Německo zatklo tři ozbrojence podezřelé ze spojení s Hamásem

3. 10. 2025

čas čtení 2 minuty
Úřady uvedly, že dva Němci a jeden libanonský státní příslušník si opatřili zbraně, které měly být použity při násilných činech zaměřených na izraelské nebo židovské instituce v Německu, píše Jenipher Camino Gonzalez.

Prokurátoři v Berlíně uvedli, že zatkli tři podezřelé operativce Hamásu. Podezřelí připravovali útoky na izraelské a židovské instituce v Německu, uvedly úřady.

Hamás byl označen za teroristickou organizaci Německem, EU, USA a několika dalšími vládami.

Tři muži, dva Němci a jeden libanonský státní příslušník, byli úřady identifikováni jako Abed Al G., Wael F. M. a Ahmad I. Jejich příjmení nebyla zveřejněna, v souladu s německými pravidly ochrany osobních údajů.

Muži jsou podezřelí z účasti na shromažďování střelných zbraní a munice, které měly být použity k násilným činům.

"Zbraně měly být použity Hamásem k atentátům zaměřeným na izraelské nebo židovské instituce v Německu," uvádí úřad spolkového generálního prokurátora.

Bezpečnostní síly během zatýkání našly různé zbraně, "včetně útočné pušky AK-47, několika pistolí a značného množství munice".

Spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt v prohlášení uvedl, že incident představuje "hrozbu terorismu" a že podezřelí byli pod dohledem úřadů.

Spolková ministryně spravedlnosti Stefanie Hubig uvedla, že je jasné, že "židovský život v Německu je ohrožen".

Hubig řekla, že stát musí proti těmto hrozbám jednat: "Všichni máme povinnost chránit židovský život. To také znamená nulovou toleranci k antisemitismu, a to za všech okolností."

Jak byli chyceni?

Ministr vnitra Dobrindt řekl, že tuto hrozbu sledovali po celou dobu.

"Před několika měsíci vstoupil do Německa nám známý podezřelý z terorismu s kontakty na Hamás," řekl Dobrindt a dodal, že od té doby ho úřady začaly sledovat. Dobrindt řekl, že podezřelí byli zadrženi "ve správný čas".

Spolková prokuratura uvedla, že muži byli zadrženi protiteroristickými vyšetřovateli, kteří sledovali podezřelé během setkání v Berlíně za účelem výměny zbraní.

Když operační síly zasáhly, objevily funkční zbraně, včetně pistole Glock.

Úředníci uvedli, že související prohlídky byly provedeny ve východoněmeckém městě Lipsko, kde žije jeden z podezřelých.

Úřady také provedly prohlídku ve městě Oberhausen na západě země.

Podezřelí se objevili u soudu ve čtvrtek, kdy se úřady snažili zjistit, zda byli muži řízeni vedením Hamásu, nebo jednali sami jako sympatizanti Hamásu.

Zdroj v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
235

Diskuse

Obsah vydání | 3. 10. 2025