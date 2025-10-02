Napiš email, pošli zprávu, musíš chránit svatou vládu
2. 10. 2025 / Petr Haraším
čas čtení 7 minut
Ať už dopadnou volby do Poslanecké sněmovny na jakoukoli stranu mnohostranné mince, nedopadnou dobře. Demokracie balí kufry a jako pověstný Svěrákův ‚Vídeňák‘ prchá, kvičí a naříká, přičemž vrátit se nebude mít kam, i kdyby snad i chtěla.
Na chvíli, poměrně malou, jsem v neděli poslouchal debatu tzv politické reprezentace českého národa. Za 15 minut bylo hotovo, prohrál jsem, proč popírat.
Nehodnotím představitele opozice, parlamentní či mimoparlamentní, účty skládá vláda, nikoli oni. Co jsem se dozvěděl za pár chvil nedělní poezie?
Z toho vám šla hlava pryč. Samá pozitiva, sociální jistoty a správná strana historie, i když velký kormidelník premiér Fiala připustil, že ne každý se má skvěle – za osvícené vlády dálnic a statků.
A jako by si uvědomil, jakou pravdu národu poprvé prozradil, dodal pár lživých vět, cinklých tabulek a grafů pravdivé hodnoty. Coby praotec Čech z kopce Sion mával statistikou nejlepší chudoby v zemi mléka a strdí pro vyvolené vrstvy chudiny.
Nemá smysl posté psát, jak záměrně šíří dezinformace a demagogii, tedy lže jako ruský či izraelský či americký prezident.
Dál, co jsem zaznamenal, v hluku překřikování, hádek a vynucování pozornosti? Velký kormidelník Fiala nahodil skvělou zvěst, že průměrný příjem vysoký jest.
Zde nelhal, přímo ne, jen pokroutil pravdu do fialového odstínu reality. Zapomněl totiž dodat, má toho moc náš reinkarnovaný Masaryk, že báječný průměrný příjem se jaksi netýká většiny zaměstnanců, a pokud, pouze v Praze, jinde většina nedosáhne ani na medián (opět zde text o normálním příjmu, za který je nám dovoleno žít – v záměrně předražené – Zemi české zde).
Jak si reálně stojíme, nikoli blábolíme, v rozporu s realitou, ve stylu fialových tlampačů jarního vánku zde. Mimochodem velký kormidelník ani neprozradil, že reálné příjmy stále trčí někde na úrovni roku 2019, čímž se vyčleňujeme ze slušné společnosti evropských zemí zde. Vskutku, proč se chlubit posledním místem v pelotonu.
Dále jsem zaslechl odvážné povídání premiéra Fialy alias kyjevského torpéda, jak my (rozuměj ODS) nejvíc nejvíce pomáháme Ukrajině. Že je pravda zcela a zjevně někde jinde? Proč by si premiér Fiala nezalhal, když nemá svědomí a čest? Podpora Ukrajiny zde.
Částka 7,7 miliardy pro napadenou Ukrajinu, v porovnání se zamýšleným lupem krypto tria Fiala Stanjura Blažek (kauza zapadla do nepěkných míst), je ostudná. Nedosahuje ani částky, jež se organizovaný zločin v této kauze pokoušel proprat a prohnat skrze fialovou stranu síly zde.
Ohledně neskutečného utrácení a výsostně předražených nákupů ministry Jany z Obrany? Zpráva NKÚ ohledně zabezpečení neobrany nechala premiéra všeho lidu v klidu zde.
Premiér jednoduše nereagoval, respektive reagoval, vše je v pořádku, zajistili jsme bezpečnost, mír a prosperitu. Na další odhalení reagovala ministra Jana. Nic se nestalo, předražením ODS ušetřila státní pytlík a za vše stejně může Babiš a Kala zde.
Tutéž taktiku a mazanou strategii prubl státník tisíciletí Fiala u bydlení a rodinné politiky. Záměrné, leč odpovědné zhoršení stavu uvádí jako nesmírné zlepšení, vedoucí ke zlatým zítřkům nebo včerejškům, teď fakt nevím zde.
