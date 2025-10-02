Koho budu volit a pár posledních úvah před volbami
2. 10. 2025 / Boris Cvek
V pátek budu volit STAN. Určitě má smysl k volbám jít. Nicméně případná vysoká volební účast není garancí demokratického výsledku. Hitler uspěl ve svobodných volbách s volební účastí přes osmdesát procent.
Poslední čtyři roky jsem byl věrný pirátům (unijní i krajské volby), ale STAN se mi zdá dnes lepší volba. Piráti a STAN jsou podle mě dnes volbou pro ty, kdo chtějí skutečně směrem k prozápadní demokracii vykročit mimo faktickou mentální koalici ODS a ANO.
Asi se nikdo, kdo zná moji politickou publicistiku, nebude divit, že považuji Spolu za mnohem lepší volbu než ANO, o SPD, motoristech a hnědých komunistech nemluvě. Je pravda, že bych letos velmi rád volil nějakou silnou, jasně prozápadní levici, ale ta prostě u nás v ČR neexistuje.
Pokud jde o výsledek voleb, nejsem optimista, tedy obávám se, že demokraté neobhájí ve Sněmovně většinu a že vznikne vláda, jejíž vzorem bude tak či onak Viktor Orbán. Rád bych se mýlil. Otázka je, co bude pak, co si s tím počnou demokraté, veřejnost atd. A co bude za dva, za tři, za čtyři roky s Ukrajinou, námi, Evropou. Vývoj v západní Evropě mi přijde děsivý. O USA nemluvě.
Kromě této zásadní otázky, která může rozhodnout o našich životech dramaticky, zlomově, mě bude hodně zajímat, jak dopadne Spolu a jak budou voliči této koalice kroužkovat (budou mít opět lidovci za tři procenta dvacet mandátů?). Pokud by Spolu ve srovnání se součtem STAN a piráti selhalo, byl by to významný pro-demokratický trest pro ODS. Dojde po volbách k obratu ODS k Babišovi? Zvítězí dávná láska k Orbánovi? Zaniknou lidovci a TOP09 jako celostátní strany? Dostane se Spolu jako přiznaná koalice vůbec do Sněmovny (potřebuje 11 %)? Anebo se volby překvapivě promění v triumf Spolu?
Uzavřel bych tím, že za výsledek voleb považuji odpovědné politiky. V tom se asi nejvíce liším od v Česku běžného postoje k volbám, v němž je kladen důraz na voliče a jeho odpovědnost. Podle mě společnost je mnohem více něco jako mechanické soukolí, které pokud se špatně obsluhuje – a to je odpovědnost politiků – vede ke katastrofě. Vidíme to všude v dějinách.
Tuhle mechaniku nelze nahradit žádnými apely na odpovědnost voličů, jejich vlastní zájem atd. Pro Babiše, Okamuru, Konečnou hrozící vývoj směrem k Orbánovi a Rusku je jistě žádoucí, ale vláda Petra Fialy, hlásící se k demokracii a Západu, vsadila na posluhování bohatým na úkor funkční a robustní demokracie. Sloužila Babišovi politicky i ekonomicky mnohem více než západní, vyspělé demokracii.
Diskuse