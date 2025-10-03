Německo zatklo tři ozbrojence podezřelé ze spojení s Hamásem
3. 10. 2025
čas čtení
2 minuty
Úřady uvedly, že dva Němci a jeden libanonský státní příslušník si opatřili zbraně, které měly být použity při násilných činech zaměřených na izraelské nebo židovské instituce v Německu, píše Jenipher Camino Gonzalez
.
Prokurátoři v Berlíně uvedli, že zatkli tři podezřelé operativce Hamásu. Podezřelí připravovali útoky na izraelské a židovské instituce v Německu, uvedly úřady.
Hamás byl označen za teroristickou organizaci Německem, EU, USA a několika dalšími vládami.
Tři muži, dva Němci a jeden libanonský státní příslušník, byli úřady identifikováni jako Abed Al G., Wael F. M. a Ahmad I. Jejich příjmení nebyla zveřejněna, v souladu s německými pravidly ochrany osobních údajů.
Muži jsou podezřelí z účasti na shromažďování střelných zbraní a munice, které měly být použity k násilným činům.
"Zbraně měly být použity Hamásem k atentátům zaměřeným na izraelské nebo židovské instituce v Německu," uvádí úřad spolkového generálního prokurátora.
Bezpečnostní síly během zatýkání našly různé zbraně, "včetně útočné pušky AK-47, několika pistolí a značného množství munice".
Spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt v prohlášení uvedl, že incident představuje "hrozbu terorismu" a že podezřelí byli pod dohledem úřadů.
Spolková ministryně spravedlnosti Stefanie Hubig uvedla, že je jasné, že "židovský život v Německu je ohrožen".
Hubig řekla, že stát musí proti těmto hrozbám jednat: "Všichni máme povinnost chránit židovský život. To také znamená nulovou toleranci k antisemitismu, a to za všech okolností."
Jak byli chyceni?
Ministr vnitra Dobrindt řekl, že tuto hrozbu sledovali po celou dobu.
"Před několika měsíci vstoupil do Německa nám známý podezřelý z terorismu s kontakty na Hamás," řekl Dobrindt a dodal, že od té doby ho úřady začaly sledovat. Dobrindt řekl, že podezřelí byli zadrženi "ve správný čas".
Spolková prokuratura uvedla, že muži byli zadrženi protiteroristickými vyšetřovateli, kteří sledovali podezřelé během setkání v Berlíně za účelem výměny zbraní.
Když operační síly zasáhly, objevily funkční zbraně, včetně pistole Glock.
Úředníci uvedli, že související prohlídky byly provedeny ve východoněmeckém městě Lipsko, kde žije jeden z podezřelých.
Úřady také provedly prohlídku ve městě Oberhausen na západě země.
Podezřelí se objevili u soudu ve čtvrtek, kdy se úřady snažili zjistit, zda byli muži řízeni vedením Hamásu, nebo jednali sami jako sympatizanti Hamásu.
Zdroj v angličtině: ZDE
235
Diskuse