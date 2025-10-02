Členům a sympatizantům Sociální demokracie před volbami
2. 10. 2025
čas čtení 1 minuta
Mnozí z Vás volili víc než třicet let ČSSD a nedovedli si představit, že by se někdy mohli rozhodnout jinak. Letos je však každý volič Sociální demokracie postaven před nesnadné rozvažování, na které kandidátce hledat složky programu či osobnosti, které by vyjadřovaly sociálnědemokratickou myšlenku. V těchto volbách totiž volební lístek se jménem své strany poprvé nenajdeme.
Politologové v současnosti zkoumají a historici v budoucnosti zkoumat budou, jak k tomu mohlo dojít. My, zastánci demokratické levice, ale právě teď musíme hledat alternativu ke stranám tržní bezohlednosti, stejně jako ke kandidátkám slibujícím pečovatelský stát, ovšem s dlouhými stíny autoritářství a lhostejnosti k budoucím generacím.
Jako sociální demokraté vás proto vyzýváme, abyste k volbám přišli, protože mezi volebními lístky se najdou subjekty, které vyjadřují étos sociálně demokratického boje za spravedlivější společnost, ať už v podobě ochrany klimatu a přírodního bohatství vůbec nebo prosazování programu demokratického socialismu.
Radek Mikula,
za Pražský aktiv sociálně demokratické opozice
Jan Jukl,
za iniciativu SOS SocDem
Diskuse