Channel 4 News: Neuvěřitelně otřesná situace v Gaze. Masové izraelské útoky na děti a další civilisty se zintenzivňují
1. 10. 2025
čas čtení 11 minut
"V nemocnici, Krishnane, jsem se během 30 minut ocitl ve venkovském stanu. Byly tam čtyři děti, všechny postřelené izraelskými kvadrokoptérami. V nemocnici byl teenager, který byl na jednom z distribučních míst humanitární pomoci Gazy a byl postřelen a ležel krvácející na podlaze, protože tam nebyly žádné postele, vůbec žádné postele pro pacienty. Pak přišla malá holčička, pětiletá holčička, kterou vytáhli z trosek. Přežila, neměla ani žádné zlomeniny. Ale tato malá holčička, Sham, ještě nevěděla, že její sestra a matka při tom útoku zemřely. A pak jsem byl na JIP, Christiane, je to provizorní JIP, a díval jsem se na malou holčičku, šestiletou holčičku, Ayu, a viděl jsem, jakou péči a lásku měla, měla vlasy s malými copánky a čisté nehty, ale byla v leteckém útoku. A když mi doktor vysvětlil závažnost její situace, zemřela. Zemřela před námi."
Moderátor, Channel 4 News, středa 1. října 2025, 19 hodin: Izrael dal Palestincům poslední varování, aby opustili město Gaza. Červený kříž pozastavil operace, aby mohl evakuovat své zaměstnance. Dobrý večer. Zatímco vůdci Hamásu stále zvažují, jak reagovat na Trumpův mírový plán, izraelský útok na město Gaza se zintenzivnil. Cesta na sever do města byla Izraelem zakázána a jediný provoz směřuje nyní na jih pro ty, kteří jsou připraveni a schopni odejít. Palestinské ministerstvo zdravotnictví hlásí více než 50 mrtvých za posledních 24 hodin a pracovníci OSN na místě podávají zoufalé zprávy o situaci v nemocnicích. Flotila lodí s pro-palestinskými aktivisty a humanitární pomocí pro Gazu bude zřejmě dnes v noci zadržena izraelskými válečnými loděmi, jakmile se přiblíží k pobřeží Gazy.Reportér: Izrael varoval obyvatele města Gaza, že mají poslední šanci uprchnout, než izraelské síly dokončí obklíčení města, a prohlásil, že každý, kdo zůstane, bude považován za teroristu. Červený kříž uvedl, že intenzita útoků ho donutila dočasně pozastavit operace ve městě, zatímco Izrael pohrozil, že uzavře silnici vedoucí do severní Gazy. Tvrdí, že zpřísňuje obklíčení města, aby zajistil rozhodující porážku Hamásu a osvobodil zbývající rukojmí. Upozornění: reportáž Harryho Fawcetta obsahuje nesmírně znepokojivé záběry.
Reportér: Izraelský ministr obrany dnes prohlásil, že město Gaza je téměř zcela obklíčeno a že civilisté mají poslední šanci na útěk. Na pobřežní silnici prchali ti, kteří byli schopni utéct pěšky, měli peníze na dopravu a měli kde přespat na druhé straně, zatímco město za nimi bylo i nadále bombardováno.
„Všechno na nás střílí. Všechno je zničeno. Všude jsou výbuchy. Nic nám nezbylo.“
Dalším důvodem pro tento nový úprk je varování Izraele, že tato silnice bude brzy částečně zablokována. Izraelská armáda uvedla, že kontrolní stanoviště bude umístěno na křižovatce pobřežní silnice Al-Rashid a toho, co Izrael nazývá Netzarimským koridorem. Civilisté budou i nadále smět po kontrole pokračovat na jih, ale cesta na sever zpět do města Gaza bude zakázána.
Ale dnes odpoledne tu žádný kontrolní bod není, místo toho se objevují zprávy o blížících se tancích a střelbě ze vzduchu. Kousek země několik metrů odtud je opakovaně ostřelován.
