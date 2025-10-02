Izrael platí influencerům 7 000 dolarů za příspěvek, aby jste milovali genocidu stejně jako oni
(Ironický komentář britské autorky Laury K., který je jako obvykle až děsivě blízko faktům)
Pokud se divíte, proč začínáte mít genocidu tak rádi, je to pravděpodobně proto, že Izrael platí vašim oblíbeným influencerům 7 000 dolarů za příspěvek, aby ovládali vaše myšlenky. Není to chytré? Samozřejmě by nebylo realistické vás všechny odvléknout do převýchovného tábora v Jeruzalémě a nutit vás líbat zeď, takže tohle je druhá nejlepší možnost.
Uniklé dokumenty od Bridge Partners, firmy pracující pro izraelské ministerstvo zahraničních věcí, potvrdily, že influencerům platí Havas Media Group. I když nevíme, kdo jsou tito influenceři, lze se vsadit, že mezi nimi jsou TikTokkeři, kteří spontánně začali popírat genocidu poté, co se setkali s Netanjahuem.
Tito influenceři jsou cennou součástí propagandistického aparátu, ale samozřejmě ne tak cennou jako já. Pokud jste to ještě neuhodli, Normal Island News je velkoryse financován Tel Avivem. Nechci se chlubit, ale pokaždé, když napíšu jeden z těchto článků, zaplatí mi 1 milion liber. Jsem si jistá, že budete souhlasit, že stojím za každý halíř.
Pokud jste patřili mezi lidi, kteří měli pochybnosti o genocidě, jsem velmi ráda, že propagandisté jako já byli schopni napravit vaše myšlení. Teď jste lepšími lidmi.
Možná si myslíte, že Izrael by chtěl svůj plán ovládání mysli udržet v tajnosti, ale Netanjahu se k tomu otevřeně přiznal: „Musíme se bránit. Jak se bránit? Našimi vlivnými osobami. Myslím, že byste s nimi také měli mluvit, pokud máte příležitost, s touto komunitou, jsou velmi důležití.“
Netanjahu se zeptal: „Jaký je další plán, pokud ztratíme evangelikálskou podporu pro stát Izrael?“ Teď už chápete, proč transsexuální islamisté museli zavraždit Charlieho Kirka. Nechť odpočívá v pokoji.
Pokud má Izrael pokračovat v zabírání území na Blízkém východě, je nezbytné, aby evangelikálové i byli na jeho straně, jinak by se mohly vyčerpat sociální dávky z USA. Úplatky ve výši 7 000 dolarů pro vlivné osoby jsou výhodnou investicí, stejně jako všechny dary AIPACu vašim oblíbeným politikům.
Izrael odvádí vynikající práci při kontrole sociálních médií, například převzetím TikToku, aby vás ochránil před čínskou propagandou. Netanjahu otevřeně přiznává, že cílem Izraele je převzít plnou kontrolu nad TikTokem a X (název Twitteru používaný inceli).
Izrael rozumně zařídil, aby příspěvky na Twitteru kritizující Izrael zmizely v éteru. Příspěvky na TikToku, které jen zmíní existenci AIPAC, jsou odstraněny a uživatelé dostanou varování. Jediným způsobem, jak tento systém vylepšit, by bylo zavedení digitálních identit a sociálního kreditního skóre, ale jsem si jistá, že britská snaha o zavedení digitálních identit s tím vůbec nesouvisí.
Izrael přiznává, že strukturuje ChatGPT a další AI, aby vám vysvětlily, proč je nechat děti umírat hlady geniální nápad, ale tím to nekončí. Izraelský politik Yair Golan řekl: „Dalším krokem bude zavedení omezení sociálních médií“, aby byla ochráněna demokracie. Vysvětlil, že svoboda projevu je největší hrozbou pro demokracii a že musíme být chráněni před propagandou, proto Izrael platí lidem za to, aby za něj lhali.
Každý, kdo cítí empatii k Palestincům, musí být umlčen, aby byli chráněni vůdci, kteří jsou hledáni Mezinárodním trestním soudem. Pokud chcete vědět, kdo nad vámi vládne, podívejte se, koho nesmíte kritizovat.
