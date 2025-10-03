Francie zadržela u pobřeží tanker, pravděpodobně součást ruské stínové flotily
Plavidlo je zařazeno na sankční seznamy Spojeného království a Evropské unie.
Podle MarineTraffic ropný tanker opustil ruského přístavu Primorsk 20. září. Loď proplula Baltským mořem, které ze severu obtéká Dánsko, vplula do Severního moře a zamířila na západ přes kanál La Manche.
Údaje o sledování plavidel ukázaly, že francouzská armáda následovala tanker poté, co se otočil kolem severozápadního cípu Francie. Pak nákladní loď změnila kurz a zamířila na východ k francouzskému pobřeží. Nyní tanker kotví poblíž Saint-Nazaire.
Francouzské námořnictvo oznámilo, že probíhá vyšetřování. Prokurátor v Brestu řekl agentuře Reuters, že vyšetřování bylo zahájeno poté, co posádka neposkytla potvrzení státní příslušnosti plavidla a nesplnila rozkazy.