Na jednom z oslíků sedí teenager, který si ošetřuje něco, co na první pohled vypadá jako zraněná ruka, ale ve skutečnosti je to něco mnohem horšího. Jeho levá ruka je s tělem spojena jen kouskem kosti. Zranil se při ostřelování, které zabilo ženu a dvě malé děti, které se také snažily dostat do bezpečí.
„Když jsme dorazili k přechodu Netzerim, zjistili jsme, že probíhá bombardování, tanky střílejí, létají kvadrokoptéry a na silnici leží mrtví lidé.“
Pozemní invaze do města Gaza pokračuje pomalu. Izraelská armáda dnes zveřejnila tyto snímky svých vojáků, kteří uklízejí zničené ulice a budovy. Z vzduchu je kampaň neúprosná. Tento snímek je vše, co můžeme ukázat z útoku poblíž cisterny s vodou, po kterém zůstala rozházená těla. IDF zatím nereagovala na naši žádost o komentář.
Mezinárodní výbor Červeného kříže dnes kvůli nebezpečí pozastavil své operace ve městě Gaza. Včera Donald Trump dal Hamásu tři až čtyři dny na to, aby reagoval na jeho mírový plán, který by znamenal propuštění všech izraelských rukojmí a závazek k trvalému odzbrojení.
Dnes se objevují protichůdné zprávy o prvních signálech od vůdců Hamásu v Dauhá. Stojí za to připomenout, že zatímco svět v reálném čase sledoval, jak se Gaza propadá do hrůzy, její obyvatelé sledovali reakci světa, možná nikdy tak pozorně jako nyní.
„Hamas má těžké rozhodnutí, ale věřím, že rozum a požadavky palestinského lidu je přimějí souhlasit s Trumpovým plánem, bez ohledu na jeho podrobnosti. Musí říct ano nebo ne. V této fázi nemají možnost manévrovat.“
Mezitím se k pobřeží Gazy blíží desítky lodí tvořících flotilu Sumud, neboli Neochvějnost. Aktivisté odmítli výzvy Řecka a Itálie, aby vyložili a darovali pomoc, kterou vezou pro Gazu, s tím, že chtějí upozornit na to, co nazývají nelegální blokádou. V noci se podle nich přiblížily izraelské válečné lodě a rušily jejich komunikační a navigační systémy.
Dnes bývalá starostka Barcelony Ada Kollauová prohlásila, že jsou připraveni na útok a zadržení. Izrael varoval lodě, aby se vrátily, a připravuje se na složitou, více států zahrnující možnou intercepci. V poslední hodině aktivisté vyhlásili stav nouze a uvedli, že očekávají brzké střetnutí s izraelským námořnictvem.
Moderátor: Před chvílí jsem mluvil s Jamesem Elderem z UNICEF, který je v Gaze, a zeptal jsem se ho, jaká je tam momentálně situace.
"Včera jsem byl v Gaze, Krishnane. Mluvíme o 1 000 leteckých útocích během několika týdnů. Během krátké doby, kterou jsem tam strávil, jsem jich slyšel mnoho. Mezi lidmi panuje panika a také určitá míra deprivace. Stál jsem u cisterny s vodou a viděl jsem, jak se k ní hrnuly stovky lidí, protože už několik dní neviděli vodu. Lidé se mě opakovaně ptali, zda jsme na jihu v bezpečí. Realita je samozřejmě taková, že na jihu nejsou v bezpečí. Dnes ráno jsem byl v nemocnici. Mnoho, mnoho dětí, Krishnane, které v noci spaly ve stanech, a v nedalekém stanu došlo k leteckému úderu. Umíte si představit, jak rychle střepiny protrhají stan. Takže děti, které jsou ochrnuté, děti s poraněním hlavy, děti s amputacemi, všechny v těchto takzvaných bezpečných zónách."
