Kreml zablokoval stažení Raiffeisenbank z Ruska, aby udržel finanční vazby se Západem
3. 10. 2025
Rakouská Raiffeisenbank, největší ze západních bank, které nadále působí v Rusku, se opět nedokázala dohodnout na prodeji svého ruského podnikání a odchodu ze země, řekli agentuře Reuters dva lidé obeznámení s touto záležitostí.
Podle jednoho z nich úvěrová instituce našla pro svůj podíl místního kupce, ale ruské úřady se postavily proti dohodě. Obávají se, že objevení se vlastníků z Ruska u dcery rakouské banky povede k zavedení sankcí proti nim, vysvětlil mluvčí agentury.
Jiný zdroj poznamenal, že ruské úřady se snaží udržet zbývající ekonomické vazby s Evropou, která stále nakupuje z Ruska ropu a plyn za miliardy eur ročně. Moskva zároveň potřebuje Raiffeisenbank jako bránu pro převody peněz do Evropy. Banka zpracovává zejména platby za dodávky pohonných hmot prostřednictvím plynovodu Turecký proud. Je to jediná zbývající trasa pro Rusko, jak dodávat plyn do zemí EU. Od ledna do srpna 2025 bylo plynovodem vyvezeno přibližně 11,5 miliardy metrů krychlových plynu do Bulharska, Maďarska, Slovenska a dalších evropských zemí. Při průměrných tržních cenách to odpovídá asi 3,8 miliardám dolarů a Raiffeisenbank, navzdory omezení převodů eur do zahraničí, umožňuje malému počtu velkých ruských společností provádět takové operace.
Zástupce banky uvedl, že organizace omezuje podnikání v Rusku, ale prodej ruské divize vyžaduje souhlas úřadů. Odmítl jmenovat možné načasování dohody a poznamenal pouze, že jednání probíhají. Raiffeisenbank poprvé oznámila přání opustit Rusko po začátku války na Ukrajině. V říjnu 2022 však ruský prezident Vladimir Putin zakázal transakce s akciemi ve 45 bankách vlastněných cizinci z "nepřátelských" zemí bez souhlasu úřadů.
Generální ředitel Raiffeisenbank Johann Strobl se několikrát pokusil prodat podíl v ruské firmě a podle agentury Reuters kvůli tomu dokonce navštívil Moskvu. Od začátku války banka nashromáždila v Rusku asi 7 miliard eur zisku, který je v zemi de facto "zmrazen".
Zdroj v angličtině: ZDE