Když taktika funguje, proč nepoužít potřetí a lépe? Inu, takto premiér Fiala pokořil i nárůst prosperity jemu svěřené republiky. Pokles v žebříčku prosperity užil jako důkaz, že prosperita Česka roste zde.
Premiér Petr Fiala, slušný to obhájce Izraele a podporovatel genocidy, válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, vypadal na debatě jako vůl v plotě. Až mi ho bylo líto. Takový chlapík, jenž vlastní nanicovatost halí do hávu přemoudřelého vševěda (nepozná genocidu, ani když ji vehementně schvaluje, propaguje, podporuje a podílí se na ni), a nabízí jen lži, dezinformace a demagogii s tím, že stojí na správné straně – historie, demokracie a genocidy.
A přesně z těchto důvodu ODS nařídila šturm na zbabělého nepřítele, za státní prostředky. Zahájila akci řetězových zpráv na úrovni petrohradských trollů zde.
K tomu zaplevelila sociální sít X a propukla volební letáková palba fialového lhaní na serveru Forum 24, zahalená do hávu občanské sbírky. A milé demokratické děti, kdo roztrhá volební lístky fuj stran, hnutí a koalic, vyluští obtížnou křížovku a napíše volební slogan na úrovni nadšeného svazáka, bude obdařen zde.
Dnes navíc provládní atak agresivního komentátora Šafra na média, jež si dovolují informovat o trestních kauzách ODS a jejich koaličních soudruhů zde. Kde se novinářský omyl Šafr nechal inspirovat? Rusko, Izrael či USA?
Otevřu síť X a odshora dolů zapleveleno příspěvky, jeden vedle druhého, každý den, na stejnou notu, stejného obsahu. Kdyby náplň příspěvků od sebe alespoň neopisovali! Fiala všechny ve všech debatách zdrtil, zahnal a počůral. A zaplnil každou hospodu, plácek, náměstí i trhlinu. Je to státník, světový premiér a vůdce veškerého slušného lidu.
V podstatě na síti X není ani jeden příspěvek kritizující premiéra, ODS či koaliční vládu. V mé verzi opravdu ne. Zobrazují se mi jen a pouze příspěvky podporující ODS a velkého kormidelníka. Všiml jsem si naopak, že zobrazení mých kritických příspěvků na síti X spadlo téměř k nule. Jedno mají fialoví nádeníci společné, jde o účty, jež do minulého týdne dleli v nečinnosti a náhle mají sdílení, reakcí a lajků víc než izraelská a ruská propaganda dohromady.
Je libo soudružského povzbuzení? Akce národních umělců, lákající roztřeseným hláskem a tklivým pohledem k volbě správné strany, jen dokresluje stupiditu volební kampaně ODS, která se za těmito dojemnými výstupy trapně skrývá.
Jediným pozitivem nedělní besídky žáků zvláštní školy byla nepřítomnost lidovců a strany TOP09, jako by konečně pochopili, kam patří a co se od nich čeká. Nikam a nic.
Pokud zvítězí ANO, bude zle nedobře. Pokud zvítězí ODS, bude konec. Pokud bude premiérem Babiš půjde o katastrofu, pokud Fiala, půjde o masakr.
Vláda hnutí ANO za účasti SPD, Stačilo či Motoristů bude na stejné úrovni, jako vláda staronového premiéra Fialy, ministra Stanjury a dalších poskoků české fosilní oligarchie.
Nejhorší by ale byla verze vlády ANODS s Babišem a Kubou. Nejlepší pak volební zázrak strany pirátské a STAN, který by poslal ODS do kouta a držet hubu, jako bezvýznamnou koaliční minoritu, což se nestane, nikoli volební úspěch, ale ODS v roli státotvorné, demokratické strany.
Výše uvedené však nijak neřeší stav české rozpolcené společnosti, neboť tak či tak i po volbách zůstaneme v záměrně rozdělené formě, na níž tak pracně pracovali hoši s ODS a oligarchické skrumáže české. Od Devadesátek dodnes.
Haraším Petr Orlau
Komentář nevidomého k volebnímu pátku, demokracie to svátku
407
Diskuse