Recenze toho nejlepšího z české kinematografie (24) – Jízda

2. 10. 2025 / Fabiano Golgo
Jan Svěrák měl vždycky instinkt pro ten správný „okamžik“. Obecná škola byla nostalgická pohádka o dětství, Kolja zase sentimentální pohádka o otcovství – a Jízda? To je pohádka o tom, jaké to je, když vám vítr fouká do vlasů a ještě nevíte, že vám zároveň fouká do peněženky a duše. Svěrák natočil film, který se snaží být anti-film: žádné komplikované konflikty, žádná velká dramata. Jen tři lidé, kabriolet a hudba Buty. A právě v téhle zdánlivé prázdnotě se rodí kouzlo: film, který o ničem není, a přesto je o všem, co jsme tehdy chtěli.
Anna Geislerová je tu jako elektrický výboj. Mladá, nesmělá, ale už tehdy s tím podivným darem přitahovat kameru tak, že všechno kolem se rozplývá. Vedle ní Radek Pastrňák, který hraje, jako by si pořád myslel, že je na koncertě, a Jakub Špalek, který působí, že ho někdo přemluvil pět minut před natáčením. A funguje to. Jejich neohrabanost, jejich polovičaté repliky, jejich zívání mezi řádky – to všechno vytváří iluzi spontánnosti, kterou český divák po letech zinscenované šedi zoufale potřeboval.
Ale nezapomínejme, že Jízda je taky krásně falešná. Film se tváří, že je o svobodě, ale jeho svoboda je sterilní, vyčištěná od čehokoliv nepříjemného. To není realita devadesátých let – s chaosem, s nedostatkem peněz, s podivným pocitem, že neví se, co přijde. Svěrák natočil film, kde se všechno odehrává pod letním sluncem, jako by noc a déšť vůbec neexistovaly. Je to sen o svobodě, vykuchaný z nepořádku, který ji vždycky doprovází. A možná právě proto byl tak úspěšný: kdo by tehdy chtěl, aby mu někdo kazil radost tím, že i volnost má svou kocovinu?
Hudba Buty – ironická, hravá, melancholická – je tím, co film drží pohromadě. Bez ní by Jízda byla jen tápající trojice na prázdné silnici. Ale Buty dodávají rytmus, absurditu a tón, který je současně veselý i hořký. Jejich písně jsou mnohem opravdovější než postavy, které se vznášejí kolem, a právě proto film funguje. Když zpívají Buty, věříte, že i banální výlet může být epický.
Recepce byla tehdy euforická. „Film celé generace,“ psali kritici, a publikum jim dalo za pravdu. Jenže dnes, s odstupem, působí Jízda jako časová kapsle plná iluzí. Mladší divák se možná pousměje: tohle byla ta velká svoboda? Tři lidi v kabrioletu, kteří se tváří cool, protože neví, co jiného by dělali? Ale právě to je na filmu nejpřitažlivější – jeho trapná, nedospělá, naivní touha být volný. Je to film, který neumí být velký, a právě proto je velký.
Jízda je připomínkou, že devadesátá léta nebyla jen o ekonomické transformaci a nových autech z dovozu. Byla také o prázdnotě, která nastala, když padla opona a najednou nebylo proti komu protestovat. Svěrák geniálně pochopil, že ve vakuu se rodí styl, a v tomhle filmu se styl stává obsahem. Ty postavy nehledají smysl života, neřeší velkou politiku; řeší, jak co nejležérněji strávit den, aby nevypadali, že jim na tom záleží. Tahle póza nonšalance je pravým dědictvím post-revoluční únavy. Je to film o lidech, kteří si koupili trička s americkou vlajkou, ale zapomněli se podívat na mapu. Jsou na cestě k nirváně, ale cestou se zastavili u každé druhé benzínky pro kofolu.
Tenhle film musel vzniknout právě v tom okamžiku. O pět let dříve by byl příliš úzkostný, o pět let později příliš cynický. V roce 1994 ale Svěrák chytil tu křehkou, krátkou chvíli, kdy bylo všechno ještě sladce nehotové. V americké kinematografii by to byl Easy Rider pro lidi, kteří se bojí jít příliš rychle, nebo Paris, Texas pro diváky, kteří nechtějí příliš hluboko přemýšlet. Je to minimalistická eskapáda - peníze jsou jen tak mimochodem, sex se jen naznačuje, a konec je tak matný a neuspokojivý, jak jen konec svobody může být. Není to triumf, je to jen tiché zastavení. A to je na tom to nejvíce americké (rozuměj: nejvíce filmové): iluze, že pouhá cesta je cílem.
A ta Geislerová! Už tehdy byla hravá, ale ne vyhraná. Její Anna není fatální žena, je to spíš pichlavá múza, která se zjevila na zadním sedadle a jen tak mimochodem obrátila všechno vzhůru nohama. Všechny ty její pohledy, ty poloviční úsměvy, ty věty, které nedořekne – to není chyba scénáře, to je mistrná manipulace s diváckou touhou. Svěrák ji používá jako katalyzátor pro ten mužský, trochu pubertální svět dvou hlavních hrdinů. Bez ní by to byla jen nudná jízda dvou chlapů s pivem. S ní je to napětí – toho, co se možná stane, ale (jak typické pro tento český film) se nakonec nestane.
Geislerová je v Jízdě tou nepolapitelnou femme fragile pro generaci, která už nevěděla, co si má počít s romantikou. Dala filmu ten nezbytný třpyt, aniž by musela říct víc než pár vět. A to je skutečný herecký výkon: být záhadou.
Kdyby Jízda byla jídlo, byl by to studený toast s marmeládou – na první pohled jednoduché, ale s překvapivou sladkobolnou chutí. Ti, co v devadesátkách vyrůstali, se v tom filmu poznávají v každém zbytečném kilometru, v každém zahozeném slově.
Pod ním se skrývá pachuť, kterou film neřeší, ale kterou cítíme – pachuť ztracené iluze. Svoboda, to není věčný večírek v kabrioletu. To je nakonec jen prázdná silnice, na které nikdo neví, kde má odbočit. A to, že to Svěrák servíruje s takovou lehkostí a melodií Buty, je to, co dělá film tak nebezpečně návykovým. Je to past na emoce, která maskuje svou banálnost pod rouškou artové prázdnoty. A té, jak víme, je těžké odolat.
