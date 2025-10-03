Rusko začne nakupovat benzín v Číně
3. 10. 2025
Moskva kromě Číny očekává, že bude nakupovat benzín také v Jižní Koreji a Singapuru. Za tímto účelem se plánuje vynulovat dovozní cla na pohonné hmoty přicházející přes jednotlivá kontrolní stanoviště na Dálném východě. Stát zároveň bude dovozcům kompenzovat rozdíl mezi světovými a tuzemskými cenami na úkor rozpočtu.
Benzín z Asie budou moci dodávat tři společnosti – Rosněfť, NOC a.s. a státní VO Promsyrjoimport. V tomto případě bude možné posílat do střední části Ruské federace benzín, který se vyrábí v sibiřských rafinériích - asi 150 tisíc tun měsíčně.
Kromě toho vláda očekává, že zvýší dovoz benzínu z Běloruska a také zruší zákaz používání monomethylanilinu (MMA) v ropných rafinériích, přísady zvyšující oktanové číslo, která umožňuje zvýšit produkci. Kvůli vysoké toxicitě a riziku rakoviny je zakázán ve většině zemí světa a v Rusku se používal až do roku 2016.
Navzdory opatřením přijatým na ochranu palivových a energetických zařízení zatím hrozí další zhoršení situace se zásobováním domácího trhu ropnými produkty, cituje Kommersant výzvu, kterou místopředsedovi vlády Michailu Mišustinovi zaslal místopředseda vlády Alexandr Novak.
Ke konci září bylo v zemi nečinných rekordních 38 % rafinérské kapacity (338 tisíc tun denně). 70 % odstávek bylo přitom důsledkem náletů UAV, kterým se od začátku srpna podařilo zasáhnout více než 20 velkých ropných rafinérií.
V září zastavily výrobu další čtyři ruské rafinérie. Mezi ně patří Kiněf v Leningradské oblasti, který je z hlediska kapacity na druhém místě v Rusku, a také rafinerie Rjazaň společnosti Rosněfť, která patří mezi 5 největších rafinérií. První se zastavila 14. září, druhá 5. září. Od 20. září také rafinerie Novokujbyševsk přestala zpracovávat a 22. září Astrachaňský GPP Gazpromu. V důsledku toho se regiony od Sachalinu a Kurilských ostrovů po region Nižnij Novgorod a Krym potýkaly s nedostatkem pohonných hmot, kde je od začátku týdne zakázán prodej více než 30 litrů benzínu jedné osobě.
Vzhledem k dovozu z Asie a Běloruska a také snížení ekologických požadavků na rafinerie vidí úřady příležitost poslat na domácí trh dalších 350 tisíc tun benzínu a 100 tisíc tun motorové nafty měsíčně. Kromě MMA vláda zvažuje možnost povolit prodej benzínu s podílem alkoholu do 10 % a také zvýšit normy pro aromatické uhlovodíky v něm o 42 %.
Zdroj v ruštině: ZDE
Diskuse