Jaké jsou podmínky a zásoby v nemocnicích?
"Hrozné. Před pár hodinami jsem byl v Nasiru, Krishnane. A poprvé vidím chodby a nemocniční haly naprosto zaplněné matkami a novorozenci. Předčasně narozené děti v prvních šesti měsících tohoto roku tvoří třetinu všech narozených dětí, třetina všech narozených dětí je buď předčasně narozená, nebo nemají řádnou váhu, nebo byla přímo převezena na JIP. Setkal jsem se s malým dítětem, které bylo 21 dní na JIP a nyní leží na nemocniční chodbě. Jsou to špičkové nemocnice, ale jsou naprosto přeplněné. Nikdy předtím jsem něco takového neviděl, mluvíme doslova o desítkách dětí. Setkal jsem se s ženami, které potratily, když prchaly na jih. Před dvěma dny jsem potkal v Nooru ve stanu maminku, která by měla jíst za tři, protože je v devátém měsíci těhotenství, je křesťanka a čeká dvojčata. Sotva jí za jednoho. Mluvila o tom, jaké chutě mívají maminky s prvním dítětem. Její chutě se týkají jen jídla. Situace maminek a novorozenců je tedy po dvou letech naprosto nejhorší, jaká kdy byla."
Máte představu, co to znamená pro to, čemu se říká nadměrná úmrtnost? Nejde o lidi zabité bombardováním nebo hladověním, ale o lidi, kteří umírají kvůli tamním podmínkám.
"Nemáme. Jedna žena potratila, když se pokoušela dojít z Gazy na jih, a když jsem o tom mluvil s lékařem v nemocnici Nassau, řekl mi, že za jeden den měl šest podobných případů. Krishnane, hned první den po mém návratu, což je moje šestá mise v Gaze, jsem se rozhodl dostat se do nemocnice, protože jsem slyšel, že tam chodí dobrovolníci, kteří se snaží dětem vrátit trochu energie, radosti a dětství. Chtěl jsem to vidět. Chtěl jsem se o to podělit, protože zde panuje obrovský komunitní duch. Je tu obrovský duch rodičů, lékařů, sester, ale v nemocnici, Krishnane, jsem se během 30 minut ocitl ve venkovském stanu. Byly tam čtyři děti, všechny postřelené kvadrokoptérami. V nemocnici byl teenager, který byl na jednom z distribučních míst humanitární pomoci Gazy a byl postřelen a ležel krvácející na podlaze, protože tam nebyly žádné postele, vůbec žádné postele pro pacienty. Pak přišla malá holčička, pětiletá holčička, kterou vytáhli z trosek. Přežila, neměla ani žádné zlomeniny. Ale tato malá holčička, Sham, ještě nevěděla, že její sestra a matka při tom útoku zemřely. A pak jsem byl na JIP, Christiane, je to provizorní JIP, a díval jsem se na malou holčičku, šestiletou holčičku, Ayu, a viděl jsem, jakou péči a lásku měla, měla vlasy s malými copánky a čisté nehty, ale byla v leteckém útoku. A když mi doktor vysvětlil závažnost její situace, zemřela. Zemřela před námi. To je 30 minut v nemocnici, a to je nemocnice, která přijímá přebytek lidí z napadených oblastí na severu.!
Takže, co říkáte o kvadrokoptérách, je zajímavé. Momentálně neslyšíme moc o úmrtích v těchto distribučních místech pomoci Gazské humanitární nadace. Stále to pokračuje? Stále jsou lidé stříleni, když se snaží získat jídlo?
"Ano, nebyl jsem v žádné z nich, většina lidí skončí v polních nemocnicích a já jsem nebyl v těch na jihu. V Al-Aqsa, ve střední oblasti, je celá místnost plná lidí se zraněními a střelnými ranami nebo zraněními od šrapnelů, kteří všichni říkají, že k tomu došlo, když se snažili získat pomoc na těchto místech."
363
Diskuse