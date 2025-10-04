Češi začali volit v parlamentních volbách, které by mohly vrátit k moci populistu
4. 10. 2025
Miliardář Andrej Babiš rozdávAL první den voleb koblihy, průzkumy předpovídají vítězství jeho strany ANO
Češi začali volit v parlamentních volbách, které pravděpodobně svrhnou jejich středopravicovou vládu. Průzkumy favorizují návrat populistického miliardáře Andreje Babiše k moci, který slibuje zvýšení mezd a zlepšení růstu při současném snížení pomoci Ukrajině.
Tato změna by posílila evropské populistické protipřistěhovalecké hnutí a mohla by zkomplikovat dosažení konsensu v oblasti klimatické politiky v zemi, kde od roku 1996 žádná vládnoucí vláda nezískala druhé funkční období.
Češi po krizi způsobené pandemií covidu a ruskou invazí na Ukrajinu čelili prudkému nárůstu inflace a pomalu se zotavují z jednoho z nejhorších poklesů reálných příjmů v Evropě.
To poškodilo popularitu koalice Spolu premiéra Petra Fialy a jejích liberálních spojenců, kteří se zaměřili na snížení rozpočtového deficitu.
Kandidáti v pátek ráno učinili poslední zoufalé výzvy voličům, přičemž Babiš rozdával koblihy v Ostravě.
Babiš je spojencem maďarského Viktora Orbána ve skupině Patrioti pro Evropu v Evropském parlamentu a zaujal ambivalentní postoj k pomoci Ukrajině – na rozdíl od Fialovy vlády, která po ruské invazi v roce 2022 rychle zaujala pevný postoj na podporu Kyjeva.
Češi sice finančně přispěli méně než ostatní, ale byli mezi prvními, kteří poskytli tanky a bojová vozidla, a založili takzvanou „českou iniciativu“, která sdružuje obchodníky a představitele obranného průmyslu s cílem najít po celém světě miliony dělostřeleckých nábojů pro Kyjev s financováním ze západních zemí.
Babiš tvrdí, že projekt s municí ukončí, protože je podle něj předražený. Chce, aby se o Ukrajinu postarala NATO a EU.
„Nemáme tady peníze pro naše lidi. Náš program je pro lepší život českých občanů... Nejsme na Ukrajině,“ řekl 71letý Babiš ve středeční debatě na CNN Prima News.
Průzkumy veřejného mínění naznačují, že Babišova strana ANO získá více než 30 % hlasů, což je o 10 bodů více než Fialova koalice Spolu. Ale ani s malým spojencem jménem Motoristé pravděpodobně nezíská většinu ve 200členné dolní komoře parlamentu.
Kvůli napjatým vztahům ANO se Spolu a jejími spojenci bude strana možná potřebovat podporu okrajových stran, které jsou proti EU a NATO – krajně pravicové SPD a krajně levicové Stačilo! –, aby mohla sestavit svou preferovanou jednopartajní vládu.
Babiš musí překonat další překážky, aby se stal premiérem. Jako majitel chemického a potravinářského impéria musí najít azpůsob, jak splnit zákony o střetu zájmů. Čelí také soudu kvůli obvinění z podvodu souvisejícího s čerpáním dotace EU před více než 15 lety, což popírá.
