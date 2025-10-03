Hamás reagoval na Trumpův plán pro Gazu, Trump odpověděl vstřícně
Hamas je připraven propustit všechny izraelské zajatce a projednat podrobnosti Trumpova plánu
Aktualizace: Trump prohlášení Hamásu přivítal:
"Na základě Prohlášení, které právě vydal Hamás, jsem přesvědčen, že jsou připraveni na trvalý MÍR. Izrael musí okamžitě přestat s bombardováním Gazy, abychom mohli dostat rukojmí ven bezpečně a rychle! Právě teď je to příliš nebezpečné. Už jednáme po podrobnostech, které je potřeba definovat. Tohle není jen o samotné Gaze, je to o MÍRU na celém Blízkém východě, o nějž se dlouho usiluje."
After a dismal, depressing 24 hours, maybe a glimmer of hope pic.twitter.com/tjWv4jQbI4— Jon Sopel (@jonsopel) October 3, 2025
Palestinská skupina tvrdí, že za účelem ukončení izraelské války v Gaze a úplného stažení izraelských sil z enklávy je připravena propustit všechny izraelské zajatce – živé i mrtvé – podle výměnného plánu uvedeného v Trumpově návrhu.
„V této souvislosti hnutí potvrzuje svou připravenost okamžitě zahájit jednání prostřednictvím zprostředkovatelů, aby projednalo podrobnosti této dohody,“ uvedlo hnutí Hamás v prohlášení zveřejněném na Telegramu.
Rovněž uvedlo, že souhlasí s předáním správy Gazy nezávislému orgánu palestinských technokratů „na základě palestinského národního konsensu a arabské a islámské podpory“.
„Další otázky zmíněné v návrhu prezidenta Trumpa týkající se budoucnosti pásma Gazy a legitimních práv palestinského lidu souvisejí s jednotným národním postojem a příslušnými mezinárodními zákony a rezolucemi,“ uvedl Hamás.
„Budou řešeny prostřednictvím komplexního palestinského národního rámce, na kterém se Hamás bude zodpovědně podílet a přispívat k němu.“
Zdroj v angličtině ZDE
