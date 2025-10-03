Francie zadržela u pobřeží tanker, pravděpodobně součást ruské stínové flotily

3. 10. 2025

Francouzské námořnictvo oznámilo, že úřady provádějí vyšetřování možných porušení ze strany ropného tankeru Boracay, pravděpodobně součásti stínové flotily, kterou Rusko používá k obcházení ropných sankcí.

Plavidlo je zařazeno na sankční seznamy Spojeného království a Evropské unie.

Podle MarineTraffic ropný tanker opustil ruského přístavu Primorsk 20. září. Loď proplula Baltským mořem, které ze severu obtéká Dánsko, vplula do Severního moře a zamířila na západ přes kanál La Manche.

Údaje o sledování plavidel ukázaly, že francouzská armáda následovala tanker poté, co se otočil kolem severozápadního cípu Francie. Pak nákladní loď změnila kurz a zamířila na východ k francouzskému pobřeží. Nyní tanker kotví poblíž Saint-Nazaire.

Francouzské námořnictvo oznámilo, že probíhá vyšetřování. Prokurátor v Brestu řekl agentuře Reuters, že vyšetřování bylo zahájeno poté, co posádka neposkytla potvrzení státní příslušnosti plavidla a nesplnila rozkazy.

Zdroj v ruštině: ZDE

