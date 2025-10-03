Britská ministryně vnitra rozhodla, že protestovat proti genocidě je necitlivé vůči židům
Ve čtvrtek terorista zavraždil jednoho britského žida při hrůzném útoku u synagogy v Manchesteru, který odsoudil každý rozumný člověk. V nesouvisejících událostech Izrael s podporou britské vlády zabíjí v Gaze více než 100 Palestinců denně. Je zřejmé, že máte odsoudit jeden masakr a o všech ostatních mlčet.
Britský ministryně vnitra Shabana Mahmoud rozumně vysvětlila, že protestovat proti genocidě Izraele je necitlivé vůči britským židům, a proto je to „nečestné“. Ministryně vnitra argumentovala, že protestující by měli přestat protestovat, protože židé truchlí nad hrůzným útokem v Manchesteru.
Někteří sionisté zašli ještě dál a obvinili protestující z útoku s argumentem, že podněcují antisemitismus. Jen si uvědomte, že tento argument nesmíte použít proti Netanjahuovi, který trvá na tom, že genocidu páchá jménem všech židů. Takové řeči rozhodně nepodněcují antisemitismus.
Shabana vysvětlila, že protestovat proti genocidě Izraele je „nebritské“, protože prioritou jsou nyní city všech, kteří genocidu podporují. Židé, kteří se genocidě staví na odpor, se nepočítají, a Palestinci, kteří jsou právě v tuto chvíli masakrováni, se rozhodně nepočítají.
Izrael nepřerušil genocidu ani na jeden den, aby projevil úctu obětem útoku v Manchesteru, ale vy byste rozhodně měli přestat říkat, že „genocida je špatná“, jinak se chováte neuctivě.
Zjednodušeně řečeno, pokud nespojujete britské židy s Izraelem, jste antisemita. Jen si uvědomte, že naše argumenty nemají být konzistentní, ale mají chránit Izrael před kritikou.
Je zřejmé, že protestovat proti Hamásu není islamofobní a protestovat proti MAGA není antikřesťanské, ale oponovat Likudu je rozhodně antisemitské, protože Shabana rozhodla, že každý žid na světě miluje Likud... myslím.
Upřímně řečeno, nejsem si jistá, co si Shabana myslí, a ona sama to také neví. Shabana řekla to, co si myslela, že má říct, aniž by to důkladně promyslela. To je schopnost, kterou mají všichni nejlepší politici. Důležité je jen to, že Shabana řekla, že protestovat proti Izraeli je špatné, a podrobnosti nejsou důležité. Proto jsou logicky a morálně nekonzistentní.
Spojování státu Izrael a britských židů rozhodně neohrozí židovskou komunitu, stejně jako naše účast na genocidě rozhodně neohrozí Palestince. Problémem jsou lidé, kteří se proti genocidě ozývají, a teď, když jsme to zjistili, máme perfektní výmluvu, jak je umlčet.
