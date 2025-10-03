Rusko zdvojnásobí dluh, aby naplnilo Putinův vojenský rozpočet
3. 10. 2025
Výpůjční program na letošní rok byl naléhavě navýšen o 2,2 bilionu rublů, Ministerstvo financí si bude aktivně půjčovat i v letech 2026-2028. Výsledkem je, že v roce 2028 vzroste domácí veřejný dluh na 47,4 bilionu rublů a celková částka na 53,8 bilionu, vyplývá z návrhu tříletého rozpočtu. To je 2 a 1,9krát více než na začátku letošního roku.
Podle návrhu vláda v roce 2025 zvýší dluh o 5,43 bilionu rublů. V příštím roce se plánuje prodat dluhopisy za 3,98 bilionu rublů, pro rok 2027 3,79 bilionu, pro rok 2028 4,57 bilionu. Celkem 17,7 bilionu rublů za čtyři roky. S přihlédnutím ke státním zárukám by se měl celkový domácí veřejný dluh v letech 2025-28 zvýšit o 23,7 bilionu rublů, vyplývá z rozpočtových materiálů.
Prostřednictvím půjček hodlá vláda pokrýt deficit státní pokladny, která bude muset v příštích třech letech utratit téměř 40 bilionů rublů na financování armády a nákup zbraní. V letošním roce podle projektu rozpočtové výdaje převýší příjmy o 5,73 bilionu rublů. V roce 2026 je plánován schodek ve výši 3,78 bilionu rublů, v roce 2027 3,18 bilionu, v roce 2028 3,51 bilionu.
Už není možné záplatovat rozpočtové "díry" na úkor rezerv: za tři roky války se likvidní část Fondu národního blahobytu zmenšila o dvě třetiny a sotva přesáhla 4 biliony rublů. Po poklesu cen ropy předpokládaly jarní změny letošního rozpočtu vynaložení 447 miliard rublů z fondu na pokrytí výpadku příjmů z ropy a plynu. Nové dodatky již s takovými výdaji nepočítají (pouze 0,6 miliardy rublů) a v příštích pěti letech se cena ropy, pod kterou musí fond utrácet, sníží o 1 dolar ročně.
Putin požadoval, aby vláda "pracovala na straně příjmů". Zvyšuje daně již druhý rok po sobě, a pokud se letos zvýšila daň z příjmu a daň z příjmu fyzických osob pro nejbohatší (s příjmy 2,4 milionu rublů ročně), pak se příští rok zvýší DPH, to znamená, že to pocítí všichni. To však nestačí. Z nějakého důvodu úřady nepočítají s výnosy z privatizace, včetně prodeje zabaveného majetku.
Půjčování zůstává, zejména proto, že Putin považuje ruský veřejný dluh za nízký a na zvyšování deficitu nevidí "nic špatného". Formálně je ruský dluh opravdu nízký: na začátku letošního roku činil 14,4 % HDP, do konce roku vzroste na 17,7 % a v roce 2028 bude podle rozpočtových projekcí činit 19,5 % HDP.
Možnosti Ruska v oblasti půjček jsou však omezené. Zahraniční trhy jsou pro něj uzavřené, dokonce i čínské banky odmítly nakoupit dluhopisy ruských společností kvůli hrozbě západních sankcí. Ve skutečnosti jediným způsobem, jak získat finanční prostředky, je prodej dluhopisů na domácím trhu, kde mohou chutě ministerstva financí uspokojit především státní banky.
Výše veřejného dluhu plánovaná v rozpočtu se blíží hranici, kterou ministerstvo financí vytyčilo ještě před válkou. Ministr Anton Siluanov označil dluh pod 20 % HDP za bezpečný, již za války tuto "bezpečnou hranici" potvrdila jeho náměstkyně Irina Okladniková.
Roste nejen dluh, ale i náklady na jeho obsluhu. To je také usnadněno obrovskými sazbami, za které si musíte půjčit. Ministerstvo financí se snaží umístit dluhopisy s konstantním kupónem, jehož sazby letos u desetiletých cenných papírů dosáhly 17 % ročně, minimálně byly 13,6 % a nyní se pohybují kolem 15 %. V příštím roce se plánuje vyčlenit 8,8 % rozpočtových výdajů, tedy 3,9 bilionu rublů, na obsluhu veřejného dluhu, což je stejně jako na národní bezpečnost a vymáhání práva a více než na zdravotnictví a školství (1,88 a 1,74 bilionu rublů).
Zdroj v ruštině: ZDE
