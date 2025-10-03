Putin vyhlásil nejmasivnější podzimní odvody za posledních 9 let
Letošní podzimní odvody budou nejmasivnější za poslední roky. Od roku 2016, kdy se plánovalo poslat do služby na podzim 152 tisíc Rusů, do roku 2022 (120 tisíc) oficiální údaje o odvodech klesaly. V podzimní kampani roku 2023 Kreml oznámil odvod 130 tisíc rekrutů do armády, loni 133 tisíc.
Minulý týden úřady opět slíbily, že do války proti Ukrajině nepošlou brance. "Chci poznamenat, že vojenský personál podstupující vojenskou službu na základě základní vojenské služby nebude zapojen do úkolů speciální vojenské operace," řekl viceadmirál Vladimir Cymljanskij, zástupce vedoucího Hlavního organizačního a mobilizačního ředitelství Generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace.
Minimálně třetina rekrutů podle něj půjde do výcvikových útvarů a vojenských jednotek, kde se naučí zacházet s moderní vojenskou technikou a získají vojenské specializace. Praxe zakládání vědeckých společností k řešení vědeckých a aplikovaných problémů a sportovních společností k tréninku nadějných sportovců bude také pokračovat, řekl Cymljanskij.
Od příštího roku se v Rusku může branná povinnost stát celoroční. Návrh zákona v této věci byl schválen Státní dumou v prvním čtení. Změny naznačují, že podmínky branné povinnosti budou prodlouženy: od 1. ledna do 31. prosince (namísto dvou termínů na podzim a na jaře, od 1. dubna do 15. července). Vyslání branců k jednotkám, které se uskuteční na základě prezidentského dekretu určujícího konkrétní jednotky a počet rekrutů, kteří mají být vysláni, se však bude shodovat se stávajícími obdobími odvodů.
Dokument také zavádí novou povinnost pro brance: pokud občan ztratil nárok na odklad nebo neobdržel předvolání před začátkem doby vyslání k armádě, musí se do dvou týdnů od začátku této doby samostatně dostavit na vojenský evidenční a odvodový úřad k ověření údajů.
