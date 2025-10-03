France 24: České parlamentní volby: je miliardář Andrej Babiš proti své vůli proruským kandidátem?
3. 10. 2025
Rusko zorganizovalo v České republice rozsáhlou dezinformační kampaň na podporu kandidatury Andreje Babiše, favorita parlamentních voleb, které se konají v pátek a sobotu. Tento populistický miliardář s trumpovskými sklony však nikdy nepůsobil jako příznivec Putina
Další evropské volby, nad nimiž se vznáší stín Vladimira Putina. Češi se v pátek 3. a v sobotu 4. října vydají k urnám, aby zvolili nové poslanecké sněmovny, které povedou k vytvoření nové vlády. A česká podpora Ukrajiny je jednou z ústředních témat těchto voleb.
Andrej Babiš, populistický kandidát a favorit Moskvy, vede v průzkumech veřejného mínění o téměř deset procentních bodů před dosavadním premiérem Petrem Fialou a jeho středopravicovou koalicí (přibližně 30 % oproti něco málo přes 20 %).
Podobně jako v případě ruského vměšování do rumunských prezidentských voleb v květnu se objevilo více než patnáct falešných zpravodajských webů a jejich proruská a probabišovská propaganda byla zesílena stovkami účtů na TikToku. Podle novinářů Voxpotu tyto weby během volební kampaně vyprodukovaly více obsahu než všechny články napsané všemi českými médii dohromady.
„Rusko se zdá být přesvědčeno, že Andrej Babiš by se mohl stát novým Viktorem Orbánem,“ uvádí Jan Čulík, odborník na Českou republiku z univerzity v Glasgow.
„Nic z toho, co Andrej Babiš řekl nebo udělal, když byl premiérem v letech 2017 až 2021, však nenasvědčuje tomu, že by byl proruský. Nikdy neprokázal, že by měl s Ruskem společnou ekonomickou nebo ideologickou řeč,“ ujišťuje Vit Hloušek, politolog z Masarykovy univerzity v Brně.
Šéf hnutí ANO není ve skutečnosti nováčkem na politické scéně, na rozdíl od překvapivého Calina Georgesca v Rumunsku. Andrej Babiš byl původně „úspěšný podnikatel, který se v roce 2011 rozhodl vstoupit do politiky, protože tvrdil, že vláda je zkorumpovaná. Jednalo se o spíše levicově orientovanou stranu, která se postupně posunula hodně doprava, aby Andrej Babiš mohl oslovit tuto voličskou skupinu“, shrnuje Jan Čulík.
Během celé své politické kariéry se Andrej Babiš nikdy nezdál být nakloněn Rusku. Když byl v posledních měsících dotazován na možnou sympatii k Putinovi, zejména po zveřejnění průzkumu Voxpot, označil favorit voleb myšlenku, že by prosazoval sblížení s Ruskem, za „nestydatou lež“.
„Pokud se stane premiérem, můžeme očekávat omezení politiky podpory Ukrajiny,“ zdůrazňuje Vit Hloušek. Nebude to však proto, aby potěšil Vladimira Putina. „Je to čistě oportunistický postoj Andreje Babiše,“ ujišťuje politolog.
Vůdce strany ANO totiž postavil svou kampaň na velmi populistických tónech, jejichž cílem bylo využít nespokojenosti části obyvatelstva s politikou Petra Fialy. „Paradoxně středopravicová vláda přispěla k posunu České republiky k pozicím, které jsou více kompatibilní s Ruskem,“ tvrdí Jan Čulík.
Jak mohla vláda, která se spolu s Polskem vždy stavěla do čela podpory Ukrajiny, hrát do karet Moskvě? Podle odborníků oslovených France 24 to bylo kvůli hospodářské politice. „Po pandemii covid-19 došlo k silné inflaci, zatímco mzdy nerostly tak rychle, což přispělo ke snížení životní úrovně části obyvatelstva. Vláda byla vnímána jako nečinná, která situaci nijak neřeší,“ shrnuje Jan Čulík.
To byla příležitost pro Andreje Babiše, který se tohoto tématu chopil a „slíbil, že se bude prioritně starat o Čechy, a ne o Ukrajince“, poznamenává Vit Hloušek. Jedná se o velmi „trumpovský“ přístup, který spočívá v upřednostňování Čechů před údajnými zahraničními vykořisťovateli. Není náhodou, že se zde zaměřuje na Ukrajince, protože Česká republika přijala nejvíce ukrajinských uprchlíků na obyvatele v celé Evropské unii.
Kromě toho „je třeba doufat, že pokud Andrej Babiš zvítězí, bude to s dostatečně pohodlnou většinou, aby nemusel vytvářet koalici“, varuje Jan Čulík. Pokud totiž jeho náskok nebude dostatečný, strana ANO bude muset „vstoupit do koalice s radikálními stranami, jako je krajně pravicová strana Svoboda a přímá demokracie (SPD) a krajně levicová koalice Stačilo! které zastávají více proruské postoje“, upřesňuje Vit Hloušek.
Andrej Babiš, nepředvídatelný
Otevřený populismus Andreje Babiše vyvolal v médiích srovnání s Donaldem Trumpem, zejména proto, že je také miliardářským podnikatelem. Kandidát také prodával červené čepice se sloganem „Za silnou Českou republiku“, které připomínají čepice „Maga“ amerického prezidenta.
Nový malý Trump v Evropě by potěšil propagandisty v žoldu Moskvy. Nejen proto, že by to oslabilo podporu Prahy vůči Kyjevu, ale také „protože nikdy nevíte, co udělá, a tato nepředvídatelnost vyvolá v Evropě nejistotu“, domnívá se Jan Čulík. To je strategie chaosu Moskvy.
Pokud však český miliardář volby vyhraje, „nebude mít na evropskou podporu Ukrajiny stejný vliv jako Viktor Orbán“, ujišťuje Vit Hloušek. Zaprvé „protože Česká republika má menší váhu než Maďarsko“, dodává tento expert. Zadruhé proto, že maďarský premiér je ve své podpoře Ruska poměrně konzistentní. „Andrej Babiš je velmi pragmatický a pokud evropská pomoc slouží jeho zájmům, bude se řídit politikou EU,“ domnívá se Jan Čulík. Vit Hloušek však tvrdí, že „z symbolického hlediska bude vítězství Andreje Babiša vítězstvím Moskvy“.
