Izrael hrdinsky zadržel teroristickou flotilu převážející smrtící zbraně, jako jsou kojenecká výživa a léky
2. 10. 2025
Izrael již poněkolikáté hrdinsky zadržel teroristickou flotilu převážející smrtící zbraně, jako jsou kojenecká výživa a léky. Globální flotila Sumud plula mezinárodními vodami, nad nimiž Izrael uplatňuje absolutní jurisdikci. Ještě horší bylo, že se nacházela na okraji palestinských vod, nad nimiž Izrael rovněž uplatňuje absolutní jurisdikci. Pokud jste to nevěděli, Izrael si může dělat, co se mu zlíbí, kdekoli se mu zlíbí.
Hrdinští vojáci IDF nastoupili na palubu lodí a statečně čelili civilistům vyzbrojeným nebezpečnou mírou „soucitu“ a „lidskosti“: dvěma největším hrozbám pro budoucnost Izraele. Upřímně řečeno, jsem jen ohromena, že vojáci nezačali střílet a nezabili všechny, vzhledem k tomu, že Izrael nám posledních pár týdnů tvrdil, že se jedná o „operace Hamásu“.
Nikdo neví, kdy se selfie jachty spojily s Hamásem, ale víme, že se to skutečně stalo. Máme fotku od britského levičáka George Gallowaye, která to dokazuje.
Mluvčí IDF vysvětlil: „Jediný důvod, proč jsme je nevyhodili do vzduchu, je ten, že většina z nich jsou bílí Evropané. Kdyby to byli všichni Arabové, byli by z nich rybí potrava.“
Mezi izraelskými zajatci je ostřílená džihádistka Greta Thunbergová a syn Nelsona Mandely, Mandla, který si myslí, že ví něco o apartheidu. Zatracený rasista.
Mnoho dalších zadržených jsou novináři, kterým leží na srdci osud Palestinců, což je zdlouhavý způsob, jak říct „teroristé“. Každý novinář, kterému leží na srdci osud Palestinců, je terorista. Totéž platí pro každého humanitárního pracovníka, který se snaží Palestince nakrmit. Jde o to, že za žádných okolností nesmíte Palestince krmit. Krmení Palestinců by mohlo ohrozit mírový proces.
Nyní, když Izrael aktivisty zatkl, mnohé z nich již podruhé, bude zajímavé sledovat, zda někteří z nich budou uvězněni za terorismus, nebo zda na obvinění z terorismu tiše zapomeneme. V těchto věcech můžeme být dost vrtkaví.
Vím jen to, že znásilňující vojáci IDF dostali rozkaz chovat se co nejlépe, protože jejich špatné chování jim může projít jen tehdy, když jsou oběti Arabové.
Bohužel se zdá, že žádný z vězňů nebude odvezen do koncentračního tábora Sde Teiman, ani ti hnědí. To znamená, že nedojde k žádnému znásilňování, poutání vězňů tak, že jim musí být amputovány ruce, ani k jejich vyhladovění. Je špatné zacházet s Evropany jako s Palestinci, víte.
