravujících asi 500 poslanců, právníků a aktivistů, včetně Thunbergové a herečky Susan Sarandonové, směřovala do Gazy s humanitární pomocí navzdory opakovaným varováním Izraele, aby se vrátila.
Plavidla plula ve středu odpoledne v mezinárodních vodách severně od Egypta a vstoupila do oblasti, která byla popsána jako „nebezpečná zóna“ nebo „vysoce riziková zóna“. I když se stále nacházela v mezinárodních vodách, jedná se o oblast, kde izraelské námořnictvo v minulosti zastavilo jiné lodě, které se pokoušely prolomit blokádu, a flotila byla varována, aby ji neproplouvala.
Aktivisté na sociálních sítích uvedli, že kolem 19:25 se k flotile přiblížilo přibližně 20 izraelských válečných lodí a nařídilo lodím vypnout motory. Živé záběry z flotily ukázaly pasažéry sedící v půlkruhu, oblečené do záchranných vest, jak čekají na zadržení. Vysílání bylo krátce nato přerušeno.
„Naše lodě jsou nelegálně zadržovány,“ uvádí se ve zprávě na instagramové stránce flotily ze středy večer. „Kamery jsou offline a na lodě nastoupili vojáci. Aktivně pracujeme na potvrzení bezpečnosti a stavu všech účastníků na palubě.“
Izraelská armáda převzala kontrolu nad šesti loděmi: Sirus, Alma, Spectra, Hoga, Adara a Deir Yassin. Někteří svědci však uvedli, že některé lodě pokračují v plavbě, zatímco izraelské námořní plavidlo se pokouší zablokovat jim cestu pomocí vodních děl.
Záběry vysílané stanicí Sky Italia ukázaly aktivisty na palubě, na které dopadaly silné proudy vody. Lidé na palubě uvedli, že také slyšeli hlasité rány v blízkosti několika lodí, které podle nich způsobily omračující granáty shozené z dronů.
V jedné z posledních zpráv zaslaných z paluby Yasemin Acar, členka řídícího výboru flotily, uvedla, že izraelské lodě obklíčily Alma, jedno z plavidel konvoje.
„[Izraelské obranné síly] nyní obklíčily loď Alma z obou stran,“ řekla Acar. „Jsou blízko. Zaujímáme pozice a připravujeme se na zadržení.“
Zachycení potvrdilo izraelské ministerstvo zahraničí, které uvedlo: „Izraelské námořnictvo kontaktovalo flotilu s pomocí pro Gazu a požádalo ji, aby změnila kurz směrem k izraelskému přístavu Ašdod, kde může být pomoc vyložena a přepravena do pásma Gazy.“
Flotila trvá na pokračování cesty do Gazy. Brzy ráno aktivisté uvedli, že se dvě izraelské válečné lodě agresivně přiblížily ke dvěma jejich lodím, kroužily kolem nich a rušily jejich komunikaci, včetně živých kamer na palubě.
Italský ministr zahraničí ve středu uvedl, že jeho izraelský protějšek mu zaručil, že izraelská armáda nepoužije násilí proti aktivistům na palubě flotily.
„Nalodění bylo plánováno, jednáme o tom ... s [izraelským ministrem zahraničí Gideonem Sa'arem], aby nedošlo k násilným akcím ze strany telavivských ozbrojených sil, a to mi bylo zaručeno,“ řekl Antonio Tajani italské televizní stanici Rai.
„Nařídili jsme naší ambasádě v Tel Avivu a konzulátu v Jeruzalémě, aby pomohly všem Italům, kteří budou pravděpodobně odvezeni do Ašdodu, ale poté budou vyhoštěni,“ dodal.
Tisíce lidí vyšly do ulic po celé Itálii v rámci spontánních protestů poté, co izraelské námořní síly vstoupily na palubu lodí. Demonstrace se konaly v Římě, Neapoli, Pise, Miláně, Bologni, Janově a Bari.
Italské odbory také v pátek vyhlásily generální stávku na podporu Palestiny.
Izraelská vláda obvinila některé členy flotily z napojení na Hamás, aniž by však předložila důkazy na podporu tohoto tvrzení. Aktivisté tato obvinění důrazně odmítli a uvedli, že Izrael se snaží ospravedlnit případné útoky na ně.
Evropské vlády, včetně Španělska a Itálie, které vyslaly své válečné lodě, aby flotilu během části její cesty doprovázely, vyzvaly aktivisty, aby se vrátili a vyhnuli se konfrontaci. Zatímco italská premiérka Giorgia Meloni v úterý večer prohlásila, že akce flotily ohrožuje nedávný návrh Donalda Trumpa na řešení války v Gaze, španělský premiér je obhajoval.
„Musíme si uvědomit, že se jedná o humanitární misi, která by se neuskutečnila, kdyby izraelská vláda povolila vstup pomoci,“ řekl ve středu novinářům Pedro Sánchez. Španělé, kteří se mise účastní, budou mít plnou diplomatickou ochranu, dodal.
Pokud nebude flotila, která před měsícem vyplula ze španělského přístavu Barcelona, narušena, měla by podle skupiny dorazit k pobřeží Gazy ve čtvrtek ráno.
Námořní blokádu uvalil Izrael v roce 2009, čímž zintenzivnil blokádu Gazy z roku 2007 v reakci na převzetí kontroly nad územím hnutím Hamás. Blokáda byla opakovaně odsuzována Organizací spojených národů, která ji označila za „přímé porušení mezinárodních lidských práv a humanitárního práva“.
Yuval Shany, odborník na mezinárodní právo na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě, uvedl, že pokud je izraelská blokáda Gazy „vojensky oprávněná“ – tedy má zabránit dovozu zbraní – a loď má v úmyslu blokádu prolomit, může Izrael loď po předchozím varování zadržet. Otázka, zda je blokáda vojensky oprávněná a zda je legální, je předmětem sporu.
Flotila však argumentuje, že se jedná o civilní, neozbrojenou skupinu a že průchod humanitární pomoci je zaručen mezinárodním právem. Předchozí pokusy aktivistů prolomit námořní blokádu Gazy, která je podle mezinárodního práva nelegální, byly izraelskou armádou násilně zastaveny.
