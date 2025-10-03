3 miliardy rublů týdně. Kreml zvýší výdaje na státní propagandu na nový rekord
3. 10. 2025
V návrhu rozpočtu na rok 2026 vláda zahrnula navýšení finančních prostředků pro státní televizní kanály, média a propagandistické projekty na internetu na nový historický rekord ve výši 146,3 miliardy rublů, vyplývá z důvodové zprávy k rozpočtovému zákonu zveřejněné v databázi Státní dumy.
Ve srovnání s letošním rokem se výdaje v rámci položky "média" zvýší o 9,1 miliardy rublů, tedy o 7 %, a ve srovnání s předválečným rokem 2021 o 28 %, tedy o 32,4 miliardy rublů. Výsledkem je, že jejich celkový objem přesáhne roční rozpočty průměrných ruských regionů (například 122 miliard rublů ve Vladimirské oblasti, 116 miliard rublů v Kirovské oblasti, 95 miliard rublů v Brjanské oblasti).
Státní propaganda bude stát rozpočet v průměru 12,1 miliardy rublů měsíčně, tedy 2,81 miliardy rublů týdně, a státní televizní kanály zůstanou hlavními příjemci finančních prostředků.
Z rozpočtu bude v roce 2026 přiděleno 32,08 miliardy rublů televizi ANO TV-Novosti, která je řídící strukturou Russia Today Margarity Simonjanové. Financování Všeruské státní televizní a rozhlasové vysílací společnosti, která spravuje kanály Rusko-1 a Rusko-24, se zvýší z 22,63 miliardy rublů na 24,69 miliardy.
Cílená dotace pro Pěrvyj kanal na výrobu obsahu zůstane nezměněna - 6 miliard rublů ročně, Kromě toho Pěrvyj kanal, VGTKR, NTV, TV Center, stejně jako několik dalších kanálů, obdrží 20,68 miliardy rublů za vysílání svých programů.
Rossija Segodňa, která řídí propagandistickou státní agenturu RIA Novosti, obdrží 11,18 miliardy rublů, vyplývá z rozpočtových materiálů. Financování státní agentury TASS se zvýší ze 4,83 na 5,01 miliardy rublů. Cílená dotace na vysílání pro ruskou veřejnoprávní televizi se zvýší z 1,57 na 1,86 miliardy rublů, která také získá dalších 2,419 miliardy rublů z rozpočtu.
A konečně, 157,3 milionu rublů a 438,8 milionu rublů obdrží z rozpočtu propagandistická agentura "Regnum" a vydavatelství "Komsomolskaja pravda". Samostatné financování - ve výši 731,8 milionů rublů ročně - je poskytováno na podporu provládního obsahu na internetu.
Od začátku války rozpočet utratil za státní propagandu téměř 500 miliard rublů. Navzdory štědrému financování je však stále obtížnější zaujmout publikum provládními médii. Počet diváků Prvního kanálu se od začátku roku 2022 snížil o čtvrtinu, NTV ztratila 13 % diváků a vlajková loď talk show Vladimira Solovjova na kanálu Rusko-1 vypadla z 50 nejlepších programů v televizi.
Publikum RIA Novosti se snížilo o 12 %, agentury TASS o 3 % a rekordmanem ve ztrátě návštěvnosti na internetu byla Komsomolskaja pravda, kterou Vladimir Putin označil za své oblíbené noviny: ztratila třetinu publika, které se snížilo z 6,5 na 4,3 milionu uživatelů denně.
Zdroj v ruštině: ZDE
