Ruská ponorka v potížích u Gibraltaru. Co víme?
3. 10. 2025
Zpráva, že v Gibraltarském průlivu krouží ruský neviditelný lovec krátkého dosahu, se poprvé dostala do pozornosti veřejnosti 27. září. Protikremelský telegramový kanál VChK-OGPU uvedl, že 74 metrů dlouhý Novorossijsk třídy Kilo, "který je v současné době v bojové službě ve Středozemním moři", zaznamenal technickou poruchu a že palivo unikalo do podpalubí, tedy na samé dno trupu plavidla.
"Ponorka nemá na palubě ani náhradní díly, ani kvalifikované specialisty, kteří by poruchu odstranili," napsal VChK-OGPU a varoval, že ponorka "nyní představuje nebezpečí výbuchu".
Údajné pozorování ponorky vynořující se v Gibraltarském průlivu z 26. září potvrdilo její polohu. Podle online detektivů také námořní hlídkové letadlo amerického námořnictva přelétávalo nad oblastí, kde byla ponorka spatřena, několik dní po sobě.
Ani ruské úřady, ani státem kontrolovaná média nepotvrdily přítomnost ponorky ve Středozemním moři.
FRANCE 24 se blíže podívá na to, proč se Novorossijsk nacházel v jednom z nejrušnějších a nejstrategičtějších námořních koridorů na světě.
Co je to za ponorku?
Novorossijsk je 74 metrů dlouhý a může přepravit posádku asi 50 lidí. Alexandre Vautravers, obranný expert a šéfredaktor Swiss Military Review, řekl, že dieselelektrická ponorka je relativně moderní.
"Byla vyvinuta v 80. letech. Nepatří k ponorkám ze 40. a 50. let, které byly často vystaveny poruchám."
Třída Kilo – název, který NATO dalo těmto typům ponorek ze sovětské éry – "není příliš sofistikovaná", řekl.
"Byla navržena tak, aby se vyráběla ve velkých počtech, spíše než aby poskytovala ruské flotile špičkový náskok. Rusko také vyvezlo mnoho těchto ponorek, protože neobsahují žádnou tajnou technologii."
Novorossijsk patří k jednomu z novějších modelů třídy Kilo a byl uveden do provozu v srpnu 2014. K ruské černomořské flotile se připojil v září 2024.
Stejně jako ostatní ponorky této kategorie, hlavním účelem Novorossijsku je "operovat v pobřežních vodách, kde moře nejsou příliš hluboká", vysvětlil Vautravers.
Je však vybaven torpédy, která by učinila potenciální požár na palubě obzvláště nebezpečným, a je schopna nést střely s plochou dráhou letu Kalibr – ruský ekvivalent amerických Tomahawků. Může také rozmístit námořní miny.
Před svým spatřením u Gibraltaru byl Novorossijsk v roce 2022 spatřen u francouzského pobřeží Bretaně, což přimělo tamní úřady vyslat plavidlo, které jej mělo sledovat. V červenci letošního roku byl spatřen znovu – tentokrát v Lamanšském průlivu – a následně byl sledován britským námořnictvem.
Co dělal Novorossijsk v Gibraltarském průlivu?
Ačkoliv VChK-OGPU tvrdí, že Novorossijsk byl na "bojové misi", neznamená to nutně, že měl v úmyslu zaútočit na britské pozice na Gibraltaru, nebo na cokoliv jiného.
"Nejčastěji jsou tyto typy misí o shromažďování zpravodajských informací nebo diskrétní přepravě personálu a vybavení," řekl Vautravers.
Gibraltarský průliv je ideální pro tyto typy tajných operací. Je to jediná námořní brána mezi Atlantikem a Středozemním mořem a všechna plavidla, která tudy proplouvají, jsou pečlivě monitorována.
Kromě toho má Rusko tradici udržování námořní přítomnosti ve Středozemním moři, vysvětlil Basil Germond, expert na mezinárodní bezpečnost a námořní záležitosti na Lancasterské univerzitě.
"Je to dlouhodobé námořní nasazení k dosažení politických, ekonomických a strategických cílů projekcí svého vojenského vlivu v regionu," řekl.
Schopnost Ruska uplatňovat vliv ve Středomoří však v tuto chvíli označil za "velmi omezenou" a poukázal na válku na Ukrajině a nedávnou ztrátu námořní základny v syrském Tartúsu.
"Byla to velká překážka pro ruské námořnictvo," řekl.
To znamená, že Novorossijsk je pravděpodobně jednou z mála ruských válečných lodí, které stále operují ve Středozemním moři, což ukazuje slábnoucí vliv Moskvy v regionu.
Jak vážné je poškození Novorossijsku?
Bez oficiálního potvrzení z Kremlu zůstává rozsah hlášených škod – nebo zda vůbec nějaké existují – nejasný.
Ale v souladu s tvrzením VChK-OGPU, že Novorossijsk postrádal jak náhradní díly, tak kompetentní personál k opravě potenciálně výbušného úniku paliva, Germond poznamenal, že: "Ruské válečné lodě jsou známé tím, že jsou špatně udržovány, s posádkami, které nejsou vyškoleny pro zvládnutí těchto typů situací."
Ruské válečné úsilí na Ukrajině vedlo k tomu, že je k dispozici ještě méně náhradních dílů a specializovaného personálu.
Vautravers zdůraznil, že Novorossijsk "není jaderná ponorka. Takže dopad exploze [samotné lodi] na životní prostředí a bezpečnost by byl omezený." Rizika, řekl, jsou spíše spojena s typem zbraní, které by mohly být na palubě. Miny a rakety by situaci učinily mnohem nebezpečnější.
Další výzvou, které posádka čelí, je podle Germonda to, že Rusko nemá v blízkosti žádné přístavy a Novorossijsk by musel být odtažen k opravě až do Petrohradu. "Vzhledem k současné atmosféře Rusko rozhodně nepožádá zemi NATO o pomoc, pokud nebude schopno problém vyřešit samo," řekl.
Jedním z mála zbývajících řešení, řekl zdroj kanálu VChK-OGPU, by bylo, aby členové posádky "začali sami odčerpávat únik" do moře.
Zdroj ve francouzštině: ZDE
